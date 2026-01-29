Úleva před OH, Šimkovo zranění není vážné. Připojí se do kempu, řekl Rulík

Do nominace zasahovat nemusí, osmička obránců zůstává prozatím neměnná. Všechny hráče ještě čekají před odletem do Milána poslední zápasy ve svých klubech.
Šimek odstoupil z úterního duelu Liberce proti Vítkovicím, nedohrál kvůli zákroku Marka Kaluse, v době kontaktu se otočil zády k mantinelu.
Po střetu s kapitánem soupeře se chytil za levou rukou a s bolestivou grimasou odjel z ledu. Posléze se zkusil do zápasu vrátit, od druhé třetiny už ve hře nepokračoval.
„Bližší informace nevíme, budeme čekat na vyšetření. Doufáme, že nepůjde o nic vážného,“ líčil po vítězství 6:2 liberecký kouč Jiří Kudrna.
I výsledky vyšetření to ukázaly. Rulík tak nemusí řešit náhradu, třiatřicetiletý bek se může těšit na první olympijské hry v kariéře, dosud národní tým reprezentoval na třech světových šampionátech.
Trenéři počítají se Šimkem pro přípravný kemp pro hokejisty působící v Evropě, který proběhne od 2. do 4. ledna v Karlových Varů.
Pak se společně přesunou do dějiště turnaje, v základní skupině postupně změří síly s favorizovanou Kanadou, Francií a Švýcarskem.
Oproti původním plánům se kempu nezúčastní Ondřej Beránek, jenž měl plnit roli jednoho z náhradníků.
Přední extraligový útočník se zranil v první třetině souboje s Českými Budějovicemi, kvůli blíže nespecifikovanému zranění v horní části těla už absolvoval operaci.
„Měl se zúčastnit i kempu, a kdyby kdokoliv, kdo je v nominaci a o kom se uvažuje do oslabení, vypadl, byl připravený ho okamžitě nahradit. Ale to se nestane, protože došlo ke zranění, které si vyžádá delší dobu. Mimo hru bude několik týdnů,“ řekl Rulík pro Radiožurnál Sport.