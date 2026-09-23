Proti loňským přemožitelkám. Češky v semifinále BJK Cupu vyzvou Španělky

První bod získala pro Španělky v úvodní dvouhře Jessica Bouzasová, která zdolala Sonju Žijenbajevovou 6:2, 6:2. Skóre poté vyrovnala Julia Putincevová, jež v souboji jedniček zvítězila nad Bucsaovou po třech setech 6:2, 3:6, 6:1. V rozhodující čtyřhře uspěly Bucsaová se Sorribesovou po více než dvou hodinách.
Češky se utkají se Španělkami po roce. Loni v dubnu jim podlehly v kvalifikační skupině v Ostravě 1:2 na zápasy. Výběr Barbory Strýcové, který útočí v týmové soutěži dříve známé jako Fed Cup na dvanáctý titul, postoupil do semifinále v úterý po výhře 2:0 nad Velkou Británií.
Španělky prošly mezi čtyři nejlepší týmy poprvé od roku 2008, kdy se dostaly až do finále. Kazachstán, který se musel obejít bez světové jedničky Jeleny Rybakinové, jež po triumfu na US Open léčí zranění, vypadl ve čtvrtfinále podruhé za sebou.
Třiadvacetiletá Bouzasová, které patří ve světovém žebříčku 93. místo, porazila Žijenbajevovou po hodině hry. Čtyřikrát jí vzala servis, sama soupeřce za celý zápas nenabídla jediný brejkbol.
Kazachstán udržela ve hře Putincevová, jež zdolala po třech setech Bucsaovou. Španělská tenistka si však spravila chuť ve čtyřhře, kde po boku Sorribesové uspěla proti Danilinové a Kulambajevové. Španělská dvojice odvrátila ve druhé sadě 16 ze 17 brejkbolů. V dramatické koncovce pak Bucsaová se Sorribesovou využily na příjmu za stavu 6:5 čtvrtý mečbol.
O druhé semifinálové dvojici bude jasno ve čtvrtek. Nejprve se v Šen-čenu utkají Ukrajinky s Belgičankami a poté domácí Číňanky vyzvou obhájkyně titulu Italky.
Závěrečný turnaj tenisového BJK Cupu v Šen-čenu
Čtvrtfinále
Španělsko - Kazachstán 2:1