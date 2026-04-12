„Dostal jsem jednu z největších lekcí svého života. Měl jsem zápas skoro vyhraný, viděl jsem, že má Ulberg zraněnou nohu a začal jsem ho litovat. Byl tam soucit, sakra, ten soucit,“ říkal Procházka ihned po zápase.
„Poučím se a vrátím se silnější. Život je o učení. Děkuju všem za podporu a omlouvám se za dnešek,“ dodal zklamaně český zápasník.
Zticha a v šoku byli i diváci v zaplněné aréně Kaseya Center v Miami, kde měl Procházka oproti soupeři navrch. Ke kleci nakráčel v černé mikině s logem UFC a českou vlajkou na zádech, za obřího aplausu a zvuku písně In the City, která ho doprovází už přes deset let.
Do zápasu vstoupil výtečně. Ulberg měl s jeho neortodoxním stylem problém. Čech schytal v úvodu kop do nohy, ale pak trefil svého soupeře zvedákem, což ho nabudilo.
Novozélanďan dostával low kicky a calf kicky, přední noha už mu selhávala. Vrávoral, kopy mu poškodily nervy. Pak si nejspíš ještě vyhodil koleno.
Nabízelo se: No tak kdy ho Čech ukončí? Stihne to ještě v 1. kole?
Procházka tušil, že je blízko vítězství. Nejspíš ztratil koncentraci, začal na Ulberga mluvit. A schytal tvrdý úder. Naběhl si na levý hák – podobně jako ve svém posledním titulovém zápase s Alexem Pereirou – a skácel se k zemi, kde už ho Ulberg dobil. Přitom stál jen na jedné noze!
Rozhodčí Marc Goddard tak musel hlavní zápas večera ukončit. O vítězi bylo rozhodnuto.
„Neztrácel jsem naději. Věděl jsem, že mi stačí jedna dobře trefená rána. Jiří hodně váhal při pohybu kupředu a já si našel správný moment a dal skvělý smrtící úder,“ říkal šťastný Ulberg, který si připsal už 10. výhru v řadě.
„Cítil jsem, že se dnes něco změní a stalo se. Miami, koukej, jsem král Carlos! Jsem králem celé divize!“
Měl ho na lopatě
„Mám pocit, že Jirka ztratil ostražitost, vypadalo to, že Ulbergovi praskl vaz v koleni. A on si takhle naběhne na levý hák, který má Novozélanďan nebezpečný,“ hodnotil ve studiu na stanici Nova Sport MMA expert a trenér René Reinders. „Udělal obrovskou chybu, soupeře měl na lopatě.“
Zápas Procházka vs. Ulberg o titul šampiona polotěžké váhy byl vrcholem galavečera UFC 327 v Miami. Oba bijci zápasili pod vlajkou UFC naposledy loni na podzim. Teď dostali další šanci a hned o titul.
33letý rodák z Hostěradic na Znojemsku se objevil v titulovém zápase UFC už počtvrté. Uspěl jedinkrát. Pás polotěžké váhy organizace získal v roce 2022, kdy porazil Glovera Teixeiru z Brazílie. A v Brně ho čekalo plné náměstí.
Poté v boji o pás dvakrát podlehl jinému Brazilci Alexi Pereirovi. Jenže ten přešel do vyšší váhové kategorie – těžké váhy – tudíž byl pás šampiona volný. Nyní ho má Ulberg, první novozélandský šampion UFC. Proměnil hned první titulovou šanci v životě. Navrch získal bonus za Výkon večera.
Naopak Procházka má nyní k dalšímu souboji o titul daleko.
Pokusí se přepnout na jiné myšlenky. Už příští týden má totiž jeho partnerka termín porodu a nejlepší český MMA zápasník se stane otcem dcerky. Teď v něm ale doznívá hořká prohra.