První porážka Sparty v přípravě, nestačila na Bialystok. Hradec uhrál remízu

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  7:04aktualizováno  7:04
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Sparťan Pavel Kadeřábek hlavičkuje v zápase s Opavou. | foto: ČTK

Fotbalisté Sparty podlehli Bialystoku 0:1 a ve třetím přípravném utkání před novou sezonou poprvé našli přemožitele. Hradec Králové rovněž na soustředění v Rakousku v generálce na 2. předkolo Evropské ligy remizoval s Charkovem 3:3, přestože po první půli prohrával o dvě branky.

Sparta zdolala v přípravě druholigovou Opavu a Gambu Ósaka, na třetí tým uplynulého ročníku polské ligy však nestačila. Jedinou branku vstřelil Szmyt. V pátek se Pražané utkají s Nordsjaellandem.

„Je škoda, že jsme prohráli. Hlavně v první půli jsme se dostali do zajímavých situací, ale nedokázali jsme je dotáhnout do gólu. Výsledkově škoda, šlo to zvládnout líp,“ prohlásil obránce Jaroslav Zelený, který za Spartu nastoupil poprvé od návratu z mistrovství světa stejně jako záložník Hugo Sochůrek. Další český reprezentant Jan Kuchta ještě do hry nezasáhl.

Hradec v přípravě udržel neporazitelnost, ve čtyřech zápasech neprohrál. S Charkovem ztrácel o dvě branky, jenže stoper Čihák zkraje druhé půle dvakrát skóroval. Poté se Hradec dostal do vedení zásluhou Van Burena, ale poslední slovo měl ukrajinský soupeř.

Východočeši začnou soutěžní sezonu už ve čtvrtek 23. července, kdy se v předkole Evropské ligy představí na hřišti norského Tromsö.

Přípravný zápas
16. 7. 2026 18:00
Jagiellonia Bělostok Jagiellonia Bělostok : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 1:0 (0:0)
Góly:
47. Szmyt
Góly:
Sestavy:
Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Montoia – Imaz (80. Rallis), Romanczuk, Drachal (80. Lozano) – Jóźwiak, Sylla, Szmyt.
Sestavy:
Surovčík – Suchomel, Sorensen, Zelený (57. Říha), Vitályos – Grimaldo (71. Azaka), Irving, Sochůrek (57. Moudrý) – Mercado, Vojta, Haraslín.
Náhradníci:
Damasiewicz, Perchel – Polak, Conceicao, Konstantopoulos, Zalewski, Kozlowski, Krasiewicz, Duchnowski, Prelec.
Náhradníci:
Zajac – M. Kotíšek.
Žluté karty:
33. Vital, 89. ?
Žluté karty:
89. Vojta, 89. Haraslín

Rozhodčí: Gamper – Jenewein, Kocak

Přípravný zápas
16. 7. 2026 17:30
FC Charkov : FC Hradec Králové FC Hradec Králové 3:3 (2:0)
Góly:
31. Bahrij
36. Paraco
72. Paraco
Góly:
47. Čihák
53. Čihák
71. van Buren
Sestavy:
Varakuta – Martyňuk, Pličko, Saljuk (C), Dubko, Anťuch, Bahrij, Jacyk, Korol (76. Profini), Kohut (76. Hadžyjev), Paraco.
Sestavy:
Zadražil – Petrášek (46. Uhrinčať), Čihák, Dancák (62. Kučera), Darida (C), Mihálik (77. Ludvíček), Slončík (46. van Buren), Wiesner, Čech, Horák, Vlkanova (46. Umar).
Náhradníci:
Hončarov, Procenko – Castillo, Potapenko, Krupskij, Joseph, Šabanov, Kaljužnyj, Pavljuk, Baptistella, Rashica, Zabërgja
Náhradníci:
Vízek, Vágner – Ponikelský, Zentrich, Kubr, Hodek, van Regža, Trubač
Žluté karty:
56. Dubko, 74. Kohut
Žluté karty:
64. Darida, 74. Čech

Rozhodčí: Yayar – Isgören, Yilmaz

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