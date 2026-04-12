Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. S Ulbergem prohrál v 1. kole

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizace světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem hned v 1. kole. Ten byl přitom v tu chvíli zraněný. Ale po jeho levém háku český bijec padl k zemi.
Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga. | foto: Reuters

Jiří Procházka (vpravo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji polotěžké váhy.
Jiří Procházka (vpravo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji polotěžké váhy.
Jiří Procházka bojuje proti Američanovi Jamahalu Hillovi na turnaji UFC 311 v...
„Dostal jsem jednu z největších lekcí svého života. Měl jsem zápas skoro vyhraný, viděl jsem, že má Ulberg zraněnou nohu a začal jsem ho litovat. Byl tam soucit, sakra, ten soucit,“ říkal Procházka ihned po zápase.

„Poučím se a vrátím se silnější. Život je o učení. Děkuju všem za podporu a omlouvám se za dnešek,“ dodal zklamaně český zápasník.

Zticha a v šoku byli i diváci v zaplněné aréně Kaseya Center v Miami, kde měl Procházka oproti soupeři navrch. Ke kleci nakráčel v černé mikině s logem UFC a českou vlajkou na zádech, za obřího aplausu a zvuku písně In the City, která ho doprovází už přes deset let.

Do zápasu vstoupil výtečně. Ulberg měl s jeho neortodoxním stylem problém. Čech schytal v úvodu kop do nohy, ale pak trefil svého soupeře zvedákem, což ho nabudilo.

Novozélanďan dostával low kicky a calf kicky, přední noha už mu selhávala. Vrávoral, kopy mu poškodily nervy. Pak si nejspíš ještě vyhodil koleno.

Nabízelo se: No tak kdy ho Čech ukončí? Stihne to ještě v 1. kole?

Procházka tušil, že je blízko vítězství. Nejspíš ztratil koncentraci, začal na Ulberga mluvit. A schytal tvrdý úder. Naběhl si na levý hák – podobně jako ve svém posledním titulovém zápase s Alexem Pereirou – a skácel se k zemi, kde už ho Ulberg dobil. Přitom stál jen na jedné noze!

Rozhodčí Marc Goddard tak musel hlavní zápas večera ukončit. O vítězi bylo rozhodnuto.

„Neztrácel jsem naději. Věděl jsem, že mi stačí jedna dobře trefená rána. Jiří hodně váhal při pohybu kupředu a já si našel správný moment a dal skvělý smrtící úder,“ říkal šťastný Ulberg, který si připsal už 10. výhru v řadě.

„Cítil jsem, že se dnes něco změní a stalo se. Miami, koukej, jsem král Carlos! Jsem králem celé divize!“

Měl ho na lopatě

Sledovali jsme ONLINE: Procházka – Ulberg o titul UFC

„Mám pocit, že Jirka ztratil ostražitost, vypadalo to, že Ulbergovi praskl vaz v koleni. A on si takhle naběhne na levý hák, který má Novozélanďan nebezpečný,“ hodnotil ve studiu na stanici Nova Sport MMA expert a trenér René Reinders. „Udělal obrovskou chybu, soupeře měl na lopatě.“

Zápas Procházka vs. Ulberg o titul šampiona polotěžké váhy byl vrcholem galavečera UFC 327 v Miami. Oba bijci zápasili pod vlajkou UFC naposledy loni na podzim. Teď dostali další šanci a hned o titul.

33letý rodák z Hostěradic na Znojemsku se objevil v titulovém zápase UFC už počtvrté. Uspěl jedinkrát. Pás polotěžké váhy organizace získal v roce 2022, kdy porazil Glovera Teixeiru z Brazílie. A v Brně ho čekalo plné náměstí.

Poté v boji o pás dvakrát podlehl jinému Brazilci Alexi Pereirovi. Jenže ten přešel do vyšší váhové kategorie – těžké váhy – tudíž byl pás šampiona volný. Nyní ho má Ulberg, první novozélandský šampion UFC. Proměnil hned první titulovou šanci v životě. Navrch získal bonus za Výkon večera.

Naopak Procházka má nyní k dalšímu souboji o titul daleko.

Pokusí se přepnout na jiné myšlenky. Už příští týden má totiž jeho partnerka termín porodu a nejlepší český MMA zápasník se stane otcem dcerky. Teď v něm ale doznívá hořká prohra.

Mohlo by Vás zajímat

