Palát dal rozdílový gól New Jersey, Vaněček vychytal Utahu první výhru

Po trefách Paula Cottera a vyrovnání domácího Adama Edströma byl na startu třetí třetiny derby v Madison Square Garden mezi Rangers a New Jersey stav smírný 1:1.
V 43. minutě však z přesilovky udeřil český reprezentant v dresu Devils Ondřej Palát (12:09, 1+0, -1, 1 střela) poté, co tečoval mezi betony Jonathana Quicka střílenou přihrávku beka Dougieho Hamiltona. Nejtěsnější náskok si už hosté pohlídali a v samém závěru přidal pojistku do prázdné klece Dawson Mercer.
Po pěti porážkách se prvního vítězství v přípravě dočkali hokejisté Utahu. Výrazně se pod výsledek 2:1 nad Los Angeles podepsal gólman týmu Mammoth Vítek Vaněček, jenž zastavil 32 z 33 střel Kings.
O čisté konto jej obral jediný střelec Alex Turcotte, trefy domácích zařídili Kevin Stenlund a Lawson Crouse. Ze střídačky kryl Vaněčkovi záda krajan Karel Vejmelka.
Jednoznačným výsledkem 7:1 skončila konfrontace Ottawy se St. Louis. Hrdinou duelu byl obránce Blues Philip Broberg (2+1), tři body bral také elitní centr Robert Thomas (1+2). Jordana Binningtona v braně domácích obral o nulu až v 41. minutě čestný střelec Senators Fabian Zetterlund.
Boston, za který z českého tria David Pastrňák - Pavel Zacha - Matěj Blümel (17:09, +/-: 0, 4 střely) nastoupil jen posledně jmenovaný, uspěl 3:1 na ledě Washingtonu. Jako první se prosadili domácí s kapitánem Alexem Ovečkinem v sestavě, když v 10. minutě slavil Ryan Leonard. Ve druhém dějství ovšem Riley Tufte a Brett Harrison vývoj otočili a v 59. minutě Harrison svým druhým zápisem vše zpečetil do prázdné klece.
Výsledky
03:53 Joseph (Schenn, Bjugstad)
05:59 Sundqvist (N. Walker, Broberg)
07:37 R. Thomas (Snuggerud, Faulk)
21:15 Bučněvič (Mailloux, R. Thomas)
36:32 Broberg (R. Thomas)
36:59 Broberg (Bučněvič, Snuggerud)
59:11 Holloway (Bjugstad, Suter)
40:45 Zetterlund (Thomson, B. Tkachuk)
Binnington (Ellis) – Fowler, Parayko (A), Broberg, Faulk, Tucker, Mailloux – Bučněvič, R. Thomas (A), Snuggerud – Holloway, P. Suter, Kyrou – M. Joseph, B. Schenn (C), Bjugstad – Lucic, Sundqvist, N. Walker.
Meriläinen (Sogaard) – Sebrango, Spence, Donovan, Matinpalo, L. Thompson, Yakemchuk – B. Tkachuk (C), Stützle (A), Zetterlund – Greig (A), Halliday, Lycksell – Washkurak, O. Pettersson, MacEwen – Kayliev, Jeník, Boucher.
Rozhodčí: Dunning, MacPhee – Kovachik, Faucher
09:42 Leonard (Chychrun, Lapierre)
36:16 Tufte (Soderstrom, Callahan)
39:12 Harrison (Brown, Harris)
58:46 Harrison (Brown)
Lindgren (Thompson) – Van Riemsdyk, Chychrun, Iorio, Fehérváry, McIlrath, Chesley – Ovečkin, Protas, Mirošničenko – Leonard, Lapierre, Beauvillier – Frank, Sourdif, Milano – Rempal, Mateiko, Cristall
Korpisalo (DiPietro) – Jokiharju, Lohrei, Harris, Aspirot, Soderstrom, Callahan – Lysell, Chusnutdinov, Merkulov – Steeves, Poitras, Blümel – Kastelic, Beecher, Tufte – Duran, Brown, Harrison
Rozhodčí: Sutherland, Brace – Suchánek, Hughes
19:19 Guentzel (Kučerov, Point)
38:55 Point (Guentzel, Kučerov)
41:05 Guentzel (Kučerov, Raddysh)
46:27 Geekie (James, Goncalves)
55:11 Cirelli (Carlile, Raddysh)
11:52 Luostarinen (Forsling)
20:57 Jones (Bennett, Marchand)
Halverson (Johansson) – Crozier, Raddysh, Carlile, Lilleberg, Černák, Moser – Geekie, James, Point, Bjorkstrand, Gourde, Hagel, Chaffee, Guentzel, Finley, Cirelli, Kučerov, Goncalves.
