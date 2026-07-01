Slavia padla s Vlašimí, remízy pro Plzeň i Olomouc. Zbrojovka a Baník vítězí

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  19:33aktualizováno  19:33
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Slávistický kapitán Tomáš Vlček po porážce v Hradci | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fotbalisté pražské Slavie nedokázali zvítězit ani v druhém utkání letní přípravy. Český šampion po úvodní remíze 1:1 s Dynamem Kyjev v Rakousku tentokrát v Radotíně překvapivě prohrál s druholigovou Vlašimí 1:2. Outsider vedl v poločase 2:0, po změně stran pouze snížil z penalty Ivan Schranz.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský stále postrádal české reprezentanty, kteří v minulém týdnu vypadli po skupinové fázi na mistrovství světa v Americe.

Přesto se porážka s Vlašimí nečekala, Pražané na rozdíl od úvodního duelu poprvé nasadili tři další posily Diakitého, N’Guessana a Kubiaka.

Další přípravné utkání odehrají Vršovičtí v neděli už znovu v Rakousku proti Wieczystě Krakov.

Baník při premiéře se Skuhravým uspěl

Hráči Ostravy v úvodním utkání letní přípravy porazili po obratu Kroměříž 3:1 a zvládli vítězně premiéru pod novým trenérem Romanem Skuhravým.

Baník se s Kroměříží dohodl na zápase hraném na dvakrát 60 minut. Druholigový tým se těsně před pauzou dostal do vedení z penalty, v druhé hodině nicméně favorit otočil stav.

„Jsem šťastný, že jsme zápas mohli hrát. Pro mě je to absolutně první informace. Jsem tu krátce, navnímávám hráče. Máme před sebou moc práce a zlepšování, to vím od prvního dne. Zápas ukázal, že v mužstvu je zajímavá kreativita, ale chybí mu vášeň a zodpovědnost,“ citoval web Baníku Skuhravého.

Pardubičtí si v Rakousku domluvili dva zápasy v jeden den. První část kádru jen remizovala s polským druholigovým Opolím 1:1, krátce po půli srovnal Vecheta. Odpoledne Východočeši nastoupí proti Žilině.

Přípravný zápas
1. 7. 2026 17:00
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 1:2 (0:2)
Góly:
66. Schranz
Góly:
9. Dufek
32. Váňa
Sestavy:

1. poločas: Rezek – Vlček, Halinský, Camara (C) – Isife, Kačor, Labík, Javorček – Ayaosi (29. Nowak), Kohout, Suleiman.

2. poločas: Božev – Konečný, N'Guessan, Mbodji – Glossoa, Jelínek, Diakité, Kolísek – Kubiak, Schranz, Nowak.
Sestavy:
Kotek (46. Kořán) – Jindra (60. Basit), Dufek (60. Naskos), Váňa, Musil (75. Kurka), Hájek, Pikolon (60. T. Liška), Hrubeš, Mane, Beránek (75. V. Liška), Záviška.
Náhradníci:
Náhradníci:
Ekou, Franěk, Soukeník, Koval, Kone.

Rozhodčí: Adam Trska

Počet diváků: 869

Přípravný zápas
1. 7. 2026 17:00
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 1:1 (0:0)
Góly:
65. Panoš
Góly:
63. Mehmeti
Sestavy:
Ťapaj (46. Tvrdoň) – Spáčil (46. Büchner), Kadlec (66. Růžička), Nghabo (46. Kubín), Dweh (46. Krčík), Chalupa (46. Hrošovský), Ladra (46. Souaré), Valenta (46. Panoš), Růžička (46. Novák), Toure (46. Pirgić), Vydra (46. Kabongo)
Sestavy:
Vantruba – Koštrna (60. Tomič), Mensah (60. Pristach), Bajrami (60. Ujlaky), Mikovič (60. Husár) – Begala (60. Stručka), Laušić (60. Procházka) – Gong (45. Kudlička), Trello (60. Mehmeti), Khorkheli (60. Azango) – Wildeboer (60. Polťák)
Náhradníci:
Tvrdoň – Büchner, Kabongo, Hrošovský, Souaré, Panoš, Novák, Kubín, Pirgić, Krčík
Náhradníci:
Janáček – Casagrande, Procházka, Škrbo, Azango, Stručka, Ujlaky, Mehmeti, Kudlička, Bukovský, Husár, Tomič, Pristach, Sabo, Pittel, Polťák
Žluté karty:
80. Růžička
Žluté karty:
Přípravný zápas
1. 7. 2026 17:00
Tiszakécskei LC : FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 2:4 (1:2)
Góly:
40. Kócs-Washburn
71. ?
Góly:
8. Vašulín
42. Večeřa
47. Kanakimana
87. Žitný
Sestavy:
Kiss – Á. Szekér (61. Ramos), Heil, Éger, Sós (61. B. Szekér) – Varga, Bertucci (61. Horváth), Usai – Takács, Kócs-Washburn, Pataki
Sestavy:
Hložánek – Vedral (61. Hunal), Marković (61. da Silva), Mareš (61. Granečný) – Klíma (61. Penxa), Janetzký (61. Gjorgievski), Saal (61. Rymarenko), Ezeh (61. Čavoš) – Večeřa (46. Selnar), Vašulín (61. Žitný), Kanakimana (61. Velich)
Náhradníci:
Esery – Balla, Onovo, Kovács, Budai, Zámbó, Gyenes, Wirth, Klemenc
Náhradníci:
Kostelný
Přípravný zápas
1. 7. 2026 17:00
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : MFK Skalica 0:0 (0:0)
Sestavy:
Hruška – Hadaš, Spáčil, Sylla, Dolžnikov – Beran, Janošek – Tkáč, Grgić, Krivak – Sejk.

