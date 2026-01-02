Program etap Rallye Dakar 2026:
|Etapa
|Datum
|Trasa
|km celkově/měřené km
|Prolog
|sobota 3. ledna
|Janbú – Janbú
|98/23
|1.
|neděle 4. ledna
|Janbú – Janbú
|518/305
|2.
|pondělí 5. ledna
|Janbú – Úla
|504/400
|3.
|úterý 6. ledna
|Úla – Úla
|666/422
|4.
|středa 7. ledna
|Úla – Úla
|526/451
|5.
|čtvrtek 8. ledna
|Úla – Háil
|428/372
|6.
|pátek 9. ledna
|Háil – Rijád
|920/331
|-
|sobota 10. ledna
|volný den
|-
|7.
|neděle 11. ledna
|Rijád – Vadí ad-Davásir
|876/462
|8.
|pondělí 12. ledna
|Vadí ad-Davásir – Vadí ad-Davásir
|717/481
|9.
|úterý 13. ledna
|Vadí ad-Davásir – Biša
|531/410
|10.
|středa 14. ledna
|Biša – Biša
|469/421
|11.
|čtvrtek 15. ledna
|Biša – Hanakíjá
|882/347
|12.
|pátek 16. ledna
|Hanakíjá – Janbú
|718/310
|13.
|sobota 17. ledna
|Janbú – Janbú
|141/105
Trasa a mapa Rallye Dakar 2026
- Na trase Rallye Dakar 2026 čeká na účastníky téměř 8 000 kilometrů závodu, z toho přibližně 4 800–4 900 km měřených rychlostních zkoušek.
Mapa trasy Rallye Dakar 2026
- Start i cíl budou v saúdskoarabském Jánbu na pobřeží Rudého moře, odkud se závodníci vydají přes náročný mix terénů – od kamenitých horských úseků přes široké písečné duny až po rychlé šotolinové pasáže – do hlavního města Rijádu. Tam budou mít posádky den odpočinku a po něm se vydají zpět k pobřeží.
- Trasa obsahuje celkem 13 klasických etap s dvěma tzv. maratonskými úseky, během kterých mají posádky omezenou mechanickou podporu a musejí spoléhat více na vlastní schopnosti a vybavení.
- 48. ročník slibuje jednu z nejdelších a nejkomplexnějších výzev v moderní historii Dakaru.
Kde sledovat Rallye Dakar 2026 živě?
Přenosy z Rallye Dakar odvysílá kanálu Nova Action.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Sestřihy budou k dispozici ve vysílání Eurosportu, popřípadě na Red Bull TV (bezplatná online streamovací platforma) a aktuální informace najdete také na facebookové stránce Dakaru nebo na oficiálních stránkách závodu, kde je k dispozici live tracking (live timing) s aktuálními průjezdy časovými branami.
Češi na startu Rallye Dakar 2026:
Na startu v kategorii kamionů bude loňský vítěz Martin Macík, chybět nebude ani obhájce třetího místa Aleš Loprais.
V kategorii automobilů uvidíme dvojici Prokop - Chytka i pár Trněný - Pritzl. Pikantní bude souboj rodiny Kolocových. Martin Koloc coby šéf týmu Buggyra ZM Racing bude dakarským debutantem, jeho dcera Aliyyah je paradoxně zkušenější, na start se postaví už počtvrté.
Mezi motorkami se budou snažit o úspěch například Martin Michek, David Pabiška či Milan Engel.
