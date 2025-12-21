Češi hromadný závod střelecky zvládli, Krčmář čtrnáctý. Vyhrál Ital Giacomel

Krčmář vstoupil do závodu velmi dobře. Na úvodní ležce vyčistil všech pět terčů za 28,3 sekundy a přestože startoval až devětadvacátý, posunul se rázem na osmé místo s minimální ztrátou na čelo. Hornig sice zvládl střelbu ještě rychleji, za 22,4 sekundy, jeden netrefený terč ho ale poslal na trestné kolo.
Úvodní střelba výrazně zamíchala pořadím i na špici závodu. Překvapivě chybovali Norové, čehož využili Eric Perrot, Justus Strelow a Sebastian Samuelsson. Právě Švéd potvrdil svou běžeckou sílu a na druhou střelbu přijížděl z první pozice.
Na druhé ležce se oběma českým biatlonistům podařilo zastřílet bezchybně. Krčmář odjížděl do třetího běžeckého okruhu z osmého místa se ztrátou 14 sekund, Hornig byl patnáctý, jedenáct sekund za svým reprezentačním kolegou. První pětice na čele navíc zvládla střelbu opět čistě, a pořadí tak zůstalo beze změn.
ONLINE: Závod s hromadným startem mužů na 15 km
Zlom přišel na stojkách. Giacomel po úvodním zaváhání zvládl obě následující položky bezchybně, navíc na trati předvedl šestý nejlepší běžecký čas a také rychlou střelbu. Díky čemuž se ujal vedení a na závěrečném okruhu už nepřipustil drama.
Krčmář na třetí střelbě poprvé chyboval a propadl se na 15. místo se ztrátou 53 sekund, zatímco Hornig tentokrát terče vyčistil a před závěrečnou položkou figuroval na dvanácté příčce se ztrátou 44 sekund.
Na poslední střelbě byl už ale Krčmář opět bezchybný, zatímco Hornig přidal druhou chybu v závodě. Krčmář si tak čtrnáctým místem připsal nejlepší výsledek v dosavadním průběhu sezony a potvrdil zlepšující se formu před pauzou. Hornig obsadil šestnáctou pozici se ztrátou 1:24,9 minuty.
