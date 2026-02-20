Problém pro Jaroše i Ajax. Český gólman se vážně zranil, skončila mu sezona

Brankáři Vítězslavu Jarošovi předčasně skončila sezona. Čtyřiadvacetiletý brankář Ajaxu Amsterdam si na pátečním tréninku vážně poranil koleno a bude muset na operaci.
Člen širšího kádru české reprezentace hostuje v Ajaxu od loňského léta z Liverpoolu. Ve slavném nizozemském klubu se ihned stal brankářskou jedničkou, zasáhl do 19 z dosavadních 23 kol domácí soutěže. Za celek z Amsterdamu si zachytal i ligovou fázi prestižní Ligy mistrů.

Po sezoně Jarošovi hostování vyprší a měl by se vrátit do Liverpoolu. Je tak možné, že si už za Ajax nezachytá. Slavnému klubu aktuálně patří v nizozemské lize čtvrté místo, na druhý Feyenoord Rotterdam nicméně ztrácí jen tři body.

Jaroš v minulosti prošel mládežnickými reprezentacemi a už se probojoval i do kádru národního A-mužstva. Připsal si dosud dva starty v přípravných zápasech, naposledy loni v září při remíze 1:1 se Saúdskou Arábií.

