Durosinmi je nejspíš na odchodu z Plzně. Z Itálie za něj nabízí devět milionů eur

Fotbalisty Plzně nejspíš opustí nigerijský útočník Rafiu Durosinmi. Nejlepší střelec mužstva v ligové sezoně jedná o přestupu do zahraničí a s týmem už v pondělí neodletí na soustředění do Španělska. Podle italského serveru football-italia.net o Durosinmiho usiluje klub z Pisy, poslední celek Serie A za třiadvacetiletého kanonýra nabízí Viktorii devět milionů eur (218 milionů korun) a další dva miliony eur (48 milionů korun) na bonusech.
Západočeši o Durosinmiho možném odchodu informovali na svém webu, konkrétního zájemce nicméně neuvedli. „S hráčem existuje dlouhodobá domluva, že v případě zajímavé nabídky ze zahraničí, která by uspokojovala jeho samotného i představy klubu, nebude mu bráněno v transferu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Viktorie Adolf Šádek.

„Právě takovou nabídku máme nyní na stole a intenzivně jednáme o hráčově přestupu do jedné z elitních evropských soutěží. Z tohoto důvodu neodcestuje zítra Rafiu Durosinmi s týmem na herní kemp do španělského Benidormu,“ doplnil Šádek.

O Durosinmiho odchodu z Plzně se spekulovalo už nějakou dobu, hovořilo se o mimo jiné o zájmu z Anglie. Nigerijský útočník mohl Viktorii opustit už před dvěma lety, jeho přestup do Frankfurtu ale tehdy zhatilo to, že neprošel zdravotní prohlídkou.

Durosinmi působí v Plzni tři roky. Nejprve přišel z Karviné na hostování a o půl sezony později přestoupil. Od října 2023 do loňského února nehrál kvůli vážnému zranění kolena. V tomto ligovém ročníku má na kontě sedm branek a již po podzimu překonal své sezonní maximum v české lize. Celkem si v české nejvyšší soutěži připsal 26 gólů v 79 zápasech.

