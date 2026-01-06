Rulík o nominaci: Chceme navázat na Prahu. Brankáři začínají na stejné čáře

Jak probíhala komunikace s hráči?
Měla dvě části, rozdělili jsme si to na evropskou část a NHL. S Ondrou Pavelcem jsme vycestovali na inspekční cestu do zámoří, hráče jsme kontaktovali osobně, jen Radka Faksu telefonicky, s tím jsme se neviděli. A reakce? Strašně pozitivní, olympiáda je snem každého, hráči z NHL tu možnost dlouho neměli. Definitivní rozhodnutí padlo 27. prosince během schůzky s realizačním týmem, kluci byli velmi rádi.
Jaká volba při skladbě týmu pro vás byla nejtěžší?
Celkově nešlo o jednoduchý proces. Mám v hlavě jedno jméno, ale nechám si ho pro sebe. Na složení týmu nahlíží každý trenér jinak, nás v realizačním týmu to baví, patří to k naší práci. Někteří budou zklamaní, ale tak to v hokeji chodí, nemůže se dostat na všechny.
Zmínil jste seznam náhradníků. Prozradíte, koho na něm máte?
Nerad bych je tak nazýval... Mě by takové označení urazilo, říkám jim „připravení hráči“. A jejich jména zveřejňovat nebudu. Máme je nachystané, kdyby náhodou došlo ke zraněním. Pořád se může stát cokoliv, soutěže jsou v plném proudu.
Modlíte se, ať zdraví vydrží hlavně největším oporám?
No, to určitě. Pastrňák i Nečas jsou pro nás rozdíloví hráči. Když budeme šlapat jako celek, oni dva mohou malinko vyčnívat. Ale samozřejmě nejde jen o ně, přeju si, aby do Milána odcestovala kompletní soupiska, kterou jsme oznámili.
Kde vidíte její hlavní sílu?
Řeknu to na rovinu: Chceme navázat na Prahu. Tam jsme si ověřili, čeho jsme schopní, hráli jsme nad očekávání. Zároveň nás hnala obrovská divácká podpora, kterou teď mít nebudeme. Musíme se vyhecovat úplně stejně, ale bude to ještě těžší. Čeká nás daleko kvalitnější turnaj, brankář musí být ve vynikající formě a hráči překročit svůj výkon ještě o kousek dál. Ale Praha posloužila jako dobrý schod před olympiádou.
Věříte, že může přijít další úspěch?
Za výběrem si stojím. Nejsme v pozici jako Kanada nebo USA, Švédové mají také celý tým z NHL, Finové jednoho hráče z Curychu. Pro nás je to výzva. Počítáme s ohromným tlakem, s velkými očekáváními veřejnosti. Chci kluky maximálně připravit, zajistit jim takový servis, aby byli v pohodě a podali co nejlepší výkon.
Turnaj bude náročný, zápasy půjdou rychle po sobě.
Hráči se vymáčknou z maxima, ale bude na mně, jak je budu vytěžovat. Chci to nastavit tak, aby měli sílu do každého zápasu, nepřepísknout to, aby pak byli dva dny zdechlí. Budeme mít asi čtyři tréninky před Kanadou, pro mě je to taky nové. Kluci z NHL mají přiletět 8. února v 11 dopoledne, večer vyjezdí jet lag. Ale může být problém s počasím, všechno se posunout...
Překvapit mohlo jméno Tomáše Kundrátka, který v této sezoně dosud nereprezentoval.
Máme osm beků, hrát jich bude šest nebo sedm. Tomáš nás přesvědčil už v Praze, dovede se připravit na těžký turnaj, zlepšovat se v průběhu. Udělá maximum, aby přijel stoprocentně nachystaný i teď. Obránce s jeho zkušenostmi bude pro tým velmi prospěšný.
Do Milána jede i David Tomášek, který se nedávno vrátil z Edmontonu do Färjestadu. Konzultoval jste s ním jeho situaci?
Když hráli v Bostonu, sešli jsme se s ním, Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou. Volal mi už v listopadu, já na něj působil tak, ať se rozhodne sám. Nechtěl jsem mu radit, tlačit na něj. Jen jsem mu řekl, že pokud bude vytížený, šanci má. Ale je spíš otázka na něj, jestli i olympiáda hrála v jeho rozhodnutí roli.
Brankářskou jedničkou bude Lukáš Dostál?
Všichni tři jsou na stejné startovní čáře. Máme tři jedničky v NHL, v jaké pozici do turnaje půjdou, se včas dozvíte. Mám v hlavě i dvě varianty útoků, ale musím si to ještě nechat rozležet v hlavě.
A co pozice kapitána? Zase padne volba na Romana Červenku?
Nejprve to povíme hráčům, ale pravděpodobnost, že to bude on, je velká.
Neuvažovali jste nad tím, že počkáte, jak se vyvrbí zdravotní stav Filipa Chytila?
Podle původních prognóz měl naskočit už před čtrnácti dny, ale na návrat stále čeká. I kdyby teď naskočil, pro nás by byl variantou, jen kdyby někdo z nominace vypadl. Bohužel, vzhledem k okolnostem mu chybí zápasová praxe.
Zdravotní potíže brzdí i Jiřího Kulicha.
Ano, trápí ho krevní sraženina, která ho vyřadila z nominace. Je to mladý kluk, loni za námi mohl dorazit na šampionát, ale klub ho raději poslal na farmu. Dodnes si myslím, že reprezentace by mu dala víc, je to škoda. A mrzí mě, že v Buffalu nehraje první nebo druhou lajnu, protože jinak by v týmu nechyběl.
A co Adam Klapka?
Potřebujeme mít hráče, kteří v klubech hrajou přesilovky i oslabení. Adama v Calgary nestaví do žádného speciálního týmu. Kdyby chodil třeba na oslabení a byl výborný, v nominaci stoprocentně bude.
Jak blízko účasti na olympijských hrách byl David Jiříček?
Je v té skupině „připravených“. Potřeboval jsme, aby pravidelně hrál NHL. Pokud by tam byl, určitě bychom ho neopomněli. Po výměně Quinna Hughese z Vancouveru se zase postupně přesunul na farmu, odkud nám ho loni neuvolnili na mistrovství světa, nemohli jsme si ho ozkoušet na mezinárodní scéně. Ale jedná se o kvalitního hokejistu.