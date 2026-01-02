Rallye Dakar 2026: Program, etapy, mapa, Češi, kde sledovat závody

Rallye Dakar se už usídlila na území Saúdské Arábie. V roce 2026 se tam pojede už posedmé za sebou, a to od 3. do 17. ledna. Start i cíl bude ve městě Jánbu. Trasu závodu, přehled etap i českých závodníku či kde můžete rallye sledovat živě najdete v následujícím přehledu.

Jak si povede loňský vítěz Martin Macík? | foto: MM Production

Program etap Rallye Dakar 2026:

EtapaDatumTrasakm celkově/měřené km
Prologsobota 3. lednaJanbú – Janbú98/23
1.neděle 4. lednaJanbú – Janbú518/305
2.pondělí 5. lednaJanbú – Úla504/400
3.úterý 6. lednaÚla – Úla666/422
4.středa 7. lednaÚla – Úla526/451
5.čtvrtek 8. lednaÚla – Háil428/372
6.pátek 9. lednaHáil – Rijád920/331
-sobota 10. lednavolný den-
7.neděle 11. lednaRijád – Vadí ad-Davásir876/462
8.pondělí 12. lednaVadí ad-Davásir – Vadí ad-Davásir717/481
9.úterý 13. lednaVadí ad-Davásir – Biša531/410
10.středa 14. lednaBiša – Biša469/421
11.čtvrtek 15. lednaBiša – Hanakíjá882/347
12.pátek 16. lednaHanakíjá – Janbú718/310
13.sobota 17. lednaJanbú – Janbú141/105

Trasa a mapa Rallye Dakar 2026

  • Na trase Rallye Dakar 2026 čeká na účastníky téměř 8 000 kilometrů závodu, z toho přibližně 4 800–4 900 km měřených rychlostních zkoušek.

Mapa trasy Rallye Dakar 2026

  • Start i cíl budou v saúdskoarabském Jánbu na pobřeží Rudého moře, odkud se závodníci vydají přes náročný mix terénů – od kamenitých horských úseků přes široké písečné duny až po rychlé šotolinové pasáže – do hlavního města Rijádu. Tam budou mít posádky den odpočinku a po něm se vydají zpět k pobřeží.
  • Trasa obsahuje celkem 13 klasických etap s dvěma tzv. maratonskými úseky, během kterých mají posádky omezenou mechanickou podporu a musejí spoléhat více na vlastní schopnosti a vybavení.
  • 48. ročník slibuje jednu z nejdelších a nejkomplexnějších výzev v moderní historii Dakaru.

Kde sledovat Rallye Dakar 2026 živě?

Přenosy z Rallye Dakar odvysílá kanálu Nova Action.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Sestřihy budou k dispozici ve vysílání Eurosportu, popřípadě na Red Bull TV (bezplatná online streamovací platforma) a aktuální informace najdete také na facebookové stránce Dakaru nebo na oficiálních stránkách závodu, kde je k dispozici live tracking (live timing) s aktuálními průjezdy časovými branami.

Češi na startu Rallye Dakar 2026:

Na startu v kategorii kamionů bude loňský vítěz Martin Macík, chybět nebude ani obhájce třetího místa Aleš Loprais.

V kategorii automobilů uvidíme dvojici Prokop - Chytka i pár Trněný - Pritzl. Pikantní bude souboj rodiny Kolocových. Martin Koloc coby šéf týmu Buggyra ZM Racing bude dakarským debutantem, jeho dcera Aliyyah je paradoxně zkušenější, na start se postaví už počtvrté.

Mezi motorkami se budou snažit o úspěch například Martin Michek, David Pabiška či Milan Engel.

