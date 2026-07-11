První etapu Bohemia rallye vyhrál Stříteský těsně před Marešem a Kopeckým

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  20:55aktualizováno  20:55
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Dominik Stříteský a spolujezdec Ondřej Krajča z týmu Auto Podbabská Škoda Team RC2 s vozem Škoda Fabia RS Rally2 během závodu Bohemia rallye Mladá Boleslav | foto: ČTK

Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství České republiky Dominik Stříteský ovládl první etapu Bohemia rallye Mladá Boleslav. Po osmi rychlostních zkouškách čtvrtého závodu seriálu má v čele náskok čtyř sekund na Filipa Mareše, třetí je s odstupem další sekundy Jan Kopecký.

Dvojnásobný vítěz Bohemie Stříteský se dostal do čela po druhém testu a těsné vedení udržel až do konce první části rallye. O druhé místo bojují Mareš s Kopeckým, jenž soutěž vyhrál již desetkrát v kariéře.

Úřadující český šampion se po sedmé zkoušce dostal na stříbrnou pozici, následně ale klesl opět na třetí. Průběžně čtvrtý je s odstupem 19 sekund za Stříteským loňský vítěz Simon Wagner z Rakouska.

Bohemia rallye s centrem v Mladé Boleslavi bude v neděli pokračovat sedmi rychlostními zkouškami. Vítězná posádka bude dekorována po 15. hodině.

Bohemia rallye Mladá Boleslav

Čtvrtý závod MČR v automobilových soutěžích - po 1. etapě

1. Stříteský, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) 43:44,1, 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) -3,9, 3. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) -5,0, 4. Wagner, Ostlenderová (Rak., Něm./Hyundai i20 N Rally2) -19,3, 5. Kohn, Těšínský -36,4, 6. Kundlák, Zalabák (SR/všichni Škoda Fabia RS Rally2) -41,5.

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