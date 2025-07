Jediný gól Slavie dal v 70. minutě Ondřej Zmrzlý. Úřadující český mistr zvítězil na kempu i podruhé a celkově vyhrál také třetí zápas letní přípravy.

Na rozdíl od středečního duelu proti týmu Universitatea Kluž už trenér Slavie Jindřich Trpišovský nasadil reprezentanty a do první půle poslal prakticky nejsilnější základní sestavu. Favorit se ale proti šestému celku minulé sezony rakouské ligy prosadil až po změně stran.

Zmrzlý se chvíli po pauze vrátil místo zraněné posily Javorčeka a v 70. minutě sám před brankářem rozhodl. Přihrál mu Michal Sadílek, jenž si po nedávném příchodu z Nizozemska odbyl premiéru v dresu Pražanů.

Slavii na kempu v Rakousku čeká ještě utkání proti Arisu Limassol, generálku na novou sezonu odehraje příští neděli doma v Edenu s Dynamem Drážďany.

Plzeň opět s čistým kontem

Jediný gól v utkání Plzně dal v 17. minutě útočník Prince Adu. Viktoria vyhrála i druhý zápas na zahraničním kempu a celkově v letošní letní přípravě zvítězila ve všech pěti dosavadních duelech.

Trenér Miroslav Koubek podobně jako v pátečním utkání proti Botosani nechal po celý zápas stejnou stoperskou trojici a záložníky s útočníky protočil v poločase. Premiéru v plzeňském dresu si odbyl stoper Karel Spáčil.

Adu dal jediný gól zblízka k tyči po špatné rozehrávce brankáře Osnabrücku. Ke konci prvního poločasu si čtrnáctý celek uplynulé sezony třetí německé ligy vytvořil dvě velké šance, ani jednu však neproměnil. Po změně stran pak střídající plzeňský Bello trefil po centru břevno.

„Chtěli jsme vidět kluky, jak vypadají v tomhle rozestavení. Šancí jsme měli víc, mohli jsme dát o dva tři góly navíc. Máme z toho poznatky, druhá věc je, aby nebyl nikdo zraněný. To se taky splnilo, takže jsme spokojení,“ řekl klubové televizi asistent trenéra Marek Bakoš.

Viktoria v přípravě počtvrté z pěti zápasů neinkasovala, s výjimkou Botosani však pokaždé hrála se soupeřem z nižší soutěže. Druhý celek uplynulé prvoligové sezony na soustředění v Rakousku nastoupí ještě k dvěma duelům.

Ewerton se prosadil z půlky hřiště

Baník zápasem s Lechem Poznaň uzavřel soustředění v Polsku. V 10. minutě si Ewerton se spoluhráčem narazil míč a ještě z vlastní poloviny zaskočil brankáře Mrozka. „Všiml jsem si, že je vysoko. Říkal jsem, že jestli nám vyjde ta sehrávka, že to zkusím z té dálky. A povedlo se,“ konstatoval pro klubový web.

Lech v 26. minutě z dorážky srovnal, ale v nastavení první půle rozhodl po závaru Erik Prekop. Třetí celek minulé sezony české ligy zvítězil v přípravě po třech zápasech, ve dvou středečních duelech neskóroval.

„Fajn zápas, vyhráli jsme. Byť já říkám, že výsledky v přípravě nejsou tak důležité jako předvedená hra a zaujetí. Dnes to splňovalo veškeré parametry. Hlavně v první půli, co se týče ofenzivních situací, druhá byla výborná zase po stránce velmi dobře zvládnuté defenzivy,“ řekl trenér Pavel Hapal.

Dukle se i nadále daří

Karviná měla v Žilině bleskový start a po deseti minutách vedla 2:0 po brankách Sebastiana Boháče a Samuela Šiguta. Slovenský vicemistr do přestávky snížil z penalty, ale v 89. minutě přidal pojistku střídající Emmanuel Ayaosi. Karviná vyhrála i čtvrtý zápas letní přípravy a všechny výsledkem 3:1.

