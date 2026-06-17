ONLINE: Rakousko - Jordánsko 1:0, skóre otevírá Schmid, pak soupeř trefuje břevno

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Jedni čekali skoro třicet let, druzí jsou na světovém šampionátu úplně poprvé. Rakouští fotbalisté ovládli svou evropskou kvalifikační skupinu a v úvodu mistrovství světa hrají s debutanty z Jordánska. Utkání skupiny J z předměstí San Franciska sledujte v podrobné online reportáži od šesti hodin ráno.
Romano Schmid otevírá skóre utkání proti Jordánsku.

Romano Schmid otevírá skóre utkání proti Jordánsku. | foto: Luisa GonzalezReuters

Konrad Laimer se snaží provést balon mezi dvěma bránícími hráči Jordánska.
Gólová radost Romana Schmida, který poslal Rakušany do vedení proti Jordánsku.
Pohled na stadion krátce před výkopem krátce před startem utkání Rakousko -...
Rakouští fanoušci zpívají hymnu před utkání s Jordánskem na mistrovství světa.
7 fotografií

Rakousko se na šampionátu představí po 28 letech.

Slavný kouč Ralf Rangnick ještě před startem turnaje prodloužil kontrakt o dva roky, jeho výběr se musí obejít bez zraněného Christopha Baumgartnera. Záložník Lipska ale je součástí rakouského výběru a spoluhráče bude motivovat podobně jako zraněný kapitán David Alaba při předloňském mistrovství Evropy.

Tam rakouský výběr postoupil ze skupiny, ale v zábavném osmifinále nakonec nestačil na Turecko, přestože ho většinu času přehrával. Na podzim Rakušané ovládli svou kvalifikační skupinu až v posledním utkání s Bosnou (1:1), která tak musela do baráže a na turnaj postoupila přes Itálii.

Jordánsko je jednou ze čtyř debutantských zemí na MS. Před třemi lety na asijském šampionátu došlo do finále stejně jako loni na Arabském poháru.

MS ve fotbale 2026
17. 6. 2026 6:00
Zápas probíhá
Rakousko : Jordánsko 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
20. R. Schmid
Góly:
Sestavy:
A. Schlager - S. Posch, P. Lienhart, D. Alaba - P. Mwene, X. Schlager, N. Seiwald, K. Laimer - R. Schmid, M. Sabitzer, S. Kalajdžić
Sestavy:
J. Abúlajlá - I. Haddád, A. Nasíb, J. al-Arab, M. Abú an-Nádí, M. Abú Taha - M. Taamarí, N. ar-Rašdán, N. ar-Rawábida, A. al-Fáchúrí - A. Alwán
Náhradníci:
P. Wanner, D. Ljubicic, C. Chukwuemeka, K. Danso, M. Friedl, M. Arnautovic, A. Schöpf, P. Pentz, F. Grillitsch, A. Prass, F. Wiegele, M. Svoboda, D. Affengruber, P. Wimmer, M. Gregoritsch
Náhradníci:
S. Ubajd, M. Taha, S. ar-Rúsán, H. Abú Dahab, N. Baní Atíja, A. al-Fáchúrí, M. al-Mardí, A. Azájira, R. Ájid, I. Saáda, M. ad-Dáwúd, M. Abú Zurajk, A. Badawí, M. Abú Hašíš, Á. Džámús
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

ONLINE: Rakousko - Jordánsko 1:0, skóre otevírá Schmid, pak soupeř trefuje břevno

Romano Schmid otevírá skóre utkání proti Jordánsku.

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