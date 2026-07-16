náhledy
Gymnastka Simone Bilesová vynesla na červeném koberci champagne-zlatou korzetovou róbu s vysoko střiženou přední částí.
Autor: Profimedia.cz
Na pódium přišla Simone Bilesová v černých šatech se zlatým dekoltem. Předávala cenu pro nejlepší tým.
Autor: ČTK
Plavkyně Gretchen Walshová se na červeném koberci ukázala ve flitrovaných šatech na ramínka.
Autor: Profimedia.cz
Jednadvacetiletá basketbalistka Hannah Hidalgová byla v neobvyklém černém modelu a účesem s copánky k nepřehlédnutí.
Autor: Profimedia.cz
Automobilová závodnice Toni Breidingerová odložila závodní kombinézu a na červený koberec zvolila dlouhé třpytivé černé šaty.
Autor: Profimedia.cz
Krasobruslařka Alysa Liuová sáhla po šatech značky Louis Vuitton, s níž delší dobu spolupracuje.
Autor: Profimedia.cz
Akrobatická lyžařka Eileen Guová na červený koberec zvolila nepřehlédnutelnou haute couture róbu od návrhářky Guo Pei.
Autor: Profimedia.cz
Krasobruslařka Madison Chocková sáhla po neobvyklém modelu Christiana Siriana. Na sociálních sítích vyvolaly diskuzi. Někteří je hodnotily jako jedny z nejlepších, jiní je přirovnali k vatě nebo peří.
Autor: Profimedia.cz
Alpská lyžařka Mikaela Shiffrinová oblékla zlaté, lehce průsvitné šaty od značky Retrofête.
Autor: Profimedia.cz
Basketbalistka Chiney Ogwumikeová okouzlila v červených šatech se gepardím vzorem a flitry.
Autor: Profimedia.cz