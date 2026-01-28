Probere Paláta změna? Olympionik se v NHL stěhuje z New Jersey do Islanders

Spolu s Palátem získali Islanders ještě volbu ve třetím kole letošního draftu a také v šestém kole v roce 2027. Mistrovi světa z roku 2024 zbývá ještě rok z původně pětileté smlouvy na 30 milionů dolarů (asi 606 milionů korun).
Jak už z podoby trejdu lehce vyplývá, Devils museli k Palátovi ještě něco přidat, aby jej mohli poslat jinam bez nutnosti si podržet část jeho platu.
Přitom ani Cyplakov v této sezoně nijak neexceluje, ruský křídelník šel s produktivitou hodně dolů. V minulé sezoně nasbíral slušných 35 bodů, jenže v té aktuální je po 27 zápasech zatím jen na dvou.
Devils tak nezískávají lepšího hráče, motivace pro výměnu se pravděpodobně skrývala především v kontraktu. Smlouvu má Cyplakov stejně jako Palát ještě na příští ročník, New Jersey pod stropem ušetří necelé čtyři miliony ročně.
Paláta v NHL čeká třetí působiště, vedle New Jersey hrál ještě za Tampa Bay Lightning, s nimiž získal dva Stanley Cupy (2020 a 2021). V Islanders se útočník, jenž je i v nominaci na olympijské hry, potká s krajanem brankářem Davidem Rittichem.
„Pally nám bude chybět,“ řekl Sheldon Keefe, trenér New Jersey. „Je to skvělý kluk a vynikající vůdce, který je tvrdou prací i přístupem k zápasů a tréninkům příkladem pro ostatní,“ dodal.
V kabině patřil mezi oblíbence, spoluhráči si ho vážili. A to i přesto, že se mu tolik nedařilo. Kouč ho začal o něco méně využívat, v hierarchii vypadl z prvních dvou útoků, v posledních zápasech se do druhé formace ale vrátil.
Palátova sezona
Za New Jersey Devils odehrál Ondřej Palát v aktuálním ročníku 51 zápasů, připsal si 10 bodů za 4 góly a 6 asistencí. Statisticky prožívá svou nejhorší sezonu v kariéře v NHL.
„Ofenzivně to z mé strany není ideální sezona, na góly se natrápím,“ hlásil před polovinou ledna po duelu v Minnesotě, kde dvakrát skóroval.
Od té doby už se ze vstřelené branky neradoval.
„Jeho přínos tkví ve věcech, které nejsou vidět ve statistikách, takže byl v poslední době dost kritizovaný. Ale pro tým, který se snaží dostat někam, kde on už byl, byl důležitou součástí. Takže nám bude opravdu chybět,“ přidal Keefe.
Palát přišel do New Jersey jako volný hráč v červenci 2022 po deseti sezonách v Tampě, která ho získala v sedmém kole draftu v roce 2011.
Celkem má Palát v zámořské lize v základní části na kontě 181 branek a 334 přihrávek v 876 zápasech. Ve 155 utkáních play off přidal 51 gólů a 52 asistencí.