KAMIONY

Startovní čísloPilotNavigátorMechanik / ostatníTým / Vozidlo
600Martin MacíkFrantišek TomášekDavid ŠvandaMM Technology / Iveco Dakar EVO4
602Aleš LopraisDavid KřípalJiří StrossLoprais Team de Rooy / Iveco Powerstar
603Martin ŠoltysVlastimil MikschTomáš ŠikolaBuggyra ZM Racing / Tatra Buggyra EVO3
615Karel PosledníPetr SchweinerFilip ŠkrobánekBuggyra ZM Racing / Tatra Buggyra EVO3
614Michal ValtrLukáš KvasnicaRadim KaplánekValtr Racing / Iveco Powerstar
629Tomáš TomečekMetoděj Tomeček (asistent)Grant Ballington (ZAR)South Racing / Tatra
638Dušan RandýsekVictor Bouchwalder (FRA)Laurent Lalanne (FRA)Team SSP / MAN

AUTOMOBILY

Startovní čísloPilotNavigátorTým / Vozidlo
221Martin ProkopViktor ChytkaOrlen Jipocar Team / Ford Raptor T
246Karel TrněnýVáclav PritzlX-Force ACCR Czech Team / Ford T1+
250Aliyyah KolocMarcin Pasek (POL)Buggyra ZM Racing – Ultimate / RED-LINED
251Martin KolocMirko Brun (ITA)Buggyra ZM Racing – Ultimate / RED-LINED

MOTOCYKLY

Startovní čísloJezdecMotorka / Tým
23Martin MichekHoto / Hoto Racing Factory
27Milan EngelKove 450 Rally / Orion - Moto Racing Group
36David PabiškaKTM / SP Moto Bohemia
72Jiří BrožKTM / Bas World KTM Team
62Martin ProkešKTM / Moto Racing Group
18Dušan DrdajKTM / Cajdašrot

CLASSIC (Historická kategorie)

Startovní čísloJezdecPosádkaVozidlo
901Martin StopaLubomír Dočkal, Martin HorákTatra T815
710Ondřej KlymčiwJosef BrožMitsubishi Pajero

Jak dopadl Dakar loni Výsledky z roku 2025:

EtapaAutomobilyMotocyklyKamiony
Konečné pořadí (vítěz a Češi na Dakaru)1. Rádží, Gottschalk (Saúd. Ar., Něm./Toyota) 52:52:15, 2. Lategan, Cummings -3:57, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) -20:21, ...11. Prokop, Chytka -3:22:14, 28. Trněný, Pritzl -13:55:011. Sanders (Austr./KTM) 53:08:52, 2. Schareina (Šp./Honda) -8:50, 3. Van Beveren -14:46, ...17. Drdaj -4:02:23, 23. Engel -6:04:44, 24. Romančík -6:44:33, 30. J. Brabec -9:23:28, 36. Pabiška -12:11:03, 44. Peschel -16:09:191. Macík 58:42:58, 2. Mitchel Van den Brink -2:21:13, 3. Loprais -2:26:43, ...9. Vrátný -23:41:24, 11. Poslední -30:55:05
Prolog1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota)1. Sanders (Austrálie/KTM)1. Mitchel Van den Brink (Nizozemsko/Iveco)
1.1. Quintero, Zenz (USA, Něm./Toyota)1. Sanders (Austr./KTM)1. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco)
2.1. Baciuška, Mena (Lit., Šp./Toyota)1. Sanders (Austr./KTM)1. Macík (ČR/Iveco)
3.1. Variawa, Cazalet (JAR, Fr./Toyota)1. Lorenzo Santolino (Šp./Sherco)1. Loprais (ČR/Iveco)
4.1. Rádží, Gottschalk (Saúd. Ar., Něm./Toyota)1. Sanders (Austrálie/KTM)1. Macík (ČR/Iveco)
5.1. Quintero, Zenz (USA, Něm./Toyota)1. L. Benavides (Arg./KTM)1. Macík (ČR/Iveco)
6.1. De Mévius, Baumel (Bel., Fr./Mini)1. R. Brabec (USA/Honda)1. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco)
7.1. Moraes, Monleon (Braz, Šp./Toyota)1. Sanders (Austr./KTM)1. Loprais (ČR/Iveco)
8.1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota)1. L. