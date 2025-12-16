Proč Tykač nepustil Trpišovského? Neumím si představit, že by ve Slavii nebyl, řekl

Důvod? Právě komplikovaný souběh rolí, který by v konečném důsledku mohl Slavii uškodit.
„Kdyby se na mistrovství světa postoupilo, neumím si představit, že by trenér odjel do Ameriky a v Praze mezitím probíhala příprava na novou sezonu. Kdo by Slavii vedl? To by zůstala bez trenérů?“ líčil v podcastu Kudy běží zajíc.
Právě tohle rozhodnutí vedlo k tomu, že v sobotu v noci vedení asociace v čele s předsedou Davidem Trundou a manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem oznámili, že hledají jinde.
„Trpišovský velmi dobře zná české fotbalové prostředí a samozřejmě i jednotlivé hráče. Je škoda, že se tuto možnost nepodařilo realizovat. Naše práce na angažování nového trenéra pokračuje dál a čekají nás další jednání,“ řekl Nedvěd.
Kouče Slavie původně plánovali oslovit jen pro baráž, která je pro českou reprezentaci klíčová. Když ji zvládne, postoupí po dvaceti letech na mistrovství světa.
„Přijde mi to úplně ulítlé. V Evropě jsou desítky zemí, na světe stovky reprezentací a všichni mají jednoho trenéra s koncepcí. My bychom měli jednoho trenéra v kvalifikaci, druhého na baráž a pak hledali třetího na šampionát. To mi rozum nebere,“ kritizoval Tykač vedení asociace.
Tykač o Trpišovském
„Vidím, jak fotbalem žije. Je zaujatý a chce vyhrávat. Když tihle lidé tohle ztratí, odejdou sami. On ale chce být součástí Slavie, chce vyhrávat tituly. Štvalo by mě, kdyby se na něco vykašlali, ale já vidím u celého realizačního týmu emoce. Chyby odpouštím, když nepramení z toho, že někdo něco odflákl. Ztráta je v obchodě běžná a já nemusím vyhrát každý dostih, ve kterém závodím.“
To podle posledních zpráv jedná s bývalým plzeňským koučem Miroslavem Koubkem. Preferovaná varianta se zahraničním trenérem nevyšla, když ani chorvatský Slaven Bilič nebyl ochotný českou reprezentaci převzít.
Jiné zahraniční varianty neschválil výkonný výbor, zřejmě i kvůli penězům, které cizí kvalitní trenéři berou. „Chybí mi odpovědi na otázky, jak je svaz veden a proč se dostává do takových situací. Proč v jiných zemích mají trenéra a my ne,“ pokračoval slávistický majitel.
Nevyloučil však, že by se na financování trenéra společně s ostatními kluby podílel. „Když Jarda Tvrdík řekne, ať přispěji, tak přispěji.“
Pokud by svaz nakonec sáhl po Koubkovi, minimálně finanční problémy by svazu odpadly.