Slavnostní zahájení zimních olympijských her bude 6. února na ikonickém fotbalovém stadionu San Siro. Začátek velkého představení je naplánován na 20:00 SEČ.
- V rozporu s tradicí budou zapáleny dva olympijské ohně. Jeden vzplane u památníku Arco della Pace (Brána míru) v Miláně, druhý na náměstí Piazza Dibona v samotném srdci Cortiny.
Jak bude ceremoniál vypadat, kdo na něm vystoupí, jaké je jeho ústřední téma, kolik stojí vstupenky a kde ho můžete sledovat?
Kdy jdou do akce české medailové naděje
Ester Ledecká
- Ester Ledecká pojede paralelní obří slalom na ZOH 2026 v neděli 8. února. Kvalifikace začíná v 9:00, finále je na programu od 13:00.
Ledecká je jedinou ženou v historii, která získala zlatou medaili na zimních olympijských hrách současně ve dvou různých sportech. Nejprve na ZOH 2018 v Pchjončchangu senzačně ovládla superobří slalom na lyžích a pak vyhrála i paralelní obří slalom na snowboardu.
Zlato z paralelního obřího slalomu na snowboardu o čtyři roky později na olympiádě v Pekingu obhájila.
Na ZOH 2026 si kvůli termínové kolizi musela vybrat mezi lyžařským sjezdem v Cortině a snowboardovým paralelním obřím slalomem v Livignu. Zvolila snowboard a ve své excelentní disciplíně zaútočí na třetí olympijské zlato za sebou.
Eva Adamczyková
- Evu Adamczykovou čeká závod ve snowboardcrossu v pátek 13. února. Kvalifikace odstartuje od 10:00, finále ve 13:30.
Ve snowboardcrossu je českou hvězdou Eva Adamczyková (dříve Samková). Při obou olympijských účastech získala medaili. V Soči slavila překvapivé zlato, v Pchjončchangu si dojela pro bronz. V Pekingu kvůli zranění nestartovala.
Adamczyková přerušila kariéru v červnu 2024 kvůli těhotenství a na konci roku 2024 porodila syna Kryštofa. V říjnu 2025 oznámila návrat k aktivnímu tréninku a závodění.
Metoděj Jílek
- Metoděj Jílek: pojede na ZOH závody na 5000 m (8.2 od 16:00), 10000 m (13.2. od 16:00) 1500 m (19.2. od 16:30) a závod s hromadným startem (21.2. od 15:00)
Mimořádný talent českého rychlobruslení, který už v devatenácti letech patří mezi světovou elitu. Jeho doménou jsou dlouhé tratě – 10000 metrů a 5000 metrů.
Letos ve své druhé sezoně ve Světovém poháru ovládl tři závody. Slavil triumf v klání na 10000 metrů v Heerenveenu, na poloviční trati v Hamaru a překvapivě zvítězil i v závodě s hromadným startem v Inzellu. Na dlouhých tratích vyhrál celkové hodnocení Světového poháru.
Martina Sáblíková
- Martina Sáblíková: pojede na ZOH závody na 3000 m (7.2. od 16:00) a 5000 m (12.2. od 16:30)
Legenda českého rychlobruslení se v Itálii rozloučí s kariérou. V olympijské sbírce má tři zlata, dvě stříbra a dva bronzy. Je mnohonásobnou mistryní světa a držitelkou několika světových rekordů. Největší šanci má v závodě na 5000 metrů.
Čeští hokejisté
Čeští hokejisté zahájí olympijský turnaj 12.2. od 16:40 proti Kanadě. Dále je čeká hned o den později Francie od 16:40 a na závěr skupiny si zahrají 15. února od 12:10 proti Švýcarsku.
Pro spoustu fanoušků je hokejový turnaj největším lákadlem olympiády. Poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Národní tým sice nepatří k největším favoritům, ale počítat se s ním musí.
Tabulka kurzů od sázkové kanceláře Tipsport:
|Tým
|Kurz na celkové vítězství
|Kanada
|2.27
|USA
|3.10
|Švédsko
|6.80
|Finsko
|10.00
|Česko
|13.00
|Švýcarsko
|19.00
|Německo
|66.00
|Slovensko
|80.00
|Dánsko
|250.00
|Lotyšsko
|275.00
|Francie
|1250.00
|Itálie
|1500.00
Můžou překvapit
Do této kategorie se dají zařadit biatlonisté, lyžař Jan Zabystřan, skeletonistka Anna Fernstädtová či snowboardistka Zuzana Maděrová.
Nominace českých sportovců na ZOH 2026
Česká výprava na zimní olympijské hry 2026 čítá 114 jmen. To je o jednoho sportovce více, než bylo na dosud rekordních zimních hrách v Pekingu před čtyřmi lety. Prvními z české výpravy v akci budou curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský
Nominace Českého olympijského týmu na XXV. zimní olympijské hry Milán–Cortina 2026
AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ: Diana Cholenská, Lucie Krausová, Matyáš Kroupa, Adéla Měrková, Nicholas Novák, Daniel Paulus
Vstupenky
Lístky samozřejmě rychle mizí. Důležité je vědět, že vstupenky na zimní olympijské hry 2026 jsou dostupné výhradně prostřednictvím oficiální prodejní platformy pořadatelů.
➡️ Jediné oficiální místo nákupu: tickets.milanocortina2026.org
Na této adrese si také ověříte momentální dostupnost a ceny.
Zajímavou možností je nákup vstupenek, které se vrátí do oběhu. Pořadatelé provozují oficiální resale platformu, kde mohou fanoušci:
- bezpečně prodat vstupenky, které nemohou využít
- koupit vstupenky, které jsou jinak vyprodané
➡️ Resale probíhá výhradně v oficiálním systému a je jedinou legální cestou sekundárního nákupu.
Na jakých sportovištích se olympiáda koná?
Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se nekonají jen ve dvou městech, jak by napovídal jejich oficiální název – atraktivních italských lokalit je totiž víc. Kde se boje o medaile odehrají a co jednotlivá sportoviště činí zajímavými, najdete v našem přehledu.
Kde zimní olympijské hry sledovat?
Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu kompletní program her?
- Nejdůležitější okamžiky českého týmu a hlavní medailové bitvy najdete v programu České televize. Poběží na kanálu ČT sport a na webové platformě ČT sport Plus.
- Přenosy všech olympijských soutěží nabídnou stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také jejich streamovací služba HBO Max (většinou bez českého komentáře).