KAMIONY
|Startovní číslo
|Pilot
|Navigátor
|Mechanik / ostatní
|Tým / Vozidlo
|600
|Martin Macík
|František Tomášek
|David Švanda
|MM Technology / Iveco Dakar EVO4
|602
|Aleš Loprais
|David Křípal
|Jiří Stross
|Loprais Team de Rooy / Iveco Powerstar
|603
|Martin Šoltys
|Vlastimil Miksch
|Tomáš Šikola
|Buggyra ZM Racing / Tatra Buggyra EVO3
|615
|Karel Poslední
|Petr Schweiner
|Filip Škrobánek
|Buggyra ZM Racing / Tatra Buggyra EVO3
|614
|Michal Valtr
|Lukáš Kvasnica
|Radim Kaplánek
|Valtr Racing / Iveco Powerstar
|629
|Tomáš Tomeček
|Metoděj Tomeček (asistent)
|Grant Ballington (ZAR)
|South Racing / Tatra
|638
|Dušan Randýsek
|Victor Bouchwalder (FRA)
|Laurent Lalanne (FRA)
|Team SSP / MAN
AUTOMOBILY
|Startovní číslo
|Pilot
|Navigátor
|Tým / Vozidlo
|221
|Martin Prokop
|Viktor Chytka
|Orlen Jipocar Team / Ford Raptor T
|246
|Karel Trněný
|Václav Pritzl
|X-Force ACCR Czech Team / Ford T1+
|250
|Aliyyah Koloc
|Marcin Pasek (POL)
|Buggyra ZM Racing – Ultimate / RED-LINED
|251
|Martin Koloc
|Mirko Brun (ITA)
|Buggyra ZM Racing – Ultimate / RED-LINED
MOTOCYKLY
|Startovní číslo
|Jezdec
|Motorka / Tým
|23
|Martin Michek
|Hoto / Hoto Racing Factory
|27
|Milan Engel
|Kove 450 Rally / Orion - Moto Racing Group
|36
|David Pabiška
|KTM / SP Moto Bohemia
|72
|Jiří Brož
|KTM / Bas World KTM Team
|62
|Martin Prokeš
|KTM / Moto Racing Group
|18
|Dušan Drdaj
|KTM / Cajdašrot
CLASSIC (Historická kategorie)
|Startovní číslo
|Jezdec
|Posádka
|Vozidlo
|901
|Martin Stopa
|Lubomír Dočkal, Martin Horák
|Tatra T815
|710
|Ondřej Klymčiw
|Josef Brož
|Mitsubishi Pajero
Jak dopadl Dakar loni Výsledky z roku 2025:
|Etapa
|Automobily
|Motocykly
|Kamiony
|Konečné pořadí (vítěz a Češi na Dakaru)
|1. Rádží, Gottschalk (Saúd. Ar., Něm./Toyota) 52:52:15, 2. Lategan, Cummings -3:57, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) -20:21, ...11. Prokop, Chytka -3:22:14, 28. Trněný, Pritzl -13:55:01
|1. Sanders (Austr./KTM) 53:08:52, 2. Schareina (Šp./Honda) -8:50, 3. Van Beveren -14:46, ...17. Drdaj -4:02:23, 23. Engel -6:04:44, 24. Romančík -6:44:33, 30. J. Brabec -9:23:28, 36. Pabiška -12:11:03, 44. Peschel -16:09:19
|1. Macík 58:42:58, 2. Mitchel Van den Brink -2:21:13, 3. Loprais -2:26:43, ...9. Vrátný -23:41:24, 11. Poslední -30:55:05
|Prolog
|1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota)
|1. Sanders (Austrálie/KTM)
|1. Mitchel Van den Brink (Nizozemsko/Iveco)
|1.
|1. Quintero, Zenz (USA, Něm./Toyota)
|1. Sanders (Austr./KTM)
|1. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco)
|2.
|1. Baciuška, Mena (Lit., Šp./Toyota)
|1. Sanders (Austr./KTM)
|1. Macík (ČR/Iveco)
|3.
|1. Variawa, Cazalet (JAR, Fr./Toyota)
|1. Lorenzo Santolino (Šp./Sherco)
|1. Loprais (ČR/Iveco)
|4.
|1. Rádží, Gottschalk (Saúd. Ar., Něm./Toyota)
|1. Sanders (Austrálie/KTM)
|1. Macík (ČR/Iveco)
|5.
|1. Quintero, Zenz (USA, Něm./Toyota)
|1. L. Benavides (Arg./KTM)
|1. Macík (ČR/Iveco)
|6.
|1. De Mévius, Baumel (Bel., Fr./Mini)
|1. R. Brabec (USA/Honda)
|1. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco)
|7.
|1. Moraes, Monleon (Braz, Šp./Toyota)
|1. Sanders (Austr./KTM)
|1. Loprais (ČR/Iveco)
|8.
|1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota)
|1. L. Benavides (Arg./KTM)
|1. Macík (ČR/Iveco)
|9.
|1. Attíja, Boulanger (Kat., Fr./Dacia)
|1. L. Benavides (Arg./KTM)
|1. Loprais (ČR/Iveco)
|10.
|1. Roma, Haro (Šp./Ford)
|1. Docherty (JAR/KTM)
|1. Loprais (ČR/Iveco)
|11.
|1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford)
|1. Schareina (Šp./Honda)
|1. Macík (ČR/Iveco)
|12.
|1. L. Moraes, Monleon (Braz., Šp./Toyota)
|1. Docherty (JAR/KTM)
|1. Loprais (ČR/Iveco) 1:04:23