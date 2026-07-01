Šest let pro Gudase. Na Floridě podepsal dlouholetou smlouvu, finančně slevil

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  17:56aktualizováno  18:04
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Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks | foto: Lindsey WassonAP

Trent Frederic hledí na Radka Gudase.
Radko Gudas (v oranžovém) z Anaheim Ducks se v zápase s Vancouver Canucks rve s...
Radko Gudas z Anaheimu se bije s Maxem Domim z Toronta.
Michael Pezzetta sráží na zem Radko Gudase.
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Vše nasvědčovalo tomu, že se na smlouvě obě strany dohodnou. A skutečně. Český hokejový obránce Radko Gudas podepsal s Floridou šestiletou smlouvu za celkových devět milionů dolarů. V NHL by tak mohl hrát až do 42 let.

Klub o podpisu informoval na sociálních sítích prostřednictvím videa s Gudasovou dceru Týnkou.

„Ahoj, fanoušci Panthers! Vím, že už to jsou tři roky, ale mám pro vás dobrou zprávu. Vracím se na Floridu a beru s sebou i taťku,“ uvedla s úsměvem.

Podívejte se na oznámení Gudasova podpisu:

Že se její otec vrací z Anaheimu na východ Spojených států, bylo blíže od pondělí, kdy na něj klub získal práva výměnou za A.J. Greera.

Od té doby hráč s organizací jednal o délce a výši smlouvy. A zatímco finančně Gudas s roční výší kontraktu výrazně sleví ze 4 milionů dolarů na 1,5 milionu, délka dohody možná lehce překvapuje.

Kladenský odchovanec totiž na začátku června oslavil 36. narozeniny, po incidentech s hvězdnými Sidneym Crosbym či Austonem Matthewsem se navíc v zámoří předpokládalo, že tamní kluby už se zkušeným zadákem spolupracovat příliš chtít nebudou.

Jenže přišli Panthers, u kterých už Gudas působil mezi lety 2020 a 2023, a nabídli mu hned šestiletou smlouvu. Pokud by ji skutečně dodržel, mohl by si v případě postupu klubu do pozdější fáze play off zahrát nejprestižnější ligu světa ještě ve 42 letech.

Gudas strávil poslední tři sezony v Anaheimu, kde v uplynulých dvou letech zastával roli kapitána a v klubu se potkal i s brankáři Lukášem Dostálem a Petrem Mrázkem. V zámoří šlo o jeho jedinou štaci v Západní konferenci.

Předtím působil právě u Panthers, kde navázal na angažmá ve Washingtonu a Philadelphii. Úvodní tři roky zkušeností v NHL sbíral v Tampě, tedy rovněž na floridském poloostrově, kam se nyní vrací.

Vzhledem k jeho renomé, ke kterému patří tvrdá hra, a věku se přitom mluvilo také o návratu do Česka, konkrétně o pražské Spartě. Působení v tuzemské extralize se ale novým podpisem prozatím odkládá.

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