Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hertl s Kulichem slavili gól, San Jose rozneslo Anaheim deseti zásahy

  7:14aktualizováno  7:27
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou.

Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou. | foto: AP

Kaapo Kakko ze Seattlu (vpravo) v akci v duelu s Calgary.
Matty Beniers ze Seattlu (vpravo) si kryje puk v utkání proti Calgary.
Gólman Sergej Bobrovskij z Toronta.
Gavin McKenna, jednička draftu, v dresu Toronta.
6 fotografií
Ve čtvrtečních jedenácti přípravných zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Mezi střelce se zapsali Jiří Kulich z Buffala s Tomášem Hertlem z Vegas. Asistence sbírali beci Radim Mrtka, Mikuláš Hovorka a Tomáš Cibulka, dokonce u dvou branek New Jersey figuroval útočník Matyáš Melovský. Nezvykle drtivým výsledkem 10:0 skončila konfrontace San Jose s Anaheimem.

Detroit na domácím ledě porazil Buffalo 3:2 po prodloužení, které rozhodl už po 33 vteřinách nastavené hry využitou přesilovkou Alex DeBrincat. V řádné hrací době ale dvakrát odskočili do vedení hosté.

Napodruhé Sabres poslal do trháku český útočník Jiří Kulich (10:28, 1+0, +1, 1 střela), jenž v 21. minutě z rychlého protiútoku ukázal kvalitu své střely při zakončení z vrcholu pravého kruhu. Asistenci u dané akce bral i druhý Čech v sestavě Buffala, obránce Radim Mrtka (14:22, 0+1, +1, 1 střela).

Nevídanou kanonádu přinesl souboj San Jose s Anaheimem. Talentovaní mladíci Sharks si s chutí zastříleli proti Ducks, kteří nasadili výhradně hráče širšího kádru. Drtivé skóre 10:0 nahnali hlavně Ivar Stenberg (3+1), Igor Černyšov (2+1) a Michael Misa (1+3).

Ze zkušenějších borců se dvěma góly blýskl Mason Marchment. Gólman Alex Nedeljkovic na čisté konto potřeboval 21 zákroků. Naopak nepopulární desítku si na straně Anaheimu rozdělili parťáci odpočívajícího Lukáše Dostála Ville Husso (6 gólů z 19 střel) a Laurent Brossoit (4 góly z 8 střel).

Důležitým gólem se zviditelnil centr Tomáš Hertl (18:32, 1+0, +2, 2 střely). V čase 59:32 uplatnil důraz na brankovišti a vyrovnávací trefou na 4:4 dostal Vegas zpět do hry proti Utahu.

Z prodloužení pak uběhlo jen dalších 39 vteřin hry a obrat Golden Knights dovršil vítěznou akcí Jack Eichel. Elitní centr týmu z města hazardu zaznamenal svůj třetí bod večera (1+2). Karel Vejmelka tentokrát dostal volno, bránu Utahu hájil Sebastian Cossa a ze střídačky mu kryl záda mladý Čech Michael Hrabal.

Připravujeme podrobnosti.

Přípravné zápasy NHL

Příprava NHL
25. 9. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 10:0 (5:0, 2:0, 3:0)
Góly:
03:55 Marchment
05:29 Stenberg (Misa)
09:29 Černyšov (Bystedt, Huntington)
11:33 Misa (Stenberg, Allan)
15:45 Černyšov (Cagnoni, Dickinson)
23:04 Stenberg (Misa, Sherwood)
32:57 Marchment (Smith, Celebrini)
47:54 Leason (Pohlkamp, Misa)
56:57 Stenberg (Leason)
57:23 Bystedt (Černyšov)
Góly:
Sestavy:
Nedeljkovic (Comrie) – Kesselring, Nurse (A), Cagnoni, Dickinson, Pohlkamp, Allan – Smith, Celebrini, Marchment – Černyšov, Misa, Stenberg – Sherwood (A), Bystedt, Huntington – Leason, Dellandrea (A), Goodrow
Sestavy:
Husso (31. Brossoit) – Jensen (A), Hinds, Schueneman, Woo, Mitchell, Solberg – Colangelo (A), Gaucher, Malott (A) – Klepov, McQueen, Wahlberg – Lucius, Pettersson, Farrell – Caulfield, Hamblin, Myatovic

Rozhodčí: MacPhee, Hanson – Oliver, Gibbons

Počet diváků: 11678

Příprava NHL
25. 9. 2026 3:40
Seattle Kraken Seattle Kraken : Calgary Flames Calgary Flames 4:3N (1:1, 0:2, 2:0 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
15:34 McMann (Eberle, Stephenson)
41:26 Montour (Beniers, McCann)
47:31 Evans (Beniers)
Catton
Góly:
10:02 Castagna (Othmann, Hunt)
21:38 Kerins (Nylander, Morton)
26:05 Sunjev (Othmann, Strömgren)
Sestavy:
Grubauer (Kokko) – Beniers, Catton, Douglas, Dunn, Eberle, Evans, Fisker Mölgaard, Kakko, Larsson, Mahura, McCann, McMann, Meyers, Montour, Ottavainen, Samoskevich, Stephenson, Wright
Sestavy:
Cooley (Sergejev) – Basha, Benning, Brzustewicz, Castagna, Englund, Gross, Hanley, Harrington, Hunt, Jones, Kerins, Livingstone, Morton, Nylander, Othmann, Pachal, Strömgren, Sunjev

