Slavia padla s Vlašimí, remízy pro Plzeň i Olomouc. Zbrojovka a Baník vítězí

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský stále postrádal české reprezentanty, kteří v minulém týdnu vypadli po skupinové fázi na mistrovství světa v Americe.
Přesto se porážka s Vlašimí nečekala, Pražané na rozdíl od úvodního duelu poprvé nasadili tři další posily Diakitého, N’Guessana a Kubiaka.
Další přípravné utkání odehrají Vršovičtí v neděli už znovu v Rakousku proti Wieczystě Krakov.
Baník při premiéře se Skuhravým uspěl
Hráči Ostravy v úvodním utkání letní přípravy porazili po obratu Kroměříž 3:1 a zvládli vítězně premiéru pod novým trenérem Romanem Skuhravým.
Baník se s Kroměříží dohodl na zápase hraném na dvakrát 60 minut. Druholigový tým se těsně před pauzou dostal do vedení z penalty, v druhé hodině nicméně favorit otočil stav.
„Jsem šťastný, že jsme zápas mohli hrát. Pro mě je to absolutně první informace. Jsem tu krátce, navnímávám hráče. Máme před sebou moc práce a zlepšování, to vím od prvního dne. Zápas ukázal, že v mužstvu je zajímavá kreativita, ale chybí mu vášeň a zodpovědnost,“ citoval web Baníku Skuhravého.
Pardubičtí si v Rakousku domluvili dva zápasy v jeden den. První část kádru jen remizovala s polským druholigovým Opolím 1:1, krátce po půli srovnal Vecheta. Odpoledne Východočeši nastoupí proti Žilině.
66. Schranz
9. Dufek
32. Váňa
1. poločas: Rezek – Vlček, Halinský, Camara (C) – Isife, Kačor, Labík, Javorček – Ayaosi (29. Nowak), Kohout, Suleiman.
2. poločas: Božev – Konečný, N'Guessan, Mbodji – Glossoa, Jelínek, Diakité, Kolísek – Kubiak, Schranz, Nowak.
Kotek (46. Kořán) – Jindra (60. Basit), Dufek (60. Naskos), Váňa, Musil (75. Kurka), Hájek, Pikolon (60. T. Liška), Hrubeš, Mane, Beránek (75. V. Liška), Záviška.
Ekou, Franěk, Soukeník, Koval, Kone.
Rozhodčí: Adam Trska
Počet diváků: 869
65. Panoš
63. Mehmeti
Ťapaj (46. Tvrdoň) – Spáčil (46. Büchner), Kadlec (66. Růžička), Nghabo (46. Kubín), Dweh (46. Krčík), Chalupa (46. Hrošovský), Ladra (46. Souaré), Valenta (46. Panoš), Růžička (46. Novák), Toure (46. Pirgić), Vydra (46. Kabongo)
Vantruba – Koštrna (60. Tomič), Mensah (60. Pristach), Bajrami (60. Ujlaky), Mikovič (60. Husár) – Begala (60. Stručka), Laušić (60. Procházka) – Gong (45. Kudlička), Trello (60. Mehmeti), Khorkheli (60. Azango) – Wildeboer (60. Polťák)
Tvrdoň – Büchner, Kabongo, Hrošovský, Souaré, Panoš, Novák, Kubín, Pirgić, Krčík
Janáček – Casagrande, Procházka, Škrbo, Azango, Stručka, Ujlaky, Mehmeti, Kudlička, Bukovský, Husár, Tomič, Pristach, Sabo, Pittel, Polťák
80. Růžička
40. Kócs-Washburn
71. ?
8. Vašulín
42. Večeřa
47. Kanakimana
87. Žitný
Kiss – Á. Szekér (61. Ramos), Heil, Éger, Sós (61. B. Szekér) – Varga, Bertucci (61. Horváth), Usai – Takács, Kócs-Washburn, Pataki
Hložánek – Vedral (61. Hunal), Marković (61. da Silva), Mareš (61. Granečný) – Klíma (61. Penxa), Janetzký (61. Gjorgievski), Saal (61. Rymarenko), Ezeh (61. Čavoš) – Večeřa (46. Selnar), Vašulín (61. Žitný), Kanakimana (61. Velich)
Esery – Balla, Onovo, Kovács, Budai, Zámbó, Gyenes, Wirth, Klemenc
Kostelný
Hruška – Hadaš, Spáčil, Sylla, Dolžnikov – Beran, Janošek – Tkáč, Grgić, Krivak – Sejk.
2. poločas: Koutný – Mikulenka, Lurvink, Král, Ghali – Růsek, Jezierski, Kostadinov – Fiala, Kliment (69. Mikaelsson), Šíp.
Junas – Morong, Guinari, Karhan, Suľa, Bariš, Šimko, Daniel, Pudhorocký, Nonikašvili, Onyedika.
Riška – Černek, Nagy, Gulíšek, Mášik, Hollý, Ravas, Križan, Potočný.
43. Guinari
27. Badžgoň (vla.)
63. Tanko
13. Kóša
15. Hranica
Mandous – Icha, Patrák (C), Godwin, Drchal, Hlavatý, Traore, Mahuta, Šimek, Tanko, Bammens.
Badžgoň – Pališčák, Kaša, Narimanidze – Hranica, Káčer (C), Adang, Bari – Faško, Roginić, Kóša.
Stejskal, Kopásek, Leipold, Matys, Noslin, Samuel, Smékal, Zima.
Šípoš, Bortoli, Okál, Svoboda, Bzdyl, Florea, Petruška, Alijagić, Baleja, Ďatko, Iľko, Prokop.
13. Kehl
34. Maciejewski
53. Queißer
48. Křivánek
Uhlig, Kehl, Angleberger, Strietzel, Prosche, Bär, Kapp, Ramadan, Kamm, Kaps, Maciejewski
1. poločas: Slavata – Haala, Štrakl, Štětka, Matoušek – Čermák, Jambor – Odikadze, Lacko, Křehlík – Usman. 2. poločas: Soukup – Franěk, Alkasim, Abdullahi, Hošek – Šelicha, Lopatář – Křivánek, Labaran, Sambou – Omotoye.
69. Škrkoň
72. Buchta
95. Owusu
60. Kříž
1. pol.: Babka – Rusnák, Chaluš, Míček – Siňavskij, Dvořáček, Frýdl, Boula, Havran – Jurečka, Pira.
2. pol.: Hrubý – Nogha, Frydrych, Pojezný – Buchta, Planka, Musák, Šancl, Holzer – Owusu, Škrkoň
1. pol.: Vajner – Zavadil, Štecha, Dočkal, Holík, Koryčan, Moučka, Hlinka, Polák, Kříž, Čelůstka.
2. pol.: Dostál – Kudela, Kulíšek, Mynář, Němeček, Ovesný, Polášek, Říha, Toman, Žák, Aldin.
Bartolomeu
Rozhodčí: Dresler
Počet diváků: 350
15. Spáčil
48. Vecheta
1. poločas: Haluch – Piroch, Miloš, Scalet, Barański, Pérez, Przybylko, Spychala, Mijušković, Cássio, Staś
2. poločas: Mleczko – Michura, Kendzia, Bialowas, Szrek, Liber, Staś, Palacz, Kupczyk, Mida, Khiri
Stejskal (46. Šerák) – Hamza, Vecheta (65. Samuel), Trédl, Míšek, Solil (K) (90. Matys), Samuel (46. Smékal), Leipold (62. Zima), Boledovič, Botos (46. Kopásek), Sliubyk
Šerák – Kopásek, Matys, Smékal, Zima
84. Cássio
Rozhodčí: Eder – Radl, Foca