2. poločas: Koutný – Mikulenka, Lurvink, Král, Ghali – Růsek, Jezierski, Kostadinov – Fiala, Kliment (69. Mikaelsson), Šíp.
Sestavy:
Junas – Morong, Guinari, Karhan, Suľa, Bariš, Šimko, Daniel, Pudhorocký, Nonikašvili, Onyedika.
Náhradníci:
Náhradníci:
Riška – Černek, Nagy, Gulíšek, Mášik, Hollý, Ravas, Križan, Potočný.
Žluté karty:
Žluté karty:
43. Guinari
Přípravný zápas
1. 7. 2026 17:00
FK Pardubice FK Pardubice : MŠK Žilina MŠK Žilina 2:2 (1:2)
Góly:
27. Badžgoň (vla.)
63. Tanko
Góly:
13. Kóša
15. Hranica
Sestavy:
Mandous – Icha, Patrák (C), Godwin, Drchal, Hlavatý, Traore, Mahuta, Šimek, Tanko, Bammens.
Sestavy:
Badžgoň – Pališčák, Kaša, Narimanidze – Hranica, Káčer (C), Adang, Bari – Faško, Roginić, Kóša.
Náhradníci:
Stejskal, Kopásek, Leipold, Matys, Noslin, Samuel, Smékal, Zima.
Náhradníci:
Šípoš, Bortoli, Okál, Svoboda, Bzdyl, Florea, Petruška, Alijagić, Baleja, Ďatko, Iľko, Prokop.
Přípravný zápas
1. 7. 2026 16:00
FC Erzgebirge Aue : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 3:1 (2:0)
Góly:
13. Kehl
34. Maciejewski
53. Queißer
Góly:
48. Křivánek
Sestavy:
Uhlig, Kehl, Angleberger, Strietzel, Prosche, Bär, Kapp, Ramadan, Kamm, Kaps, Maciejewski
Sestavy:
1. poločas: Slavata – Haala, Štrakl, Štětka, Matoušek – Čermák, Jambor – Odikadze, Lacko, Křehlík – Usman. 2. poločas: Soukup – Franěk, Alkasim, Abdullahi, Hošek – Šelicha, Lopatář – Křivánek, Labaran, Sambou – Omotoye.
Přípravný zápas
1. 7. 2026 11:00
FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 3:1 (0:1)
Góly:
69. Škrkoň
72. Buchta
95. Owusu
Góly:
60. Kříž
Sestavy:
1. pol.: Babka – Rusnák, Chaluš, Míček – Siňavskij, Dvořáček, Frýdl, Boula, Havran – Jurečka, Pira.
2. pol.: Hrubý – Nogha, Frydrych, Pojezný – Buchta, Planka, Musák, Šancl, Holzer – Owusu, Škrkoň
Sestavy:
1. pol.: Vajner – Zavadil, Štecha, Dočkal, Holík, Koryčan, Moučka, Hlinka, Polák, Kříž, Čelůstka.
2. pol.: Dostál – Kudela, Kulíšek, Mynář, Němeček, Ovesný, Polášek, Říha, Toman, Žák, Aldin.
Náhradníci:
Náhradníci:
Bartolomeu

Rozhodčí: Dresler

Počet diváků: 350

Přípravný zápas
1. 7. 2026 11:00
Odra Opolí : FK Pardubice FK Pardubice 1:1 (1:0)
Góly:
15. Spáčil
Góly:
48. Vecheta
Sestavy:
1. poločas: Haluch – Piroch, Miloš, Scalet, Barański, Pérez, Przybylko, Spychala, Mijušković, Cássio, Staś
2. poločas: Mleczko – Michura, Kendzia, Bialowas, Szrek, Liber, Staś, Palacz, Kupczyk, Mida, Khiri
Sestavy:
Stejskal (46. Šerák) – Hamza, Vecheta (65. Samuel), Trédl, Míšek, Solil (K) (90. Matys), Samuel (46. Smékal), Leipold (62. Zima), Boledovič, Botos (46. Kopásek), Sliubyk
Náhradníci:
Náhradníci:
Šerák – Kopásek, Matys, Smékal, Zima
Žluté karty:
84. Cássio
Žluté karty:

Rozhodčí: Eder – Radl, Foca

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