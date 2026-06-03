Antukový král Rafael Nadal slaví 40 let. Jak šel čas s tenisovou legendou

Miroslav Votava
  8:00
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Pro spoustu lidí je Rafael Nadal nejlepším tenistou historie. Jako jediný získal 14 titulů z dvouhry na jednom grandslamu, stal se antukovým králem na Roland Garros v Paříži. Celkem během úžasné kariéry vyhrál 22 grandslamů a dlouho vládl tenisovému žebříčku jako jednička. Vedle úspěchů proslul na kurtech obrovskou nezdolností, charismatem a vášní pro hru. Dnes slaví 40. narozeniny. V naší fotogalerii si můžete připomenout i jeho památné souboje s dalšími tenisovými velikány, Rogerem Federerem a Novakem Djokovičem.
Španěl Rafael Nadal pózuje s trofejí pro šampiona Roland Garros. Španěl Rafael Nadal se raduje z vítězství Roland Garros. Španěl Rafael Nadal se raduje po vítězství ve finále Roland Garros. Roger Federer a Rafael Nadal DOBRÝ ZÁPAS, NOVAKU. Rafael Nadal, vítěz turnaje v Monte Carlu (vpravo), a Roger Federer (vpravo) po výhře nad Rafaelem Nadalem na Wimbledonu 2006. Novak Djoković a Rafael Nadal Novak Djoković a Rafael Nadal Novak Djokovič (vlevo) a Rafael Nadal před finále dvouhry mužů na US Open 2010 Španěl Rafael Nadal se natahuje po balonku ve finále Roland Garros. Španěl Rafael Nadal během čtvrtfinále Roland Garros. Španělský tenista Rafael Nadal při servisu.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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