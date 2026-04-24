ONLINE: Česko - Rakousko. Příprava na MS pokračuje, hokejisté hrají poprvé v Jihlavě

„Jsem rád, že jsme se dostali rychle do vedení a nepřipustili žádné drama. Myslím si, že jsme to měli pod kontrolou. Byly tam dobré chvíle, i malinko horší, ale proměněná přesilovka, ubráněná oslabení. Myslím si, že to nebyl špatný výkon,“ řekl trenér národního týmu Radim Rulík po čtvrtečním zápase.
ONLINE: Česko – Rakousko
Přípravné utkání hokejistů před MS sledujeme od 17 hodin podrobně
Jednou z věcí, které chtěl realizační tým v utkání zlepšit, byl rychlejší přechod do útoku a hra ve středním pásmu. „Někdy to zbytečně komplikujeme a hrajeme puky přes hráče,“ podotkl kouč. „Myslím ale, že se to celkem povedlo.“
Po duelu se hráči z Vídně přesunuli do nové Horácké arény v Jihlavě, kde hrají páteční vyprodané utkání.
O účast na mistrovství světa tam zabojuje i karlovarský útočník Ondřej Beránek, pro něhož je zápas na Vysočině speciální, protože se narodil v Havlíčkově Brodě. V sezoně 2015/2016 dokonce hájil barvy jihlavské Dukly, se kterou získal titul.
„Už je to nějaký pátek, co jsem tady hrál. Hala je krásná. Je to úplně něco jiného, než bylo. Ale i stará hala měla své kouzlo. Zdejší fantastičtí diváci byli vždy slyšet. Je to krásné prostředí a jsme rádi, že tady můžeme být,“ hodnotil útočník.
V reprezentačním týmu se potkává s klubovým spoluhráčem Jiřím Černochem. „Hrajeme spolu už nějaký pátek, takže víme, co od sebe čekat. Při hře to strašně pomáhá. Víme, kde se tak nějak nacházíme. Je to super, že tady můžeme být spolu,“ doplnil Beránek.
Reprezentace je zatím v přípravě stoprocentní, dvakrát si poradila i s Německem (4:1, 5:3). Příští týden má na programu České hokejové hry v Českých Budějovicích, kde se utkání se Švédskem, Finskem a Švýcarskem.
Kváča (Bednář) – Kempný (A), Cibulka, Galvas, Ščotka, Pyrochta, Jandus, Král, Zábranský – Kubalík, Špaček, Kantner – Pavlík, Černoch (A), Beránek – Marcel, Filip, Měchura – Tomášek, Voženílek (C)
Kickert (Tolvanen) – Unterweger (C), Klassek, Wolf (A), Nickl, Söllinger, Maier, Steffler, Wimmer – Zwerger (A), Thaler, Huber – Schwinger, Wallner, Neubauer – Scherzer, van Ee, Kolarik – Koschek, Gesson, Waschnig
Rozhodčí: Ondráček, Nikolic – Ondráček, Rampír