Mají mečbol. Hokejisté Jihlavy a Zlína jsou výhru od postupu do finále první ligy

Jihlava před zaplněnou Horáckou arénou mířila jasně za vítězstvím a ještě deset minut před koncem vedla 3:0. Zasloužili se o to v první třetině v přesilové hře Albert Michnáč, Marcel Štefančík a ve 32. minutě Tomáš Havránek.
Pak ale dvakrát skóroval Stadion. Naději vykřesal Jan Bernovský a pak při hře bez gólmana Lukáš Plos. Minutu před koncem však pečetil výhru úřadujících vítězů soutěže gólem do prázdné branky Lukáš Lhoták.
V Kolíně se ujali vedení hosté, v přesilovce se prosadil Jaromír Kverka. Během pěti minut druhé třetiny domácí vývoj otočili, autory tref byli Kristers Zvagulis a Matěj Chalupa. Berany dostal do varu Jesse Paukka: finský útočník poslal zápas do prodloužení a pak ho v 71. minutě rozhodl.
Série mohou skončit v sobotu ve Zlíně a Litoměřicích.
10:59 Michnáč (Bukač, Burkov)
11:31 Štefančík (Menšík)
31:21 T. Havránek (Pořízek)
58:48 Lhoták (Štefančík)
50:12 Bernovský (Pavlák, Jelínek)
55:09 Plos (Jiří Pospíšil, Tomov)
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Chvátal, Strejček (A), Krenželok – Michnáč, Kulda, Cachnín – Harkabus (C), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, T. Havránek.
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (C), J. Tůma, Tomov, Pavlák, Benda, Samson – Plos, Žmola, Jiří Pospíšil – R. Chlán, Kern (A), Lang – Jelínek, Eberle, Bernovský – F. Novák, Špilka, Koštoval.
Rozhodčí: Kostourek, Hacaperka – Jindra, Vašíček
Počet diváků: 5277
Stav série: 3:2
21:52 Zvagulis (Pajer, Dlouhý)
24:31 Skořepa (Chalupa)
16:56 Kverka (Válek)
51:17 Paukku (Heš)
70:48 Paukku (Heš)
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Sýkora, T. Moravec, Hampl, Čech – Musil (A), Štohanzl, Veselý – Gardoň, P. Moravec, Chalupa – Zvagulis, Pajer, Dlouhý (A) – A. Adamec, Skořepa, Pokorný – Šimek.
Huf (Čiliak) – Zavřel, Veber, Talafa, Štibingr, Riedl (A), A. Salonen, Čáp – Rachůnek, Holík (C), Jarůšek – Šlahař, Kverka, Válek – Říčka, Heš, Paukku – Sedláček (A), Gago, Köhler – Čechmánek.
Rozhodčí: Horák, Jaroš – Zídek, Král
Počet diváků: 4111
Stav série: 2:3