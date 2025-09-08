ONLINE: Česko - S. Arábie 0:0, hrají náhradníci, Beran s Cedidlou debutují

Trenér Ivan Hašek změnil po pátečním utkání v Černé Hoře (2:0) celý tým. Češi hrají v sestavě Kovář – Vitík, Hranáč, Jemelka – Cedidla, Král, Sadílek, Jurásek – Černý, Beran, Chorý.
Premiéru v národním týmu zažijí Cedidla a Beran, na lavičce je připravený ještě Karabec, další z nováčků.
Svěřenci trenéra Haška v pátek zvítězili v Černé Hoře a po pěti odehraných zápasech v kvalifikaci o mistrovství světa mají 12 bodů. Další soutěžní zápas je čeká v říjnu proti Chorvatsku.
Saúdy, soupeře z Asie, čeká druhý zápas v České republice během několika dnů. Ve čtvrtek nastoupili na pražském Žižkově proti Severní Makedonii a zvítězili 2:1.
Kovář – Hranáč, Vitík, Jemelka (C), D. Jurásek – Beran, Král – Cedidla, M. Sadílek, Černý – Chorý
Al-Sanbi – Al-Shanqiti, Thakri, Al-Tambakti, Al-Harbi – Al-Johani, Al-Khaibari, Al-Juwayr – Al-Obud, Al-Brikan, Al-Dawsari (C)
Staněk, Jaroš – Holeš, Zelený, Schick, Kuchta, Červ, Provod, Šulc, Karabec, Souček
Al-Mermesh, Al-Yami – Al-Mosa, Al-Sahafi, Al-Shehri, Majrashi, Boushal, Mukhtar, Al-Nasser, Al-Saad, Al-Hamddan, Sulaiman
Rozhodčí: Dohal – Ferenc, Štofik (všichni SVK)Přejít na online reportáž