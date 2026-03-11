Děsivé chvíle v Rakousku. Hráč v utkání zkolaboval, oživovali ho přímo na ledě

Čtvrtfinálový zápas evropské soutěže, kterou hrají celky z Rakouska, Itálie, Maďarska a Slovinska, spěl do konce první třetiny, rakouský tým vedl o gól. Hokejisté chtěli úvodní část v klidu dohrát a jít do kabiny načerpat další síly.
V 18. minutě ale hala ztichla, když obránce domácího celku Murray bez zřetelného důvodu zkolaboval přímo vedle střídačky a zůstal bezvládně ležet na zemi.
Na led okamžitě přispěchali týmoví doktoři a záchranáři, kteří třiatřicetiletému hokejistovi poskytli první pomoc. Z tribuny na hrací plochu doběhl také lékař z řad přihlížejících diváků.
Společně původem kanadského hokejistu několik minut resuscitovali a pokoušeli se stabilizovat jeho životní funkce. Poté ho na nosítkách odnesli z ledu a přepravili sanitkou do nejbližší nemocnice.
Čtvrtfinálové utkání v klagenfurtské hale bylo předčasně ukončeno. Příští střet čeká hokejisty ve čtvrtek. Pro rakouský tým je teď ovšem nejdůležitější Murrayho zdravotní stav.
„Zápas byl zrušen v 18. minutě z důvodu lékařské pohotovosti. Klub poskytne bližší informace o dalším postupu. Zdraví Jordana Murrayho je v současné době nejvyšší prioritou,“ uvedl Klagenfurt v prohlášení na svých webových stránkách v úterý večer.
Následující den tým vyjádření doplnil o aktuální, pozitivní informace. „Ve středu ráno se Jordan Murray probouzel z umělého spánku a jeho zdravotní stav je v současné době stabilní,“ doplnil.
Organizace dodala, že hráči přeje brzké uzdravení a poděkovala zdravotníkům za rychlou a úspěšnou pomoc.
Murray začal profesionální kariéru v kanadském klubu Belleville Senators, za nějž odehrál čtyři sezony. Později se přesunul do Lotyšska a nakonec zakotvil v německy mluvících zemích. Před Klagenfurtem působil v Manheimu, Schwenningeru nebo Wolfsburgu.
Tento případ není v ICEHL ojedinělý. Podobná situace nastala v roce 2021, kdy na ledě zkolaboval slovenský hráč Boris Sádecký. Jeho příběh ovšem skončil tragicky a hokejista po převozu do nemocnice zemřel.