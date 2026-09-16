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Pyrotechnika na fotbale trestný čin nebude. Ministr apeluje na pořadatele

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  18:46aktualizováno  18:46
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Sparťanští fanoušci a jejich protest za pyrotechniku na stadionech.

Sparťanští fanoušci a jejich protest za pyrotechniku na stadionech. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fanoušci Hradce Králové s pyrotechnikou během utkání proti Spartě
Ostravští fanoušci
Fanoušci polského Štětína odpalují pyrotechniku v utkání s Wislou Krakov.
Slávistický brankář Jakub Markovič chytá míč před sparťanskými fanoušky s...
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Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) odmítl návrh z fotbalového prostředí, aby vnášení a používání pyrotechniky na sportovních utkáních bylo trestným činem, ne jen přestupkem jako dosud. Doporučil pořadatelům v této věci důsledně využívat současnou právní úpravu.

Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou dnes ČTK poskytla Eliška Kazdová z odboru kabinetu ministra. Po jednání pracovní skupiny Bezpečí na stadionech koncem srpna přitom Šťastný uvedl, že je shoda na zpřísnění postihů za pyrotechniku a zahalování obličejů.

Návrh na zpřísnění u pyrotechniky byl jednou z reakcí na květnové derby Sparty a Slavie, při kterém stovky slávistických fanoušků vtrhly na trávník, někteří odpalovali pyrotechniku a napadli sparťanské hráče. Dalším návrhem je změna zákona, která na stadionech ke zvýšení bezpečnosti umožní zavést technologii rozpoznávání obličeje. V tomto případě se podle tiskové zprávy nic nemění, technologii budou moct pořadatelé využívat na dobrovolné bázi.

Návrh na zpřísnění postihu za pyrotechniku vzešel ze společného vyjádření Ligové fotbalové asociace a klubů Chance Ligy. Šťastný nakonec po komunikaci s fotbalovým prostředím konstatoval, že česká právní úprava naplňuje požadavky mezinárodního doporučení, na které se autoři návrhu odvolávali, píše se v tiskové zprávě. Ministr odkázal na stanovisko z ministerstva spravedlnosti, podle kterého jsou opatření týkající se pyrotechniky v platné právní úpravě zanesená dostatečně a jejich převedení do trestního práva není nezbytné.

„Namísto změny zákona proto (Šťastný) odkázal všechny zúčastněné na důsledné využívání již platných opatření a na odpovědnost pořadatelů,“ uvádí tisková zpráva. Za přestupek vnášení a používání pyrotechniky na organizované sportovní utkání je nyní možné uložit pokutu až 50 000 korun, při opakovaném spáchání až 100 000 Kč, a k tomu až roční zákaz navštěvovat sportovní akce.

Šťastný v odpovědi na vyjádření Ligové fotbalové asociace a klubů Chance Ligy z minulého týdne také připomněl manuál pro fotbalové kluby, který v roce 2015 zpracovalo ministerstvo vnitra na žádost Fotbalové asociace ČR a fotbalových klubů. Pořadatelé mohou podle manuálu kontrolovat věci vnášené na stadiony, zabavovat předměty zakázané návštěvním řádem, podmiňovat vstup prokázáním totožnosti a mají také možnost návštěvníka, který se kontrole odmítne podrobit, na stadion nevpustit.

Při květnovém utkání druhého kola nadstavby první ligy část fanoušků Slavie především ze severní tribuny stadionu v Edenu v nastavení vtrhla na trávník a napadla několik hráčů Sparty. Derby zůstalo za stavu 3:2 pro Slavii nedohrané a disciplinární komise jej následně zkontumovala výsledkem 0:3 ve prospěch Sparty. Vršovický tým byl potrestán pokutou deset milionů korun a zákazem vstupu diváků na čtyři soutěžní domácí zápasy. Slavia i tak dotáhla sezonu k obhajobě titulu.

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