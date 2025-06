„Jsem velmi rád, že mně i celému realizačnímu týmu byla vyjádřena důvěra. Myslím si, že dva roky zkušeností můžeme ve třetím roce působení na lavičce zúročit. Přál jsem si, ať s trenéry pokračujeme ve stejném složení, protože spolupráce mezi námi je výborná, skvěle si rozumíme a dobře se doplňujeme,“ uvedl Rulík, který má smlouvu do konce příští sezony.

Výkonný výbor ji mohl nyní předčasně ukončit, to se ale neočekávalo. Prezident ČSLH Alois Hadamczik již dopředu avizoval, že nemá informace, že by některý z funkcionářů požadoval změnu na postu reprezentačního kouče.

„Co jsem s kolegy mluvil, tak nikdo není pro změnu. Radim Rulík bude pokračovat. Sám jsme byl rozhodnutý hned (po skončení mistrovství světa),“ řekl Hadamczik ČTK v pondělí.

Devětapadesátiletý Rulík se na střídačku seniorské reprezentace přesunul před minulou sezonou od juniorského výběru a loni dovedl Česko k triumfu na domácím mistrovství světa. Letos národní tým na šampionátu v Herningu a Stockholmu vypadl ve čtvrtfinále po porážce se Švédskem a celkově obsadil šesté místo.

Hlavní trenér Radim Rulík rozdává pokyny hráčům na prvním tréninku v Herningu.

„Jsem rád, že se výkonný výbor takto rozhodl, protože dle mě realizační tým v tomto složení funguje výborně a zaslouží si to. A to i přes to, že výsledek z mistrovství světa nedopadl dle našich představ, byť herní projev byl dobrý,“ uvedl Šlégr, který bude i nadále spolupracovat s manažerem Milanem Hniličkou.

Součástí příští sezony budou vedle turnajů seriálu Euro Hockey Tour a mistrovství světa ve Švýcarsku i olympijské hry v Itálii, na kterých se představí i hráči z NHL.

Výkonný výbor dnes schválil i složení realizačních týmů dalších reprezentačních výběrů. Dvacítku povede i nadále Patrik Augusta, mezi jehož asistenty se již po lednovém MS juniorů vrátil Pavel Trnka.

Trenér Jan Tomajko

Osmnáctku převzal po Davidu Čermákovi nově Jan Tomajko, který bude spolupracovat s Jaroslavem Nedvědem a Ladislavem Šmídem. K týmu do 17 let se posunul Marek Melenovský, šestnáctku místo něj převezme Tomáš Andrys.

Beze změn zůstaly reprezentace žen. A-tým i nadále povede Kanaďanka Carla MacLeodová, osmnáctku Dušan Andrašovský.