Rozhodčí: Skilliter, Betker – Gawryletz, Apperson

Počet diváků: 17151

Příprava NHL
25. 9. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Nashville Predators Nashville Predators 6:5 (0:3, 3:2, 3:0)
Góly:
21:19 Stankoven (Hall, Fransén)
32:38 Kotkaniemi (Joseph)
36:19 Jääskä (Kotkaniemi)
48:26 Välimäki (Hall, Stankoven)
58:36 Stankoven (Hall, Blake)
59:57 Unger Sörum (Nadeau)
Góly:
01:48 Pinčuk (Molendyk)
07:09 O'Hara
15:26 Marchessault (Pinčuk)
23:20 Edstrom (Molendyk)
28:24 Drury (Nilsson)
Sestavy:
Kočetkov (Chažejev) – Joseph, Välimäki, Heimosalmi, Legault, Nyström, Badinka, Fransén – Stankoven, Slavin, Nadeau, Unger Sörum, Cerrato, Robidas, Blake, Jääskä, Hall, Trikozov, Brind'Amour, Lansard, Kotkaniemi.
Sestavy:
Annunen (Haider) – Wilsby, Ufko, Hague, Ljubuškin, Perbix, Molendyk, Skinner – Kerfoot, Drury, O'Hara, Bourque, Martin, Schaefer, Pinčuk, Nilsson, Colton, Marchessault, Edstrom.

Rozhodčí: TJ Luxmore, Beau Halkidis – Julien Fournier, Jeremy Faucher

Příprava NHL
25. 9. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Florida Panthers Florida Panthers 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
Góly:
23:14 Harkins (Michejev, Moser)
33:09 Geekie (O'Reilly, Rautiainen)
45:29 Harkins (McDonagh, Pelletier)
Góly:
19:44 Imama (Sebrango, Lafferty)
22:29 Schwindt (Reinhardt, Hovorka)
44:21 Martin (Petrovic, Schwindt)
45:35 Reinhardt
59:38 Vilmanis (Balinskis)
Sestavy:
Vasilevskij (Hildeby) – Carlson, Moser, Lilleberg, Hedman (C),Černák, McDonagh (A) – Kučerov (A), Point, Michejev – Guentzel, Cirelli, Hagel – Rautiainen, O'Reilly, Geekie – Sabourin, Harkins, Pelletier.
Sestavy:
Black (Gerasimjuk) – Petrovic, Balinskis, Alscher, Sebrango, Hovorka, Šuravin – Hathaway, Eller, Vilmanis – Lafferty, Beecher, Imama – Bastian, C. Schwindt, Crookshank – Reinhardt, K. Schwindt, St. Martin.

Rozhodčí: Charron, Dwyer – Tobias, Marquis

Počet diváků: 14666

Příprava NHL
25. 9. 2026 3:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Góly:
26:01 Karlsson (Buium, Lekkerimäki)
Góly:
03:58 Howard (Cibulka)
24:28 Hutson (Marjala, Howard)
Sestavy:
Tolopilo (41. Driedger) – Buium, Hronek, Oleksiak, Schenn, Brisebois, Mancini – DeBrusk, Pettersson, Karlsson – Öhgren, Rossi, Boeser – O'Connor, Chytil, Lekkerimäki – Cotter, Cootes, Gallagher
Sestavy:
Jarry (Ungar) – Stastney, Emberson, Stillman, Cibulka, Leppanen, Carfagna – Howard, Michaels, Huston – Jones, Samanski, Raty – Tralmaks, Marjala, Nicholl – Clattenburg, Berzkalns, Lewandowski

Rozhodčí: Sutherland, Brace – Mills, Knorr

Počet diváků: 15880

Příprava NHL
25. 9. 2026 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Boston Bruins Boston Bruins 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Góly:
04:02 Mičkov (Martone, Grans)
42:57 Knuble (Gaucher, Luchanko)
Góly:
Sestavy:
Woll (Kolosov) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Grans, Benoit (A) – Martone, Zegras, Foerster – Mičkov, Dvorak, Konecny – Acciari, Couturier (C), Grebenkin – Knuble, Luchanko, Gaucher
Sestavy:
DiPietro (Patera) – McAvoy (A), Brunet, Jokiharju, Harris, Sweezey, Aspirot – Duran, Kuraly (A), Ivan – Reichel, Locmelis, Hagens – Halonen, Gaunce, Steeves – Eyssimont, Schmaltz, Biasca

