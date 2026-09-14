Novinku pár oznámil na instagramu fotografií ze španělské Marbelly. Na snímku pózují na mole u moře a ukazují záběry z ultrazvuku. „Budeme tři,“ napsali stručně.
Na příspěvek mezi prvními reagovali také nadšení budoucí prarodiče. „Tak já budu dědeček,“ napsal Patrik Berger. Radost neskrývala ani jeho manželka Jaroslava: „Moje slova nestačí na to, jak moc jsem šťastná. Držíme palce, ať jde všechno hladce. Babička je připravená ve startovacích blocích.“
Ozval se také Valentinin bratr Patrik Berger mladší, který se těší na novou rodinnou roli „strejdy Pata“.
Valentina Berger a Dominik Trnka žijí ve Španělsku, kde podnikají v cestovním ruchu. Jejich potomek bude pro Patrika a Jaroslavu Bergerovy prvním vnoučetem.
Budoucí prarodiče se navíc na sociálních sítích podělili o video zachycující okamžik, kdy se o těhotenství své dcery dozvěděli.
„Naše milovaná Valentina se postarala o nejkrásnější novinu v životě,“ napsali k videu, které symbolicky doprovodili písní Surprise od Carmen Rodrigues, tedy v překladu Překvapení.
Patrik Berger patří mezi nejúspěšnější české fotbalisty. Nejvýraznější část kariéry spojil s Liverpoolem, s nímž v roce 2001 získal mimo jiné Pohár UEFA. Výraznou stopu zanechal také v české reprezentaci. Největšího úspěchu dosáhl na Euru 1996, kde Češi došli až do finále. Berger v něm proti Německu proměnil penaltu, která poslala český tým do vedení.