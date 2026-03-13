Potrestejte Gudase. V zámoří reagují na zákrok českého beka, co mu může hrozit?

Pro pětatřicetiletého obránce by nešlo o první takovou situaci, flastr obdržel v kariéře už čtyřikrát, kvůli čemuž dohromady vynechal 21 zápasů.
Hned deset utkání musel chyběl v roce 2017 po seknutí padajícího Mathieua Perreaulta do krku, už předtím absentoval za údery do hlavy na Austina Czarnika (6 duelů) a Miku Zibanejada (3 střetnutí).
Naposledy dostal trest v roce 2019 za vysokou hůl proti Nikitu Kučerovovi, jehož sekl zezadu do hlavy a chyběl dva zápasy.
Po sedmi letech nyní Gudas zřejmě obdrží v NHL další stopku. Očekává se slyšení s disciplinární komisí a podle informací ze zámoří se může jeho postih vyšplhat až k pěti zápasům.
Ve 36. minutě duelu s Torontem totiž Matthewse atakoval kolenem na koleno. Utkání pro oba skončilo, ale zatímco Gudas obdržel trest, forvard Maple Leafs opouštěl kluziště v bolestech.
„Nelíbilo se mi to. Srazil ho opravdu tvrdě,“ líčil Matthewsův parťák John Tavares.
Podívejte se na zákrok Radka Gudase na Austona Matthewse:
Auston Matthews had to leave the game after this knee on knee hit from Radko Gudas.— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) March 13, 2026
Gudas was given a game misconduct 5 minute major pic.twitter.com/BjZyQ5OTdr
„Byl to faul, na rozhodnutí si nestěžuji. Nešlo o záměr, způsobily to reflexy,“ hájil českého zadáka Joel Quenneville, trenér Ducks.
„Nečistá hra,“ oponoval torontský kouč Craig Berube. „Liga se tím musí zabývat a uvidíme, co se stane.“
O stavu hvězdného centra neměl Berube přímo po zápase žádné nové informace, avšak právě Matthewsova situace může být pro Gudase klíčová.
Pokud totiž kapitán zlatých Američanů na nedávných olympijských hrách bude absentovat déle, mohlo by se to zohlednit i při Gudasově distancu.
„Nechám to na oddělení pro bezpečnost hráčů NHL. Vím, že to byl jeden z těch pohybů, které se odehrají během zlomku vteřiny. Uvidíme,“ pronesl nejistě trenér Quenneville.
V neprospěch kladenského rodáka můžou mimo jiné hovořit i výše zmíněné tvrdé zákroky z minulosti.
„Znáte ho, mám pocit, že tohle dělá docela často. A tentokrát si vybral našeho nejlepšího hráče,“ uvedl Matthew Knies, jenž výhru Toronta nad Anaheimem řídil čtyřmi body (1+3).
Gudas proti sobě v nedávné době poštval fanoušky na olympijských hrách, když ze čtvrtfinále i zbytku turnaje vyřadil Sidneyho Crosbyho. Po kanadské hvězdě si tentokrát vyšlápl i na tu americkou.
„Zatímco zákrok proti Crosbymu byl v rámci pravidel, srážka s Matthewsem se jim ani zdaleka neblížila,“ napsal James Mirtle z renomovaného serveru The Athletic.
Podle něj Gudasův faul splňuje tři ze čtyř klíčových faktorů, které disciplinární komise NHL zohledňuje při udělování trestů, a musí tak předloňského mistra světa suspendovat.
„Navíc má jeden z nejdelších záznamů v lize, i když všechny pocházejí z dřívější fáze jeho kariéry (mezi lety 2015 a 2019), kdy pro něj byly tyto bezohledné zákroky poměrně běžnou praxí,“ doplnil Mirtle.
„Je to naprosto mizerný úder od hráče, který má tuto pověst. Pronásleduje ho to všude, má tendenci vystrkovat koleno nebo se dostávat do pozice, kdy může trefit hráče ve zranitelné pozici. Takhle se v obraně hrát nedá,“ kritizoval také analytik Frankie Corrado z TSN.
Ať už bude výše trestu jakákoliv, jisté je, že by kapitán Anaheimu oslabil svůj tým v důležitém období. Ducks usilují o triumf v Pacifické divizi a postup do play off po osmi letech.
Ovšem Gudase nyní zřejmě čeká kratší pauza.