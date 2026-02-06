ZOH 2026: Kdy jdou do akce české medailové naděje a kde je sledovat

  6:55
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině už mají za sebou první soutěže, většina úžasných bitev však teprve přijde. Kdy jdou do akce Češi a kdo patří k největším medailovým adeptům? Kde se jednotlivé sporty odehrají a kde je lze sledovat? Odpovědi i další potřebné informace najdete v našem přehledu.

Ester Ledecká během kvalifikace paralelního obřího slalomu na olympijských hrách v Pekingu. (8. února 2022) | foto: Reuters

Slavnostní zahájení zimních olympijských her bude 6. února na ikonickém fotbalovém stadionu San Siro. Začátek velkého představení je naplánován na 20:00 SEČ.

  • V rozporu s tradicí budou zapáleny dva olympijské ohně. Jeden vzplane u památníku Arco della Pace (Brána míru) v Miláně, druhý na náměstí Piazza Dibona v samotném srdci Cortiny.

Jak bude ceremoniál vypadat, kdo na něm vystoupí, jaké je jeho ústřední téma, kolik stojí vstupenky a kde ho můžete sledovat?

Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Kdy jdou do akce české medailové naděje

Ester Ledecká

  • Ester Ledecká pojede paralelní obří slalom na ZOH 2026 v neděli 8. února. Kvalifikace začíná v 9:00, finále je na programu od 13:00.

Ledecká je jedinou ženou v historii, která získala zlatou medaili na zimních olympijských hrách současně ve dvou různých sportech. Nejprve na ZOH 2018 v Pchjončchangu senzačně ovládla superobří slalom na lyžích a pak vyhrála i paralelní obří slalom na snowboardu.

Zlato z paralelního obřího slalomu na snowboardu o čtyři roky později na olympiádě v Pekingu obhájila.

Na ZOH 2026 si kvůli termínové kolizi musela vybrat mezi lyžařským sjezdem v Cortině a snowboardovým paralelním obřím slalomem v Livignu. Zvolila snowboard a ve své excelentní disciplíně zaútočí na třetí olympijské zlato za sebou.

Eva Adamczyková

  • Evu Adamczykovou čeká závod ve snowboardcrossu v pátek 13. února. Kvalifikace odstartuje od 10:00, finále ve 13:30.

Ve snowboardcrossu je českou hvězdou Eva Adamczyková (dříve Samková). Při obou olympijských účastech získala medaili. V Soči slavila překvapivé zlato, v Pchjončchangu si dojela pro bronz. V Pekingu kvůli zranění nestartovala.

Adamczyková přerušila kariéru v červnu 2024 kvůli těhotenství a na konci roku 2024 porodila syna Kryštofa. V říjnu 2025 oznámila návrat k aktivnímu tréninku a závodění.

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Metoděj Jílek

  • Metoděj Jílek: pojede na ZOH závody na 5000 m (8.2 od 16:00), 10000 m (13.2. od 16:00) 1500 m (19.2. od 16:30) a závod s hromadným startem (21.2. od 15:00)

Mimořádný talent českého rychlobruslení, který už v devatenácti letech patří mezi světovou elitu. Jeho doménou jsou dlouhé tratě – 10000 metrů a 5000 metrů.

Letos ve své druhé sezoně ve Světovém poháru ovládl tři závody. Slavil triumf v klání na 10000 metrů v Heerenveenu, na poloviční trati v Hamaru a překvapivě zvítězil i v závodě s hromadným startem v Inzellu. Na dlouhých tratích vyhrál celkové hodnocení Světového poháru.

Martina Sáblíková

Legenda českého rychlobruslení se v Itálii rozloučí s kariérou. V olympijské sbírce má tři zlata, dvě stříbra a dva bronzy. Je mnohonásobnou mistryní světa a držitelkou několika světových rekordů. Největší šanci má v závodě na 5000 metrů.

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy pojedou Sáblíková a Jílek

Čeští hokejisté

Čeští hokejisté zahájí olympijský turnaj 12.2. od 16:40 proti Kanadě. Dále je čeká hned o den později Francie od 16:40 a na závěr skupiny si zahrají 15. února od 12:10 proti Švýcarsku.

Pro spoustu fanoušků je hokejový turnaj největším lákadlem olympiády. Poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Národní tým sice nepatří k největším favoritům, ale počítat se s ním musí.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Tabulka kurzů od sázkové kanceláře Tipsport:

TýmKurz na celkové vítězství
Kanada2.27
USA3.10
Švédsko6.80
Finsko10.00
Česko13.00
Švýcarsko19.00
Německo66.00
Slovensko80.00
Dánsko250.00
Lotyšsko275.00
Francie1250.00
Itálie1500.00

Můžou překvapit

Do této kategorie se dají zařadit biatlonisté, lyžař Jan Zabystřan, skeletonistka Anna Fernstädtová či snowboardistka Zuzana Maděrová.

