Gudas se vrací na Floridu. Klub o něj stál, musí však ještě podepsat smlouvu

K trejdu dochází necelé dva dny před otevřením trhu s volnými hráči. Na něj se dostanou hráči, jímž po uplynulé sezoně vypršela smlouva.
Což je i Gudasův případ. Ten v roce 2023 podepisoval tříletou smlouvu s Anaheimem, na nové se však kapitán Ducks s klubem nedomluvil.
Řešilo se, zdali ho vůbec někdo bude ještě chtít. Bývalý hokejista Jiří Tlustý nadhazoval, že na něj kluby po incidentech s Crosbym a Matthewsem zanevřely.
Ale zdá se, že tomu tak není.
O zájmu Floridy nedávno psalo vícero zámořských novinářů, její vedení se nakonec rozhodlo Gudase z Anaheimu získat ještě před 1. červencem.
Právě ve středu od 18 hodin SELČ by se mohl domluvit na podmínkách nového kontraktu s jakýmkoliv klubem, Panthers na něj do té doby získali přednostní práva.
Není samozřejmé, že s Gudasem kontrakt podepíšou, ale výměna leccos naznačuje.
I renomovaný redaktor Elliotte Friedman ke Gudasovi s Greerem uvádí: „Myslím, že je možné, že oba tito hráči podepíší smlouvu s novými týmy.“
Pierre LeBrun z TSN zase přidal: „Gudas byl na Floridě před svým odchodem opravdu oblíbený. Nebylo o čem.“
Řízný bek na Floridě působil tři sezony mezi lety 2020 a 2023. S týmem se pokaždé dostal do play off, loučil se porážkou ve finále proti Vegas.
V Anaheimu poté zastával roli mentora, tým procházel přestavbou, Gudas platil za lídra, mladší spoluhráči si ho oblíbili. I on pomohl Ducks k postupu do play off, jenže v něm kvůli zranění odehrál jediné utkání.
A další – velmi pravděpodobně – už nepřidá. Čeká ho jednání s Floridou. A od středy případně i s dalšími zájemci.