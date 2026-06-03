|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
3. června 2026 8:00
Pro spoustu lidí je Rafael Nadal nejlepším tenistou historie. Jako jediný získal 14 titulů z dvouhry na jednom grandslamu, stal se antukovým králem na Roland Garros v Paříži. Celkem během úžasné kariéry vyhrál 22 grandslamů a dlouho vládl tenisovému žebříčku jako jednička. Vedle úspěchů proslul na kurtech obrovskou nezdolností, charismatem a vášní pro hru. Dnes slaví 40. narozeniny. V naší fotogalerii si můžete připomenout i jeho památné souboje s dalšími tenisovými velikány, Rogerem Federerem a Novakem Djokovičem.