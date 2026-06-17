ONLINE: Rakousko - Jordánsko 1:0, skóre otevírá Schmid, pak soupeř trefuje břevno

Rakousko se na šampionátu představí po 28 letech.
Slavný kouč Ralf Rangnick ještě před startem turnaje prodloužil kontrakt o dva roky, jeho výběr se musí obejít bez zraněného Christopha Baumgartnera. Záložník Lipska ale je součástí rakouského výběru a spoluhráče bude motivovat podobně jako zraněný kapitán David Alaba při předloňském mistrovství Evropy.
Tam rakouský výběr postoupil ze skupiny, ale v zábavném osmifinále nakonec nestačil na Turecko, přestože ho většinu času přehrával. Na podzim Rakušané ovládli svou kvalifikační skupinu až v posledním utkání s Bosnou (1:1), která tak musela do baráže a na turnaj postoupila přes Itálii.
Jordánsko je jednou ze čtyř debutantských zemí na MS. Před třemi lety na asijském šampionátu došlo do finále stejně jako loni na Arabském poháru.
20. R. Schmid
A. Schlager - S. Posch, P. Lienhart, D. Alaba - P. Mwene, X. Schlager, N. Seiwald, K. Laimer - R. Schmid, M. Sabitzer, S. Kalajdžić
J. Abúlajlá - I. Haddád, A. Nasíb, J. al-Arab, M. Abú an-Nádí, M. Abú Taha - M. Taamarí, N. ar-Rašdán, N. ar-Rawábida, A. al-Fáchúrí - A. Alwán
P. Wanner, D. Ljubicic, C. Chukwuemeka, K. Danso, M. Friedl, M. Arnautovic, A. Schöpf, P. Pentz, F. Grillitsch, A. Prass, F. Wiegele, M. Svoboda, D. Affengruber, P. Wimmer, M. Gregoritsch
S. Ubajd, M. Taha, S. ar-Rúsán, H. Abú Dahab, N. Baní Atíja, A. al-Fáchúrí, M. al-Mardí, A. Azájira, R. Ájid, I. Saáda, M. ad-Dáwúd, M. Abú Zurajk, A. Badawí, M. Abú Hašíš, Á. Džámús