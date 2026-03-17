Je čas skončit, odmítl Rulík novou smlouvu. Na svazu zůstane, nahradí ho český trenér

Po olympijských hrách v Miláně dostal od šéfa hokejového svazu Aloise Hadamczika návrh nové dvouleté smlouvy, ale rozhodl se ji odmítnout. „Pocitově jsem cítil, že přišel čas na změnu a návrat ke každodenní klubové práci a rozvoji (hráčů),“ řekl Rulík.
Své rozhodnutí konzultoval s asistenty v čele s Markem Židlickým. „Zároveň jsem sám sobě dával určité otázky a hledal na ně odpovědi. A prostě to dozrálo k tomuto rozhodnutí,“ řekl.
Rodák z Ostrova nad Ohří několikrát poděkoval za možnost působit u reprezentace. „Nevěřil jsem, že bych se mohl na tuto pozici dostat. Všichni víte, za jakých okolností se to stalo. U týmu měl pokračovat finský trenér Kari (Jalonen), ale po mistrovství světa došlo bohužel k jeho odvolání. Nám se povedl úspěch s dvacítkou a dostali jsme nabídku, kterou jsme přijali. Tři roky u národního týmu mě to neskutečně bavilo a oslovovalo,“ uvedl Rulík.
Hned v první sezoně dovedl tým k zisku zlatých medailí na domácím MS. Společně s tímto úspěchem označil za největší zážitek na reprezentační střídačce čtvrtfinálový zápas proti Kanadě na únorové olympiádě v Miláně, který favorit vyhrál po boji 4:3 v prodloužení.
„To byl top zápas a nikdy bych nevěřil, že proti nejlepším hráčům světa, proti výběru Kanady, můžeme takhle hrát. Když pominu Makara, McDavida a McKinnona, tak oni by dokázali takové týmy sestavit tři nebo čtyři. Byl jsem strašně mile překvapený, jak vyrovnanou partii jsme s nimi sehráli. Chybělo malinko k tomu, abychom tu senzaci dokonali,“ řekl Rulík. Podobné zápasy podle něj dokazují, že český hokej se posouvá do absolutní světové špičky.
I po odchodu od reprezentace bude Rulík s hokejovým svazem spolupracovat. Bude působit ve sportovním úseku. „Začali jsme s trenéry nějakou práci a byl jsem osloven, jestli bych v tom pokračoval. A protože mě to bavilo a naplňovalo, tak jsem se s prezidentem dohodl, že v pozici budu pokračovat,“ uvedl Rulík.
Nový kouč reprezentace by měl být znám do květnového MS a mělo by se jednat o českého trenéra. „Myslím si, že máme schopné trenéry a věřím, že je šance sestavit takový trenérský tým, který přinese výsledky,“ dodal Rulík optimisticky.