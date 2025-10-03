Palát dal rozdílový gól New Jersey, Vaněček vychytal Utahu první výhru

  8:06aktualizováno  8:06
Hokejový útočník Ondřej Palát zařídil rozdílovou trefou z 43. minuty výhru New Jersey 3:1 v přípravném zápase NHL proti Rangers. Za svůj výkon byl zvolen první hvězdou a stejné ocenění si v daný hrací den vysloužil také gólman Vítek Vaněček, jenž 32 zákroky podpořil vítězství Utahu 2:1 nad Los Angeles.
Fotogalerie2

Ondřej Palát z New Jersey oslavuje svůj gól se spoluhráči. | foto: Reuters

Po trefách Paula Cottera a vyrovnání domácího Adama Edströma byl na startu třetí třetiny derby v Madison Square Garden mezi Rangers a New Jersey stav smírný 1:1.

V 43. minutě však z přesilovky udeřil český reprezentant v dresu Devils Ondřej Palát (12:09, 1+0, -1, 1 střela) poté, co tečoval mezi betony Jonathana Quicka střílenou přihrávku beka Dougieho Hamiltona. Nejtěsnější náskok si už hosté pohlídali a v samém závěru přidal pojistku do prázdné klece Dawson Mercer.

Po pěti porážkách se prvního vítězství v přípravě dočkali hokejisté Utahu. Výrazně se pod výsledek 2:1 nad Los Angeles podepsal gólman týmu Mammoth Vítek Vaněček, jenž zastavil 32 z 33 střel Kings.

O čisté konto jej obral jediný střelec Alex Turcotte, trefy domácích zařídili Kevin Stenlund a Lawson Crouse. Ze střídačky kryl Vaněčkovi záda krajan Karel Vejmelka.

Jednoznačným výsledkem 7:1 skončila konfrontace Ottawy se St. Louis. Hrdinou duelu byl obránce Blues Philip Broberg (2+1), tři body bral také elitní centr Robert Thomas (1+2). Jordana Binningtona v braně domácích obral o nulu až v 41. minutě čestný střelec Senators Fabian Zetterlund.

Boston, za který z českého tria David Pastrňák - Pavel Zacha - Matěj Blümel (17:09, +/-: 0, 4 střely) nastoupil jen posledně jmenovaný, uspěl 3:1 na ledě Washingtonu. Jako první se prosadili domácí s kapitánem Alexem Ovečkinem v sestavě, když v 10. minutě slavil Ryan Leonard. Ve druhém dějství ovšem Riley Tufte a Brett Harrison vývoj otočili a v 59. minutě Harrison svým druhým zápisem vše zpečetil do prázdné klece.

Výsledky

Příprava NHL
3. 10. 2025 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Ottawa Senators Ottawa Senators 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)
Góly:
03:53 Joseph (Schenn, Bjugstad)
05:59 Sundqvist (N. Walker, Broberg)
07:37 R. Thomas (Snuggerud, Faulk)
21:15 Bučněvič (Mailloux, R. Thomas)
36:32 Broberg (R. Thomas)
36:59 Broberg (Bučněvič, Snuggerud)
59:11 Holloway (Bjugstad, Suter)
Góly:
40:45 Zetterlund (Thomson, B. Tkachuk)
Sestavy:
Binnington (Ellis) – Fowler, Parayko (A), Broberg, Faulk, Tucker, Mailloux – Bučněvič, R. Thomas (A), Snuggerud – Holloway, P. Suter, Kyrou – M. Joseph, B. Schenn (C), Bjugstad – Lucic, Sundqvist, N. Walker.
Sestavy:
Meriläinen (Sogaard) – Sebrango, Spence, Donovan, Matinpalo, L. Thompson, Yakemchuk – B. Tkachuk (C), Stützle (A), Zetterlund – Greig (A), Halliday, Lycksell – Washkurak, O. Pettersson, MacEwen – Kayliev, Jeník, Boucher.

Rozhodčí: Dunning, MacPhee – Kovachik, Faucher

Příprava NHL
3. 10. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Boston Bruins Boston Bruins 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Góly:
09:42 Leonard (Chychrun, Lapierre)
Góly:
36:16 Tufte (Soderstrom, Callahan)
39:12 Harrison (Brown, Harris)
58:46 Harrison (Brown)
Sestavy:
Lindgren (Thompson) – Van Riemsdyk, Chychrun, Iorio, Fehérváry, McIlrath, Chesley – Ovečkin, Protas, Mirošničenko – Leonard, Lapierre, Beauvillier – Frank, Sourdif, Milano – Rempal, Mateiko, Cristall
Sestavy:
Korpisalo (DiPietro) – Jokiharju, Lohrei, Harris, Aspirot, Soderstrom, Callahan – Lysell, Chusnutdinov, Merkulov – Steeves, Poitras, Blümel – Kastelic, Beecher, Tufte – Duran, Brown, Harrison

