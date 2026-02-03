První olympijský skandál? Krasobruslaři zakázali týden před startem hudbu z populárního filmu

Jan Krejcar
  14:30
Španělský sportovec Tomas-Llorenç Guarino Sabaté je několikanásobný mistr své země v krasobruslení. Na nadcházející olympiádě se představí v kategorii jednotlivců, kde měl ve svém krátkém programu připravený tanec na hudbu z filmu Mimoni. Pouhý týden před začátkem Her ale majitelé práv nedali k použití čtyř skladeb právo.
Tomas-Llorenc Guarino Sabate

Tomas-Llorenc Guarino Sabate | foto: Profimedia.cz

Tomas-Llorenç Guarino Sabaté.
Tomas-Llorenç Guarino Sabaté.
Tomas-Llorenç Guarino Sabaté.
Tomas-Llorenç Guarino Sabaté.
5 fotografií

Postavičky z filmu Mimoni patří k oblíbeným pohádkovým bytostem mnoha dětí. Žluté „příšerky“, které poprvé spatřily světlo světa ve filmu Já, padouch, si zasloužily díky své popularitě i svůj vlastní film, který vyšel v roce 2015. Snímek vyprodukovala společnost Illumination Entertainment pro Universal Studios.

Na hudbu z filmu Mimoni chtěl v Miláně nastoupit španělský krasobruslař Tomas-Llorenç Guarino Sabaté. Ten už od začátku této sezony nastupoval na skladby z tohoto filmu v typickém kostýmu.

Jenže minulý týden v pátek jej zpražilo rozhodnutí, že na hudbu nesmí nastoupit. Respektive smí, ale vystavuje se on i španělský svaz riziku pokuty za porušení autorských práv.

V pondělí ráno proto na svůj Instagram napsal: „Je to neuvěřitelné zklamání. Dodržel jsem všechny postupy, které byly ode mě vyžadovány, loni v srpnu jsem odeslal svou hudbu do systému ISU ClicknClear a celou sezónu jsem v tomto programu soutěžil. Bohužel jen pár dní před zahajovacím ceremoniálem jsem byl informován, že již nemám povolení tento program používat kvůli problémům s uvolněním autorských práv.“

Stejný problém údajně mají mít i další sportovci, kupříkladu kanadští krasobruslaři Marie-Jade Lauriaultová a Romain Le Gac. I těm byla týden před startem olympiády jejich hudba ke krátkému programu zakázána, uvedl na sociální síti X novinář Jackie Wong.

Přijde šťastný konec?

Úterý ale přineslo do případu Tomase Guarina Sabatého novou naději. Twitterový účet Hielo Español, který se zabývá španělským krasobruslením, přinesl informaci, že dvě ze čtyř skladeb, které Guarin ve svém programu používá, dostaly od Universal Pictures po detailním přezkoumání zelenou, na další dvě (od jiných vlastníků práv) se čeká.

„Jsme na dobré cestě, zachovejte klid. Problém se řeší na několika frontách,“ uvedla stránka. Guarino Sabaté pro zmiňovaného Jackieho Wonga řekl tento týden, že s sebou v Miláně nakonec kostým na „Mimoně“ pro případ úspěšného vyřešení celé věci má.

Na druhou stranu je ale připraven „vytasit“ záložní program, který používal v minulé sezoně, a to konkrétně na hudbu kapely Bee Gees. Což by bylo paradoxní, protože tento program už letos v prodloužené podobě na stejnou muziku předvádí ve volné jízdě.

Řešení i bez případného uvolnění práv nebo opakování jednoho programu na Mimoně poskytla uživatelka Marie na X. Ta zakomponovala Guarinovu jízdu do skladby Boléro. Tu už na olympiádě chce využít francouzský krasobruslař Kévin Aymoz.

Vstoupit do diskuse

Názor

Umíme nejen oteplování, ale i ochlazování? Co dělat s klimatem, když se nám rozjíždí pod rukama

Stejně jako jiné světové ledovce, i ten Františka Josefa rychle mizí. Podle...

První olympijský skandál? Krasobruslaři zakázali týden před startem hudbu z populárního filmu

Tomas-Llorenc Guarino Sabate

Přišli jste sem vykládat pohádky o hodnotách. Festival pokrytectví, řekl Babiš

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

JazzFestBrno slaví čtvrtstoletí. Stylově a s velkými jmény

Americká zpěvačka, baskytaristka a kontrabasistka Esperanza Spalding.

Tu radost vám neudělám, řekla Decroix a omluvila se za slovo svoloč. Označila tak vládu

Decroix se omluvila klubu ANO, aby neblokovala práci Sněmovny

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Úhel pohledu

Jde na náměstích o rozbití vlády, nebo celé země? Ekonomický rozměr konfliktů se stále opomíjí

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Petra Pavla, kterou svolal...

Glosa

Znovuobjevené prvky vzácných zemin. Kde se berou a proč jsou tak vzácné?

Vzácné zeminy v odměrkách německé společnosti Tradium (5. listopadu 2012)

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň pouští Željkoviče do Maďarska, Hašioka do Belgie

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Dálnici D8 u Ústí zastavila ráno série nehod na ledovce, už je průjezdná

Na dálnici D8 na Ústecku se v úterý ráno stalo několik nehod. (3. února 2026)

Západ vojensky zasáhne, poruší-li Rusko příměří. Zdroje mluví o průlomové dohodě

Americký voják v obrněném vozidle Stryker během cvičení (10. února 2025)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.