Postavičky z filmu Mimoni patří k oblíbeným pohádkovým bytostem mnoha dětí. Žluté „příšerky“, které poprvé spatřily světlo světa ve filmu Já, padouch, si zasloužily díky své popularitě i svůj vlastní film, který vyšel v roce 2015. Snímek vyprodukovala společnost Illumination Entertainment pro Universal Studios.
Na hudbu z filmu Mimoni chtěl v Miláně nastoupit španělský krasobruslař Tomas-Llorenç Guarino Sabaté. Ten už od začátku této sezony nastupoval na skladby z tohoto filmu v typickém kostýmu.
Jenže minulý týden v pátek jej zpražilo rozhodnutí, že na hudbu nesmí nastoupit. Respektive smí, ale vystavuje se on i španělský svaz riziku pokuty za porušení autorských práv.
V pondělí ráno proto na svůj Instagram napsal: „Je to neuvěřitelné zklamání. Dodržel jsem všechny postupy, které byly ode mě vyžadovány, loni v srpnu jsem odeslal svou hudbu do systému ISU ClicknClear a celou sezónu jsem v tomto programu soutěžil. Bohužel jen pár dní před zahajovacím ceremoniálem jsem byl informován, že již nemám povolení tento program používat kvůli problémům s uvolněním autorských práv.“
Stejný problém údajně mají mít i další sportovci, kupříkladu kanadští krasobruslaři Marie-Jade Lauriaultová a Romain Le Gac. I těm byla týden před startem olympiády jejich hudba ke krátkému programu zakázána, uvedl na sociální síti X novinář Jackie Wong.
Přijde šťastný konec?
Úterý ale přineslo do případu Tomase Guarina Sabatého novou naději. Twitterový účet Hielo Español, který se zabývá španělským krasobruslením, přinesl informaci, že dvě ze čtyř skladeb, které Guarin ve svém programu používá, dostaly od Universal Pictures po detailním přezkoumání zelenou, na další dvě (od jiných vlastníků práv) se čeká.
„Jsme na dobré cestě, zachovejte klid. Problém se řeší na několika frontách,“ uvedla stránka. Guarino Sabaté pro zmiňovaného Jackieho Wonga řekl tento týden, že s sebou v Miláně nakonec kostým na „Mimoně“ pro případ úspěšného vyřešení celé věci má.
Na druhou stranu je ale připraven „vytasit“ záložní program, který používal v minulé sezoně, a to konkrétně na hudbu kapely Bee Gees. Což by bylo paradoxní, protože tento program už letos v prodloužené podobě na stejnou muziku předvádí ve volné jízdě.
Řešení i bez případného uvolnění práv nebo opakování jednoho programu na Mimoně poskytla uživatelka Marie na X. Ta zakomponovala Guarinovu jízdu do skladby Boléro. Tu už na olympiádě chce využít francouzský krasobruslař Kévin Aymoz.