Tarasov (Bussi) – Petry, Jones, Ekblad, Kulikov, Forsling, Mikkola – Bennett, Greer, Samoskevich, Gadjovich, Reinhart, Lundell, Rodrigues, Verhaeghe, Luostarinen, Marchand, Boqvist, Kunin.
Rozhodčí: J. Hebert, M. Markovic – J. Deschamps, D. Brisebois
Počet diváků: 13200
15:11 Stenlund (Crouse, Yamamoto)
26:09 Crouse (Marino, Sergačev)
23:02 Turcotte (Helenius)
Vaněček (Vejmelka) – Sergačej, Marino, Määtä, DeSimone, Simašev, Schmidt – Keller, Schmaltz, But – Peterka, Agozzino, Guenther – Crouse, Stenlund, Yamamoto – Carcone, Smith, Tanev
Forsberg (Portillo) – Anderson, Doughty, Dumoulin, Ceci, Moverare, Clarke – Kuzmenko, Kopitar, Kempe – Foegele, Danault, Moore – Fiala, Byfield, Laferriere – Turcotte, Helenius, Armia
02:08 Matthews (Knies, Tavares)
45:04 Larkin (Chiarot, Finnie)
52:28 DeBrincat (Brandsegg-Nygård)
58:37 Finnie (Seider)
Stolarz (Hildeby) – Rielly, Carlo, McCabe, Tanev, Ekman-Larsson, Benoit – Knies, Matthews, Domi – McMann, Tavares, Nylander – Maccelli, Roy, Joshua – Lorentz, Laughton, Cowan
Talbot (Postava) – Chiarot, Johansson, Sandin-Pellikka, Hamonic, Seider, Gustafsson, Edvinsson – Copp, Appleton, Raymond, Rasmussen, Brandsegg-Nygård, Berggren, Finnie, Larkin, Lombardi, Söderblom, Kasper, DeBrincat
Rozhodčí: Nicholson, Sullivan – Tobias, Shewchyk
Počet diváků: 17846
01:46 Sanheim (Dvorak)
31:10 Konecny (Seeler, Couturier)
38:05 Cates (Foerster, York)
23:45 Šabanov (Cyplakov, Holmström)
31:25 Lee (Cyplakov, Pulock)
37:12 Pelech (Pageau)
57:06 Heineman (Duclair, Barzal)
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Zamula, Ginning – Konecny (A), Couturier (C), Grebenkin – Mičkov, Zegras, Tippett – Brink, Cates, Foerster – Hathaway, Dvorak, Deslauriers.
Sorokin (Rittich) – Boqvist, Romanov, Pulock (A), Pelech, Mayfield, Schaefer – Heineman, Ritchie, Duclair – Cyplakov, Barzal, Lee (C) – Holmström, Pageau (A), Šabanov, – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Rozhodčí: Garrett Rank, Carter Sandlak. Čároví: Dylan Blujus, Steve Barton
Počet diváků: 12530
33:30 Enström
16:58 Cotter (Gricjuk)
42:44 Palát (Hamilton, Němec)
58:37 Mercer (Hischier)
Quick (Šesťorkin) – Schneider, Gavrikov, Borgen, Soucy, Morrow, Robertson – Lafrenière, Trocheck (A), Sheary – Perreault, Zibanejad (A), Cuylle – Raddysh, Pärssinen, Edström – Rempe, Laba, Brodzinski.
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Němec, Dillon, Pesce, Vilen – Bratt, Hughes (A), Dadonov – Mercer, Hischier (C), Meier – Brown, Glass, Palát (A) – Gricjuk, Glendening, Cotter.
Rozhodčí: Charron, Halkidis – Jackson, Baker