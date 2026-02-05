Prohra s USA nic neznamená, odehrály jsme skvělý zápas, říkají české hokejistky

  20:38aktualizováno  20:38
České hokejistky sice ve čtvrtek prohrály s favoritkami na zlato ze Spojených států jasně 1:5, ale na prvním olympijském zápase v Miláně našly i pozitiva. „Prohra nic neznamená,“ řekla útočnice Tereza Plosová. A jediná střelkyně týmu Barbora Juříčková dodala: „Dařilo se nám s nimi fyzicky hrát.“
Andrea Trnková posílá k ledu Alex Carpenterovou.

Andrea Trnková posílá k ledu Alex Carpenterovou.

Šestnáct minut české hokejistky držely vyrovnaný stav 0:0. Celou dobu se urputně bránily velkému tlaku amerických soupeřek. Zatímco Češky zkusily vystřelit jednou, brankářka Klára Peslarová čelila více než desítce pokusů.

Až pak pustila puk za svá záda z hole Alexandry Carpenterové.

„Náročný zápas, s holkama jsme se snažily hrát pospolu, myslím, že jsme do utkání vstoupily dobře. Je to první zápas, navíc takový, na kterém se nejvíc naučíme,“ vykládala Plosová. „Neřekla bych, že hodnocení bude pozitivní, pořád jsme prohrály 1:5, ale některé věci jsme dělaly dobře a chceme si je přenést dál. Třeba to, jak jsme napadaly a hrály do těla.“

„S Američankami je to vždycky těžké, fyzické. Ale bojovaly jsme s nimi,“ dodala Juříčková.

Ta se jako jediná Češka prosadila. Z úniku díky nahrávce pozorné Natálie Mlýnkové, která si všimla, že Juříčková zrovna vyjíždí z trestné lavice a nikdo si jí nevšímá.

„Natálka mě krásně viděla, ona je fakt chytrá, takže určitě věděla, že budu zrovna vycházet. Já jen zavřela oči a vystřelila,“ řekla Juříčková. „Je to pro mě výjimečné, protože jsem měla na tribuně rodiče. Jsem za gól vděčná.“

„Musíme ale proměňovat šance, s jedním gólem se těžko vyhraje nad kýmkoliv,“ musela uznat Plosová.

Češky mají šanci získat první body hned v pátek, od 14.40 hrají se Švýcarkami.

„Myslím, že jsme odehráli skvělý zápas, i když tomu výsledek nenapovídá. Ale 1:5 není ostuda,“ řekl asistent trenérky Dušan Andrašovský. „Myslím si, že jsme bojovali a měli jsme i trošku smůlu v zakončení. Za stavu 0:1 jsme dali tyčku a pak jsme prakticky z protiútoku po mírném závaru v našem pásmu, kdy jedna obránkyně neměla hokejku, dostali gól na 0:2. Škoda. Ale samozřejmě musíme uznat, že soupeř byl lepší.“