Rozhodčí: McIsaac, Lekowski – Hughes, Kelly

Příprava NHL
25. 9. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Utah Mammoth Utah Mammoth 5:4P (1:2, 0:1, 3:1 - 1:0)
Góly:
09:38 Olofsson (Theodore)
45:19 Lauzon (Hanifin, Dowd)
53:06 Stone (Eichel, Theodore)
59:32 Hertl (Marner, Eichel)
60:39 Eichel (Stone, Theodore)
Góly:
18:21 Jones (Stenlund)
19:01 O'Brien (Borikov, Stenlund)
34:08 Duda (McBain, Yamamoto)
58:29 Lavoie (Stenlund, Jones)
Sestavy:
Hill (Lindbom) – Theodore, McNabb, Andersson, Wotherspoon, Hanifin, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašev – Marner, Karlsson (A), Howden – Olofsson, Hertl, Connelly – Bowman, Dowd, Røndbjerg.
Sestavy:
Cossa (Hrabal) – Schmidt (A), Simašev, DeSimone, Duda, Lavoie, Jones – Yamamoto, McBain (A), Hayton (A) – Borikov, Stenlund, O'Brien – Roy, Desnoyers, Iginla – Tanev, Smith, McCartney.

Rozhodčí: Brandon Schrader, Graedy Hamilton – Jonathan Deschamps, Ben O'Quin

Počet diváků: 14809

Příprava NHL
25. 9. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly:
11:48 Werenski (Elick, Voronkov)
34:42 Ničuškin (Voronkov)
39:45 Heinen (Coyle)
57:28 Marčenko (Sillinger, Johnson)
Góly:
Sestavy:
Talbot (Lalonde) – White, Werenski, Gudbranson, Elick, Ceulemans, Richard – Coyle, Sillinger, Voronkov, Wood, Keskinen, Monahan, Ničuškin, Heinen, Tuch, Marčenko, Johnson, Williams
Sestavy:
Murašov (Delia) – Pickering, Brunicke, Jones, Graves, Livanavage, Solovjov – Hallander, Dewar, Soderblom, McGroarty, Broz, Koivunen, Hayes, Gustafsson, Calvert, Howe, Zonnon, Ilyin

Rozhodčí: MacDougall, Verbeek – Flemington, Murray

Počet diváků: 14056

Příprava NHL
25. 9. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:3N (0:1, 0:1, 3:1 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
43:10 Cuylle (Robertson, Perreault)
45:21 Blidh (Gawdin, Perreault)
50:03 Morrow (Rempe, Cuylle)
Cuylle
Góly:
08:51 Noesen (Casey, Hameenaho)
32:09 Edwards (Melovský, Steeves)
58:21 Lombardi (Boqvist, Melovský)
Sestavy:
Korpisalo (Garand) – Del Gaizo, Robertson, Fortescue, Morrow, Smits, Trudeau – Gawdin, Kartye (A), Blidh, Laba, Chmelař, Cuylle (A), Beaudoin, Rempe, Greentree, Veleno, Perreault, Aspinall.
Sestavy:
Daws (Rittich) – Koljačonok, Casey, Vilen, Silajev, Diotte, Edwards – Tufte, Noesen, Lachance, McLaughlin, Hameenaho, White, Steeves, Schmelzer, Melovský, Parent, Boqvist, Lombardi.

Rozhodčí: St. Laurent, Rook – Suchánek, Lapointe

Počet diváků: 16078

Příprava NHL
25. 9. 2026 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Góly:
43:39 Rosen (McMichael, Bučnevič)
Góly:
Sestavy:
Binnington (Romanov) – Parayko (A), Lindstein, Carlo, Fowler, Jiříček, Rosen – McMichael, Dean, Bučnevič (A) – Dube, Dvorský, Neighbours (A) – Kaskimaki, Sundqvist, Walker – Peterson, Finley, Johnston.
Sestavy:
Soderblom (Commesso) – Levšunov, Kaiser (A), Del Mastro, Korchinski, Rinzel, Mackey – Kane (A), Nazar (A), Kancerov – Lardis, Frondell, Greene – Spellacy, Moore, Slaggert – Mylymok, Boisvert, Boucher.

Rozhodčí: T. Chmielewski, N. Isaacson – D. Blujus, J. Mahon

Počet diváků: 16615

Příprava NHL
25. 9. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:2P (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
16:11 Sandin-Pellikka (Johansson, Finnie)
47:13 Dries (Bryson, Skoog)
60:32 DeBrincat (Raymond, Seider)
Góly:
10:48 Kuntar (Richard)
20:33 Kulich (Ostlund, Mrtka)
Sestavy:
Tarasov (Gylander) – Wallinder, Seider, Bernard-Docker, Sandin-Pellikka, Bryson, Johansson – DeBrincat, Copp, Raymond – Appleton, Finnie, Brandsegg-Nygård – Skoog, Danielson, Mazur – Leonard, Dries, Shine
Sestavy:
Lyon (19. Ellis) – Gilbert, Johnson, Komarov, McCarthy, Metsa, Mrtka – Bordeleau, Danforth, Helenius, Kozak, Kulich, Kuntar, McDonough, Ostlund, Peca, Polin, Richard, Valente

Rozhodčí: Nicholson, Sullivan – Grillo, Shewchyk

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.