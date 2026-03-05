- Do Milána odcestovalo 16 českých para hokejistů. Národní tým získal bronz na posledních třech mistrovstvích světa a na paralympiádě by rád vybojoval premiérovou medaili.
- Turnaj v parahokeji se hraje v Miláně v hale Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.
- Turnaj v parahokeji odstartoval v sobotu 7. března. Češi na úvod zdolali Japonsko 3:2, potom si snadno poradili se Slovenskem 8:1 a na závěr skupiny podlehli Kanadě 1:4. V semifinále je čeká tým USA.
- Osm týmů se ve dvou skupinách po čtyřech utkalo o dvě postupová místa do semifinále, která jsou na programu v pátek 13. března. O medaile se bude hrát v neděli 15. března.
Nominace českých para hokejistů na ZOH 2026
|Pozice
|Hráči
|Brankáři
|Petr Boček, Martin Kudela, Patrik Sedláček
|Obránci
|Pavel Kubeš, Pavel Doležal, Radek Zelinka, Lukáš Kapko, David Vrubel
|Útočníci
|Zdeněk Hábl, Václav Hečko, Alex Ohar, David Ondrák, Theodor Pátek, Michal Geier, Filip Veselý, Martin Žižlavský
Paralympiáda 2026 – zápasy Česka v para hokeji
|Datum
|Čas
|Zápas
|Fáze turnaje
|7. března
|10:05
|ČESKO – Japonsko
|základní skupina B
|9. března
|13:35
|ČESKO – Slovensko
|základní skupina B
|10. března
|17:05
|Kanada – ČESKO
|základní skupina B
Skupiny na turnaji v para hokeji
Skupina A: USA, Čína, Německo, Itálie
Skupina B: ČESKO, Kanada, Slovensko, Japonsko
Paralympiáda 2026 – program para hokeje
7. března
|Čas
|Zápas
|Fáze turnaje
|10:05
|ČESKO – Japonsko
|základní skupina B
|13:35
|Čína – Německo
|základní skupina A
|17:05
|USA – Itálie
|základní skupina A
|20:35
|Kanada – Slovensko
|základní skupina B
9. března
|Čas
|Zápas
|Fáze turnaje
|10:05
|Čína – Itálie
|základní skupina A
|13:35
|ČESKO – Slovensko
|základní skupina B
|17:05
|Německo – USA
|základní skupina A
|20:35
|Japonsko – Kanada
|základní skupina B
10. března
|Čas
|Zápas
|Fáze turnaje
|10:05
|Itálie – Německo
|základní skupina A
|13:35
|USA – Čína
|základní skupina A
|17:05
|Kanada – ČESKO
|základní skupina B
|20:35
|Slovensko – Japonsko
|základní skupina B
12. března
|Čas
|Zápas
|Fáze turnaje
|14:35
|Itálie – Japonsko
|o umístění 5–8
|19:05
|Slovensko – Německo
|o umístění 5–8
13. března
|Čas
|Zápas
|Fáze turnaje
|14:35
|USA - ČESKO
|semifinále
|19:05
|Kanada - Čína
|semifinále
14. března
|Čas
|Zápas
|Fáze turnaje
|12:05
|poražení z 5–8
|o 7. místo
|16:05
|vítězové z 5–8
|o 5. místo
15. března
|Čas
|Zápas
|Fáze turnaje
|12:05
|?
|zápas o bronz
|16:05
|?
|finále
České výsledky na minulých paralympiádách:
- 5. místo – Vancouver 2010
- 5. místo – Soči 2014
- 6. místo – Pchjongčchang 2018
- 6. místo – Peking 2022
Kde sledovat para hokej v televizi
|Datum
|Čas
|Zápas
|TV
|7. března
|10:00
|ČESKO – Japonsko
|ČT2 (živě)
|7. března
|20:30
|Kanada – Slovensko
|ČT sport (živě)
|9. března
|13:30
|ČESKO – Slovensko
|ČT sport (živě)
|9. března
|21:00
|Japonsko – Kanada
|ČT sport (živě)
|10. března
|17:00
|Kanada – ČESKO
|ČT2 (živě)
|10. března
|21:00
|Slovensko – Japonsko
|ČT sport (živě)
|13. března
|14:30
|semifinále
|ČT2 (živě)
|13. března
|19:00
|semifinále
|ČT sport (živě)
|15. března
|12:00
|zápas o bronz
|ČT2 (živě)
|15. března
|16:05
|finále
|ČT sport (živě)
📺 Zápasy budou zároveň dostupné také online na platformě ČT sport Plus a v iVysílání.