Gudas dostal za faul kolenem trest na pět zápasů, Matthews má po sezoně

Autor: ,
  9:18
Obránce Radko Gudas dostal od disciplinární komise NHL trest zákazu startu na pět zápasů za faul kolenem na Austona Matthewse. O výsledku řízení s kapitánem Anaheimu informovalo vedení NHL na webu soutěže. Zároveň vyčíslilo, že v době distancu přijde Gudas kvůli pozastavenému platu o částku 104 166 dolarů (2,23 milionu korun), která poputuje podle pravidel do speciálního hráčského asistenčního fondu.
Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do kolena, nečistě o zastavil Radko Gudas. | foto: Nathan DenetteAP

5 fotografií

Gudas se provinil ve čtvrtečním utkání v Torontu. Po zákroku z 36. minuty zamířil předčasně do kabiny s trestem na pět minut a do konce zápasu. Ani faulovaný Matthews pak už do duelu nezasáhl.

„Znáte Gudase. Mám pocit, že tady to dělá docela často. A tentokrát si vybral našeho nejlepšího hráče,“ řekl útočník Matthew Knies, který k vítězství Maple Leafs 6:4 přispěl gólem a třemi asistencemi.

Trenér Anaheimu Joel Quenneville se českého beka zastal a prohlásil, že nešlo o úmysl, ale reflexivní pohyb.

Pětatřicetiletý Gudas si začne odpykávat trest v sobotním utkání proti Ottawě, chybět bude i v Montrealu, proti Philadelphii, v hale Utahu a doma proti Buffalu. Na led se bude moci vrátit až 24. března, kdy mají Ducks na programu zápas ve Vancouveru.

Faulovaný kapitán Toronta si po Gudasově zákroku už tuto sezonu nezahraje. Maple Leafs na sociálních sítích oznámily, že Matthews si ze střetu odnesl přetržený vnitřní postranní vaz v levém koleni a pohmožděniny.

Gudas tak v krátké době vyřadil na delší dobu ze hry druhého hvězdného hráče. Na únorovém olympijském turnaji v Miláně po jeho zákroku ve čtvrtfinále proti Kanadě předčasně dohrál patrně kvůli poranění kolena Sidney Crosby.

Od té doby je útočník Pittsburghu na marodce, klub tehdy odhadl dobu léčby zranění ve spodní části těla na čtyři týdny.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.