„Žilina byla prozatím naším nejtěžším protivníkem v letní přípravě. Soupeř byl velmi dobře připravený, hraje náročně a kombinačně skvěle. Znovu nám vyšel úvod utkání, to je moc příjemné a chtěl by to tak každý. Celkově jsme měli víc brankových příležitostí než soupeř,“ uvedl trenér Martin Hyský.

Bohemians 1905 při návratu ze soustředění ve Slovinsku porazili Austrii Vídeň. Zápas se hrál na dva poločasy po 60 minutách, úvodní dvě branky zaznamenal Jan Matoušek. Pražané si poradili s třetím týmem uplynulé sezony rakouské ligy druhý rok po sobě, vloni v létě ho přestříleli 7:3.

Daří se také Dukle. Svěřenci nového trenéra Davida Holoubka překvapivě vysoko zvítězili v Mladé Boleslavi po otočce a třech brankách v druhém poločase. Poprvé se za Pražany trefila i letní posila nigerijský obránce Samuel Isife. Dukla, která se na jaře zachránila v nejvyšší soutěži až v baráži, zvítězila i ve čtvrtém duelu letní přípravy a pokaždé dala čtyři góly.

Pardubice naopak podruhé za sebou prohrály, tentokrát nestačily na Vratislav, která na jaře sestoupila z polské ligy. „Jsme rádi, že jsme se mohli konfrontovat s takovým týmem. Jsem přesvědčený, že se Vratislav velmi rychle vrátí zpátky do nejvyšší soutěže. Byl to velký test, který nám hodně ukázal. Kluci sehráli výborné utkání, které nám směrem k lize jenom pomůže,“ řekl pardubický trenér David Střihavka.

Nový ročník první ligy začne za dva týdny.

Blau-Weiss Linec : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:1 (0:0) Góly:

Góly:

71. Zmrzlý Sestavy:

Baier (46. Turner) – Bakatukanda (63. Wetschka), Maranda, Strauß (77. Gerstmayer) – Briedl (46. Knolmüller), Pašić (77. Dantas), Gomes (63. Soares), Pirkl – Seidl, Maier (46. Wähling), Sales (63. Husković) Sestavy:

I. poločas: Staněk – Douděra, Holeš, Ogbu, Bořil – Zafeiris, Dorley, Zmrzlý – Kušej, Chytil, Provod.

II. poločas: Staněk – Vlček, Zima, Chaloupek – Hašioka, Moses, Sadílek, Javorček (52. Zmrzlý) – Toula, Schranz, Botos. Náhradníci:

Náhradníci:

Kolář Žluté karty:

34. Pirkl, 68. Pašić Žluté karty:

25. Bořil, 40. Douděra Červené karty:

Červené karty:

35. Houštecký (asistent) Rozhodčí: Platzer – Kuppinger, Wagner (AUT)

Slask Vratislav : FK Pardubice FK Pardubice 3:2 (2:1) Góly:

4. Szota

12. Żukowski

73. Šarabura Góly:

13. Leipold

85. Šimek Sestavy:

I. poločas: Szromnik – Guercio (61. Malec), Szota, Dijaković (61. Wróblewski), Llinares – Samiec-Talar (74. Ciućka), Ortiz (74. Milewski), Jezierski (40. Dziuba), Halimi, Żukowski (61. Šarabura) – Warchoł (74. Marjanac). Sestavy:

Stejskal – Surzyn, Lurvink, Konečný, Trédl (74. Šimek) – Vacek (74. Zarate), Míšek – Sychra (66. Šancl), Krobot (66. Brdička), Leipold (74. Kissiedou) – Tanko Náhradníci:

Głogowski – Petkov, Kurowski, Schierack, Macenko. Náhradníci:

Šerák – Halda, Pandula, Velasquez Žluté karty:

Žluté karty:

