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Pro spoustu lidí je Rafael Nadal nejlepším tenistou historie. Jako jediný získal 14 titulů z dvouhry na jednom grandslamu, stal se antukovým králem na Roland Garros v Paříži. Celkem během úžasné kariéry vyhrál 22 grandslamů a dlouho vládl tenisovému žebříčku jako jednička. Vedle úspěchů proslul na kurtech obrovskou nezdolností, charismatem a vášní pro hru. Dnes slaví 40. narozeniny. V naší fotogalerii si můžete připomenout i jeho památné souboje s dalšími tenisovými velikány, Rogerem Federerem a Novakem Djokovičem.
Autor: AP
DOBRÝ ZÁPAS, NOVAKU. Rafael Nadal, vítěz turnaje v Monte Carlu (vpravo), a poražený finalista Novak Djokovič.
Autor: AP
Zleva: Gonzalez, Nadal, Djokovič s medailemi - Medailisté olympijské dvouhry mužů: Zleva stříbrný Fernando Gonzalez, zlatý Rafael Nadal a bronzový Novak Djokovič
Autor: Reuters
Zleva: Rafael Nadal, Rod Laver a Roger Federer.
Autor: ČTK/AP
Roger Federer a Rafael Nadal po finále Australian Open.
Autor: ČTK/AP
CENU SI ZASLOUŽÍ OBA, chtělo by se říct. Nadal i Djokovič předvedli ve finále světový tenis. Vítěznou trofej ale mohl vyhrát jen jeden - Djokovič.
Autor: Reuters
BITVA ZAČÍNÁ. Tenisté Rafael Nadal a Novak Djokovič se chystají na semifinále Roland Garros.
Autor: AP
Mladí Kanaďané Vasek Pospisil a Milos Raonic vyřadili v 1. kole čtyřhry turnaje v Torontu světovou jedničku a dvojku ve dvouhře, pár Nadal, Djokovič.
Autor: AP
ÚSMĚVY NA ÚVOD. Roger Federer (vlevo) a Rafael Nadal pózují fotografům před začátkem finálového utkání na Roland Garros.
Autor: AP
Wimbledon, finále: Roger Federer (dál), Rafael Nadal - Rafael Nadal (blíže) hraje finále tenisového Wimbledonu proti Rogerovi Federerovi.
Autor: Kevin Lamarque, Reuters
Čtrnáctinásobný šampion pařížského grandslamu Rafael Nadal při svém rozlučkovém ceremoniálu na Roland Garros
Autor: Reuters
Dojatý čtrnáctinásobný šampion pařížského grandslamu Rafael Nadal mezi ředitelkou turnaje Amelií Mauresmovou a prezidentem Francouzské tenisové federace Gillesem Morettonem
Autor: Reuters
Čtrnáctinásobný šampion pařížského grandslamu Rafael Nadal při rozlučkovém ceremoniálu na Roland Garros se svými největšími soupeři - zleva Andy Murray, Roger Federer a Novak Djokovič
Autor: AP
Čtrnáctinásobný šampion pařížského grandslamu Rafael Nadal při rozlučkovém ceremoniálu na Roland Garros se svými největšími soupeři - zleva Novak Djokovič, Roger Federer a Andy Murray
Autor: Reuters
Čtrnáctinásobný šampion pařížského grandslamu Rafael Nadal se svým synem při rozlučkovém ceremoniálu na Roland Garros
Autor: AP
Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion Rafael Nadal si s rodinou užívá zimní dovolenou ve španělských Pyrenejích.
Autor: Instagram @rafaelnadal
Rafael Nadal sdílel snímky z rodinné dovolené na Bahamách. Po kariéře tráví víc času s nejbližšími a užívá si klid mimo tenisové kurty.
Autor: Instagram @rafaelnadal
Rafael Nadal sdílel snímky z rodinné dovolené na Bahamách. Po kariéře tráví víc času s nejbližšími a užívá si klid mimo tenisové kurty.
Autor: Instagram @rafaelnadal
Rafael Nadal sdílel snímky z rodinné dovolené na Bahamách. Po kariéře tráví víc času s nejbližšími a užívá si klid mimo tenisové kurty.
Autor: Instagram @rafaelnadal
Rafael Nadal sdílel snímky z rodinné dovolené na Bahamách. Po kariéře tráví víc času s nejbližšími a užívá si klid mimo tenisové kurty.
Autor: Instagram @rafaelnadal