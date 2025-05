Loni v prosinci klub představil schéma a naznačil plány, teď zveřejnil první snímky.

Bílý plášť se zelenými prvky, slibovaná úzká tribuna na východní straně, která bude mít pět pater a ve své nejširší části jen čtyři a půl metru a vzorem pro ni byla i legendární La Bonbonera, domov argentinské Boky Juniors.

První odhad ceny činil na konci loňského roku 350 milionů korun.

„Ale vizualizace, kterou teď vidíte, je dražší, i když ne drasticky,“ přiznává Dariusz Jakubowicz, majitel klubu a předseda představenstva. Právě on a jeho rodina mají projekt financovat.

„Bude to významná zátěž, s tím počítáme. Věřím, že najdeme další partnery. Je možné, že až se zahájením výstavby lidi pochopí, že si neděláme srandu, ale myslíme to smrtelně vážně,“ prohlásil.

„Jsem tvrdý byznysmen, ale tohle nemá žádné ratio a nejspíš ani návratnost. Všichni moji kamarádi si klepou na čelo, jenže pro mě je to o srdci. A pokud se to povede, věřím, že lidi budou mít radost,“ pokračoval. „Když jsem do Bohemky vstupoval, slíbil jsem, že vyřeším konkurz, stabilizuju klub v první lize a následně zrekonstruujeme Ďolíček. Pak už klidně můžu odejít do důchodu.“

Bohemians na podobě nového Ďolíčku spolupracují s architektem profesorem Arnoštem Navrátilem, jenž v roce 1968 navrhl současnou hlavní tribunu.

„Ďolíček byl jeho první sportovní projekt a měl by být i jeho posledním. Nadchnul se proto, že stvoří skvost Vršovic,“ uvedl Darek Jakubowicz, syn Dariusze a klubový ředitel. „I pro pana profesora jde o jednu z nejsložitějších sportovních staveb, na kterých se podílel. Vytvořit stadion na zelené louce je snazší než tady, kde ze všech čtyř stran číhá nějaká komplikace.“

Na západní straně pod hlavní tribunou teče potok Botič, jehož korytu se stavba přizpůsobí a vznikne tzv. vlnka, patrná z prvních vizualizací. Na severu stadion Bohemians sousedí s areálem vršovického Sokola, další dvě strany lemují ulice.

Ředitel Bohemians Praha 1905 Darek Jakubowicz (vpravo) se svým otcem Dariuszem Jakubowiczem, předsedou představenstva klubu, představují vizualizaci nového Ďolíčku.

„Posunout jsme se nemohli ani o centimetr,“ podotýkají Jakubowiczovi. Nový stadion by podle nich měl splňovat i nejpřísnější kritéria UEFA, jeho kapacita by se měla pohybovat od 8 500 tisíc míst výš. Za bránou, kde bude sídlit domácí kotel, se počítá také s prostorem pro bezpečné stání, tzv. safe-standing.

Celý stadion bude zastřešený, výška by se měla přizpůsobit současné hlavní tribuně, která měří 15,7 metru. Část střechy by také měla být z průhledného materiálu, aby trávník nebyl ochuzen o sluneční svit. Až na konci celé výstavby zmizí i dva stožáry osvětlení.

„Zatím jsme ale na začátku a čekáme,“ podotýká Jakubowicz starší. „Vzhledem k tomu, že po dobu celé rekonstrukce chceme na stadionu hrát, musíme mít všechno perfektně logisticky naplánované. Perfektní musí být i komunikace s dodavateli a jednání se stavebním úřadem,“ tvrdí.

SOUČASNÁ PODOBA. Proslulý Ďolíček, stadion Bohemians mezi vršovickými činžáky

„Všechno si vyzkoušíme na první části projektu, dokumentaci pro stavební řízení máme zadanou, hotová by měla být do tří měsíců a uvidíme, za jak dlouho se nám podaří protlačit stavební povolení na první tribunu. Věřím však, že ty největší problémy jsme vyřešili v předstihu a ke 120 letům výročí klubu, což je letos, bychom rádi začali. Tím, že se pohybujeme na území sportoviště a nikam dál se nerozpínáme, chci věřit, že to zvládneme.“

Po jižní tribuně, která je v ulici Vršovická, kudy jezdí tramvaje, by měla přijít na řadu tribuna na severní straně stadionu, kde sídlí domácí ultras. Pak bude probíhat rekonstrukce hlavní tribuny, jejíž součástí bude zbrusu nová přístavba se zázemím pro vedení klubu i VIP hosty. Na konec ještě úzká tribuna naproti té hlavní a poté propojení celého stadion kolem dokola.

Mimochodem, klub plánuje také posunutí hrací plochy tak, aby střed hřiště kopíroval střed hlavní tribuny, protože nyní je trávník posunutý asi o tři metry na jih.

Budou mít Bohemians skutečně za pět let svůj nový domov?