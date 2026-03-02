První liga zůstane s 16 účastníky nejméně do léta 2029. I kvůli partnerům

V minulých dnech se v médiích spekulovalo o návrhu některých klubů na zvýšení počtu účastníků nejvyšší soutěže z 16 na 18 mužstev či změnu ohledně sestupu nebo nadstavby.
Ligový výbor ale jednohlasně rozhodl, že se formát soutěže nebude měnit minimálně další tři roky. LFA má do léta 2029 uzavřené smlouvy s hlavními partnery – sázkovou kanceláří Chance a vysílatelem nejvyšší soutěže společností Oneplay.
„Ligový výbor Ligové fotbalové asociace se na svém dnešním zasedání zabýval otázkou budoucí podoby profesionálních soutěží, která byla v uplynulých dnech předmětem mediálních debat i veřejné diskuse. Téma případného rozšíření nejvyšší soutěže bylo posouzeno v širším kontextu sportovních, ekonomických i smluvních aspektů, včetně návaznosti na dlouhodobé závazky vůči klíčovým partnerům,“ uvedla v prohlášení LFA.
„Na základě komplexní analýzy těchto faktorů bylo přijato rozhodnutí, že současný formát obou profesionálních soutěží zůstane zachován minimálně po dobu trvání stávajících kontraktů s hlavními ligovými partnery, tedy minimálně do léta 2029,“ doplnila asociace.
LFA zavedla nadstavbu do české ligy od sezony 2018/19. Od té doby se nehrála pouze před pěti lety, kdy se nejvyšší soutěže kvůli nedohrání předchozího ročníku v době koronavirové pandemie výjimečně zúčastnilo 18 mužstev.
Ve stávajícím formátu po 30 kolech základní části následuje pětikolová nadstavba. Prvních šest celků hraje skupinu o titul, nejhorších šest se utká o záchranu. Čtveřice od sedmého do desátého místa absolvuje „prostřední“ skupinu, jejíž formát se měnil.
Přímo sestupuje pouze šestnáctý celek, kterého mezi elitou nahradí vítěz druhé ligy. Čtrnácté a patnácté mužstvo nejvyšší soutěže hraje baráž s druhým a třetím týmem druhé ligy. Od jejího zavedení se zatím vždy udržel prvoligový celek.