Rozhodčí: Sutherland, Brace – Suchánek, Hughes

Příprava NHL
3. 10. 2025 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Florida Panthers Florida Panthers 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Góly:
19:19 Guentzel (Kučerov, Point)
38:55 Point (Guentzel, Kučerov)
41:05 Guentzel (Kučerov, Raddysh)
46:27 Geekie (James, Goncalves)
55:11 Cirelli (Carlile, Raddysh)
Góly:
11:52 Luostarinen (Forsling)
20:57 Jones (Bennett, Marchand)
Sestavy:
Halverson (Johansson) – Crozier, Raddysh, Carlile, Lilleberg, Černák, Moser – Geekie, James, Point, Bjorkstrand, Gourde, Hagel, Chaffee, Guentzel, Finley, Cirelli, Kučerov, Goncalves.
Sestavy:
Tarasov (Bussi) – Petry, Jones, Ekblad, Kulikov, Forsling, Mikkola – Bennett, Greer, Samoskevich, Gadjovich, Reinhart, Lundell, Rodrigues, Verhaeghe, Luostarinen, Marchand, Boqvist, Kunin.

Rozhodčí: J. Hebert, M. Markovic – J. Deschamps, D. Brisebois

Počet diváků: 13200

Příprava NHL
3. 10. 2025 3:00
Utah Hockey Club Utah Hockey Club : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Góly:
15:11 Stenlund (Crouse, Yamamoto)
26:09 Crouse (Marino, Sergačev)
Góly:
23:02 Turcotte (Helenius)
Sestavy:
Vaněček (Vejmelka) – Sergačej, Marino, Määtä, DeSimone, Simašev, Schmidt – Keller, Schmaltz, But – Peterka, Agozzino, Guenther – Crouse, Stenlund, Yamamoto – Carcone, Smith, Tanev
Sestavy:
Forsberg (Portillo) – Anderson, Doughty, Dumoulin, Ceci, Moverare, Clarke – Kuzmenko, Kopitar, Kempe – Foegele, Danault, Moore – Fiala, Byfield, Laferriere – Turcotte, Helenius, Armia
Příprava NHL
3. 10. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Góly:
02:08 Matthews (Knies, Tavares)
Góly:
45:04 Larkin (Chiarot, Finnie)
52:28 DeBrincat (Brandsegg-Nygård)
58:37 Finnie (Seider)
Sestavy:
Stolarz (Hildeby) – Rielly, Carlo, McCabe, Tanev, Ekman-Larsson, Benoit – Knies, Matthews, Domi – McMann, Tavares, Nylander – Maccelli, Roy, Joshua – Lorentz, Laughton, Cowan
Sestavy:
Talbot (Postava) – Chiarot, Johansson, Sandin-Pellikka, Hamonic, Seider, Gustafsson, Edvinsson – Copp, Appleton, Raymond, Rasmussen, Brandsegg-Nygård, Berggren, Finnie, Larkin, Lombardi, Söderblom, Kasper, DeBrincat

Rozhodčí: Nicholson, Sullivan – Tobias, Shewchyk

Počet diváků: 17846

Příprava NHL
3. 10. 2025 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : New York Islanders New York Islanders 3:4 (1:0, 2:3, 0:1)
Góly:
01:46 Sanheim (Dvorak)
31:10 Konecny (Seeler, Couturier)
38:05 Cates (Foerster, York)
Góly:
23:45 Šabanov (Cyplakov, Holmström)
31:25 Lee (Cyplakov, Pulock)
37:12 Pelech (Pageau)
57:06 Heineman (Duclair, Barzal)
Sestavy:
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Zamula, Ginning – Konecny (A), Couturier (C), Grebenkin – Mičkov, Zegras, Tippett – Brink, Cates, Foerster – Hathaway, Dvorak, Deslauriers.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Boqvist, Romanov, Pulock (A), Pelech, Mayfield, Schaefer – Heineman, Ritchie, Duclair – Cyplakov, Barzal, Lee (C) – Holmström, Pageau (A), Šabanov, – Gatcomb, Cizikas, MacLean.

Rozhodčí: Garrett Rank, Carter Sandlak. Čároví: Dylan Blujus, Steve Barton

Počet diváků: 12530

Příprava NHL
3. 10. 2025 1:00
New York Rangers New York Rangers : New Jersey Devils New Jersey Devils 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly:
33:30 Enström
Góly:
16:58 Cotter (Gricjuk)
42:44 Palát (Hamilton, Němec)
58:37 Mercer (Hischier)
Sestavy:
Quick (Šesťorkin) – Schneider, Gavrikov, Borgen, Soucy, Morrow, Robertson – Lafrenière, Trocheck (A), Sheary – Perreault, Zibanejad (A), Cuylle – Raddysh, Pärssinen, Edström – Rempe, Laba, Brodzinski.
Sestavy:
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Němec, Dillon, Pesce, Vilen – Bratt, Hughes (A), Dadonov – Mercer, Hischier (C), Meier – Brown, Glass, Palát (A) – Gricjuk, Glendening, Cotter.

Rozhodčí: Charron, Halkidis – Jackson, Baker

