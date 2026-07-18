Zlín v generálce na ligu podlehl Vratislavi, Teplice porazily Ružomberok

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  15:57aktualizováno  15:57
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Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Marcel Čermák z Teplic slaví svůj gól. | foto: MF DNES

Fotbalisté Zlína prohráli v generálce na novou prvoligovou sezonu ve Vratislavi s tamním Slaskem 1:3. Teplice v posledním utkání letní přípravy porazily Ružomberok hladce 3:0, nováček nejvyšší soutěže Artis Brno si ve dvou zápasech proti Wisle Krakov připsal remízu 2:2 a porážku 0:1.

Zlín v přípravě prohrál po dvou vítězstvích za sebou. Střídající Šmiga, jedna z letních posil, krátce po změně stran snížil, ale poslední slovo měl Slask. Po hodině hry se podruhé prosadil Marjanac.

Ružomberok před týdnem prohrál v Rakousku se Slavií 0:3 a stejným výsledkem podlehl i Teplicím. Severočeši dali všechny tři branky v rozmezí 39. a 66. minuty. Skóre otevřel střelou do horního rohu Riznič, krátce po změně stran zvýšil Pulkrab, po brejku se trefil střídající Krejčí.

Artis si v Polsku naplánoval proti Wisle v souboji nováčků nejvyšších soutěží dva zápasy. Papírově silnější sestava Brňanů v prvním utkání po bezbrankovém poločase vedla od 50. minuty po přesné Šimkově hlavičce. Krakov dvěma slepenými góly v závěru skóre otočil, v úvodní minutě nastavení ale stihl srovnat Preisler.

V druhém duelu Artis v odlišné sestavě prohrál, jedinou branku dala Wisla před přestávkou. Brněnský celek se chystá na premiéru v nejvyšší soutěži poté, co se mezi elitu dostal administrativně po vyloučení Karviné za ovlivňování výsledků.

Nový ročník první ligy začne za týden.

Přípravný zápas
18. 7. 2026 12:00
MFK Ružomberok : FK Teplice FK Teplice 0:3 (0:1)
Góly:
Góly:
39. Riznič
50. Pulkrab
64. Krejčí
Sestavy:
Krajčírik – Kostka (75. Tučný), Luterán, Köstl, Mojžiš (75. Marušin) – Selecký, Souček (85. Buchvaldek), Murgaš – Hranoš (60. P. Jevoš), Hladík (60. Bačík), Koubek (75. Boďa)
Sestavy:
Trmal (67. Lichtenberg) – Bílek (46. Švanda), Jakubko (61. Vientiess), Večerka (61. Takács), Riznič (46. Harušťák) – Mareček L. (61. Taraduda), Fortelný (61. Kodeš) – Hopi (46. Radosta), Čermák (46. Náprstek), Auta (46. Krejčí) – Pulkrab (61. Kozák)
Náhradníci:
Húska, Prekop, Marušin, Mirko, Slávik, Bačík, Tučný, Huňa, Chobot, Buchvaldek, Jevoš, Kelemen, Boďa
Náhradníci:
Lichtenberg, Němeček, Švanda, Takács, Harušťák, Taraduda, Kodeš, Náprstek, Kozák, Vientiess, Radosta, Krejčí, Garzha
Přípravný zápas
18. 7. 2026 12:00
Slask Vratislav : FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín 3:1 (2:0)
Góly:
10. Marjanac
43. Rosiak
60. Marjanac
Góly:
55. Šmiga
Sestavy:
Niemczycki (83. Szromnik) – Rosiak (61. Andersson), Macenko (61. Szala), Ba (73. Malec), Christodoulou, Llinares, Yriarte, Mokrzycki (61. Tomasiewicz), Samiec-Tatar (C), Marjanac (73. Šabani), Banaszak (61. Dembélé).
Sestavy:
Dostál – Kopečný (89. Štefan), Černín (46. Mukumba), Kukučka, Pišoja, Appiah (46. Fojtů, 69. Grygera), Nombil, Ulbrich (89. Touré), Cupák (46. Hellebrand), Bartošák (46. Dorňák), Poznar (C) (46. Šmiga).
Náhradníci:
Żulewski, Markowski.
Náhradníci:
Bachůrek, Knobloch – Didiba, Kanu, Křapka.
Červené karty:
80. Niemczycki
Červené karty:
Přípravný zápas
18. 7. 2026 11:00
Visla Krakov : SK Artis Brno SK Artis Brno 2:2 (0:0)
Góly:
84. Uryga
89. Krzyżanowski
Góly:
50. Šimek
90+1. Preisler
Sestavy:
Łubik – Krzyżanowski, Maisonneuve, Uryga, Giger – Carbó, Duda – Božić, Duarte, Kuziemka – Sánchez
Sestavy:
Stoppen – Glossoa, Plechatý, Šimek, Preisler – Pospíšil (72. Harazim), Carlén, Silva (72. Komljenović) – Fomba (46. Petrák), Adediran, Ndiaye
Náhradníci:
Stępak – Cymbaljuk
Náhradníci:
Švancara, Kašík
Žluté karty:
50. Giger
Žluté karty:
50. Ndiaye, 80. Adediran
Přípravný zápas
18. 7. 2026 13:10
Visla Krakov : SK Artis Brno SK Artis Brno 1:0 (1:0)
Góly:
39. Youan
Góly:
Sestavy:
Letkiewicz – Lelieveld, Mikulec, Ertlthaler, Rodado, Igbekeme, Staszak, Omic, Youan, Kutwa, Biedrzycki
Sestavy:
Kašík – Jeřábek, Komljenovic, Samek, Nacaise, Fully, Sedlák, Fulnek, Borek, Tauš, Vukadinoč
Žluté karty:
Žluté karty:
66. Jeřábek
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