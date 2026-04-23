ONLINE: Česko - Rakousko 2:0. Národní tým vede v přípravě o dva góly, trefil se Kubalík

„Honza má zkušenosti z mládežnických kategorií, ze zahraničí, takže si nemyslím, že by měl být nějakým způsobem nervózní. I když samozřejmě může, protože je to první zápas za seniorskou reprezentaci. Je to ale velmi talentovaný gólman a jsme rádi, že si na to může sáhnout,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.
ONLINE: Rakousko – Česko
Přípravné utkání hokejistů před MS sledujeme od 19 hodin podrobně
Národní tým je v přípravě na MS již třetí týden a kádr se postupně obměňuje. K mužstvu se kromě Bednáře připojili obránce Michal Kempný a útočníci Ondřej Beránek s Michaelem Špačkem.
„Pokračujeme v drilu, který jsme si od začátku nastavili. Cvičení nyní hodně opakujeme, zaměřujeme se na systémové věci, hru v obranném pásmu, přechody středního pásma, útočné pásmo, forčeking, backčeking a samozřejmě celková organizace hry. Tak, aby se to všem dostávalo postupně pod kůži a zlepšovali jsme se v tom,“ popsal Kalous náplň tréninků.
Reprezentace minulý týden v Karlových Varech dvakrát porazila Německo, teď se chystá na Rakousko, s nímž před rokem v Linci prohrála 3:4 v prodloužení. Předtím ve Znojmě vyhrála 4:0.
„Jsme zaměřeni na současnost, i když nějaké klipy z předešlých zápasů máme. Koukáme ale hlavně na naši hru. Chceme například, abychom si vyzkoušeli nějaké signály. Hru po buly a podobně,“ poodhalil Kalous.
Předpokládaná sestava
Bednář - Zábranský, Kempný, M. Jandus, T. Galvas, Cibulka, Pyrochta, Ščotka, F. Král - Flek, Tomášek, D. Voženílek - Kantner, M. Špaček, Kubalík - O. Beránek, Černoch, R. Pavlík - Měchura, Filip, M. Marcel
V přípravě nicméně trenéři probrali i momenty z utkání proti Německu. „Ukázali jsme si, co jsme udělali dobře i věci, které se nám tolik nelíbily. Chceme se prostě zlepšovat,“ podotkl Kalous.
04:39 Špaček (Pyrochta)
07:04 Kubalík (Flek)
Tolvanen (Kickert) – Wolf (A), Unterweger (C), Nickl, Schnetzer, Maier, Hackl, Klassek, Söllinger – Huber, Nissner (A), Zwerger – Neubauer, Thaler, Schwinger – Kolarik, Wallner, Scherzer – Koschek, van Ee, Washnig.
Bednář (Brízgala) – Zábranský, Kempný (C), Jandus, Galvas, Cibulka, Pyrochta, Ščotka, Král – Flek, Tomášek, Voženílek – Kantner, Špaček (A), Kubalík – Beránek (A), Černoch, Pavlík – Měchura, Filip, Marcel.
Rozhodčí: Nikolic, Pražák – Bedynek, Riecken