Nominace českých sportovců na ZOH 2026

Česká výprava na zimní olympijské hry 2026 čítá 114 jmen. To je o jednoho sportovce více, než bylo na dosud rekordních zimních hrách v Pekingu před čtyřmi lety. Prvními z české výpravy v akci budou curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský

Nominace Českého olympijského týmu na XXV. zimní olympijské hry Milán–Cortina 2026

AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ: Diana Cholenská, Lucie Krausová, Matyáš Kroupa, Adéla Měrková, Nicholas Novák, Daniel Paulus
ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Martina Dubovská, Alena Labaštová, Ester Ledecká, Marek Müller, Barbora Nováková, Jan Zabystřan, Elisa Maria Negri
BĚH NA LYŽÍCH: Barbora Antošová, Matyáš Bauer, Tereza Beranová, Ondřej Černý, Barbora Havlíčková, Anna Marie Jaklová, Kateřina Janatová, Anna Milerská, Michal Novák, Mike Ophoff, Sandra Schützová, Jiří Tuž
BIATLON: Markéta Davidová, Petr Hák, Vítězslav Hornig, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
CURLING: Radek Boháč, Marek Černovský, Vít Chabičovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa, Julie Zelingrová
KRASOBRUSLENÍ: Daniel Mrázek, Kateřina Mrázková, Filip Taschler, Natálie Taschlerová
LEDNÍ HOKEJ - MUŽI: Roman Červenka, Lukáš Dostál, Radek Faksa, Jakub Flek, Radko Gudas, Tomáš Hertl, Filip Hronek, David Kämpf, Ondřej Kaše, Michal Kempný, Dominik Kubalík, Tomáš Kundrátek, Martin Nečas, Ondřej Palát, David Pastrňák, Jan Rutta, Lukáš Sedlák, Matěj Stránský, Radim Šimek, David Špaček, David Tomášek, Jiří Ticháček, Daniel Vladař, Karel Vejmelka, Pavel Zacha
LEDNÍ HOKEJ - ŽENY: Sára Čajanová, Michaela Hesová, Klára Hymlárová, Barbora Juříčková, Kristýna Kaltounková, Denisa Křížová, Dominika Lásková, Natálie Mlýnková, Kateřina Mrázová, Noemi Neubauerová, Daniela Pejšová, Julie Pejšová, Michaela Pejzlová, Klára Peslarová, Tereza Pištěková, Tereza Plosová, Vendula Přibylová, Klára Seroiszková, Adéla Šapovalivová, Aneta Tejralová, Andrea Trnková, Tereza Vanišová, Linda Vocetková
RYCHLOBRUSLENÍ: Metoděj Jílek, Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová
SANĚ: Ondřej Hyman
SEVERSKÁ KOMBINACE: Jiří Konvalinka, Jan Vytrval
SHORT TRACK: Petra Vaňková
SKELETON: Anna Fernstädtová
SKOKY NA LYŽÍCH: Anežka Indráčková, Veronika Jenčová, Roman Koudelka, Klára Ulrichová
SNOWBOARDING: Eva Adamczyková, Radek Houser, Jakub Hroneš, Karolína Hrůšová, Kryštof Choura, Ester Ledecká, Zuzana Maděrová, Kryštof Minárik, Laura Záveská

Vstupenky

Lístky samozřejmě rychle mizí. Důležité je vědět, že vstupenky na zimní olympijské hry 2026 jsou dostupné výhradně prostřednictvím oficiální prodejní platformy pořadatelů.

➡️ Jediné oficiální místo nákupu: tickets.milanocortina2026.org

Na této adrese si také ověříte momentální dostupnost a ceny.

Zajímavou možností je nákup vstupenek, které se vrátí do oběhu. Pořadatelé provozují oficiální resale platformu, kde mohou fanoušci:

  • bezpečně prodat vstupenky, které nemohou využít
  • koupit vstupenky, které jsou jinak vyprodané

➡️ Resale probíhá výhradně v oficiálním systému a je jedinou legální cestou sekundárního nákupu.

ZOH 2026 v Miláně a Cortině: Kde koupit vstupenky, kolik stojí, dostupnost

Na jakých sportovištích se olympiáda koná?

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se nekonají jen ve dvou městech, jak by napovídal jejich oficiální název – atraktivních italských lokalit je totiž víc. Kde se boje o medaile odehrají a co jednotlivá sportoviště činí zajímavými, najdete v našem přehledu.

ZOH 2026: Stadiony a sportoviště olympiády v Miláně a Cortině

Kde zimní olympijské hry sledovat?

Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu kompletní program her?

  • Nejdůležitější okamžiky českého týmu a hlavní medailové bitvy najdete v programu České televize. Poběží na kanálu ČT sport a na webové platformě ČT sport Plus.
  • Přenosy všech olympijských soutěží nabídnou stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také jejich streamovací služba HBO Max (většinou bez českého komentáře).

Zimní olympiáda kompletně. Balíček iDNES Premium a HBO Max vyjde na 349 korun
