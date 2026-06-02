Pod dohledem šerifa. Češi trénovali, Koubek vítal novináře: Kluci už jsou tady!

  19:42
Deset blikajících policejních aut profrčelo ospalou ulicí. Uprostřed kordonu projel k bráně do areálu autobus s tmavými skly, kterému pokynula hlídka. Pod stromem na opačné straně silnice pro jistotu hlídal situaci i šerif v obrněném džípu. Za mimořádných bezpečnostních opatření fotbalová reprezentace poprvé trénovala v New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa.
Pavel Šulc během tréninku reprezentace v New Yorku. | foto: FAČR

Dostat se do tréninkového areálu akademie New York Red Bulls ve čtvrti Whippany, kde se Češi chystají před blížícím se utkáním s Guatemalou, to v úterý dopoledne byla mise pouze pro vyvolené.

Strážníci v uniformách s rukama založenýma na prsou si každého kolemjdoucího měřili přísným pohledem, i skupinku českých novinářů u vchodu hned přibrzdili: „Kampak, pánové? Nemáme vás na seznamu, počkáme na pokyn.“

Venku musely zůstat batohy a tašky, přinejmenším do doby, než dorazili psovodi se psy speciálně vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Tou dobou se už ovšem hráči trousili z kabiny na perfektně střižený trávník a kouč Miroslav Koubek zástupce médií zvesela zdravil: „Á, kluci už jsou tady. Vítejte!“

České fotbalisty čeká ve Spojených státech první oficiální trénink. Do moderního areálu místního klubu New York Red Bulls je doprovodilo několik policejních aut.

2. června 2026 v 16:04, příspěvek archivován: 2. června 2026 v 19:48
Proti předpokladům pak povolil novinářům po úvodní čtvrthodině sledovat i další část tréninku. Když už se na výzvu hlídkujících pořadatelů otáčeli na patě a mířili k východu, kouč je stopl: „Klidně zůstaňte, na nácvik kombinací se ještě podívejte. A pojďte blíž, ať máte pěkné fotky!“

Zatímco se na vedlejším hřišti s už hodně ošoupanou umělou trávou potili junioři newyorského týmu, Češi obsadili hlavní plochu. V areálu obehnaném ze tří stran stromořadím sice chvílemi příjemně pofukovalo, ale i dopolední slunce pěkně pálilo.

Útočník Patrik Schick se seznamuje s oficiálním míčem šampionátu.

Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí během prvního tréninku v New Yorku.

Přesto nebyl první americký trénink čistě zahřívací. Jen útočník Jan Kuchta ťapal podél lajny v pantoflích a šetřil zraněný kotník, ostatní dřeli bez dlouhých prodlev a za trenérova pečlivého dohledu.

Kdo by čekal, že Koubek bude jen zahloubaným pozorovatelem a aktivitu nechá asistentům, sekl by se. Bylo znát, jak chce mít všechno pod kontrolou.

Každou akci hlasitě komentoval, jeho připomínky se rozléhaly do všech stran. „Kvalita, kvalita,“ žádal při nácviku zakončení. Hráče, kteří ze stran centrovali do vápna, pobízel: „Vyšší tempo, intenzita!“ Když se akce nepovedla, nehuboval: „Ještě se projevuje jet leg, takže to beru.“

Je fakt, že srovnat se s časovým posunem legrace není. Pro Čechy možná dobře, že si na Ameriku zvykají v New Yorku, kde zatím teploty nejdou přes třicítku, a ne ve vypraženém Dallasu, kde mají sahat až ke čtyřiceti stupňům a kde tým stráví většinu času mezi zápasy.

Všechno vypukne 12. června v mexické Guadalajaře, takže na pilování a zvykání na podmínky je ještě relativně dost času. Testovací zápas s Guatemalou je naopak za rohem: hraje se v pátek ve dvě ráno českého času.