40. Krobot, 68. Lurvink Počet diváků: 1800

KKS Lech Poznaň : FC Baník Ostrava FC Baník Ostrava 1:2 (1:2) Góly:

26. Ishak Góly:

10. Ewerton

45. Prekop Sestavy:

Mrozek – Pereira (62. Śledziński), Skrzypczak (46. Douglas), Milić (62. Salamon), Gurgul (62. Andersson) – Kozubal (62. Prajsnar), Thórdarson (62. Dudek) – Jagiełło (62. Gmur), Sousa (62. Barański), Lisman (46. Gumny) – Ishak (46. Fiabema) Sestavy:

Holec – Frydrych (46. Kornezos), Chaluš (46. Lischka), Pojezný (46. Míček) – Buchta (46. Rusnák), Boula (46. Kohút), Rigo (63. Owusu), Kpozo (46. Holzer) – Šín (46. Zlatohlávek), Ewerton (46. Frýdek) – Prekop (46. Látal) Náhradníci:

Bakowski Náhradníci:

Budinský Žluté karty:

57. Douglas Žluté karty:

72. Míček, 80. Zlatohlávek

FK Austria Vídeň FK Austria Vídeň : Bohemians Bohemians 2:4 (1:2) Góly:

24. Sarkaria

86. I Kang-hí Góly:

5. Matoušek

20. Matoušek

106. Zeman

112. Drchal Sestavy:

Şahin-Radlinger – Ndukwe, Dragović, Plavotić – Ranftl, Barry, Fischer, Guenouche – Fitz, Malone, Sarkaria.



2. poločas: Kos – Handl, Dragović (76. Wiesinger), Radonjić – Pazourek, I Kang Hí, Maybach, Schablas – Boateng, Raguž, Aleksa Sestavy:

Reichl (40. Frühwald) – Kareem (52. A. Kadlec), Hůlka, Vondra, Siňavskij – Sakala, Čermák, Kovařík – Matoušek, Júsuf, Pleštil (52. Drchal).



2. poločas: Frühwald (80. Šiman) – Vala, Kadlec M., Kadlec A., Hybš – Okeke, Černý, Hrubý – Ristovski, Drchal, Zeman.

VfL Osnabrück : FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

17. Adu Sestavy:

Jonsson – Fabinski, Janotta, Wiemann – Henning, Kehl, Wagner, Kopacz, Kammerbauer – Badjie, Schumacher Sestavy:

Wiegele – Spáčil, Doski, Paluska, Havel – Červ, Višinský, Šulc, Zeljković – Memić, Adu Náhradníci:

Sauter, Remberg, Christensen, Karademir, Ajdini, Tesche, Pröger, Semic, Wiethaup, Müller, Kröger, Fehring Náhradníci:

Hejda, Marković, Kabongo, Kopic, Vydra, Durosinmi, Ladra, Souaré, Panoš, Jemelka, Bello, Slončík, Valenta, Dweh, Tvrdoň, Šilhavý, Jedlička Žluté karty:

Žluté karty:

43. Adu

FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav : FK Dukla Praha FK Dukla Praha 2:4 (2:1) Góly:

22. Ševčík

41. Pech Góly:

33. Peterka

60. Isife

61. Čermák

78. Žitný Sestavy:

Mandous – Donát, Králík, Kostka, Fulnek, Pech, Kozel, Ševčík, Lehký, Solomon, Vojta, Sestavy:

Matrevics – Isife, Kozma, Svozil, Pourzitidis, Ambler, Tijani, Peterka, Čermák, Hrubeš, Milla, Náhradníci:

Flodel, Prebsl, Král, Kaulfus, Zachoval, Hora, Macek, Kolařík, Penner, Langhamer, Klíma, Náhradníci:

Vácha, Hunal, Hašek, Matoušek, Žitný, Bačinský, Gaszczyk, Jedlička, Fokam Žluté karty:

31. Vojta Žluté karty: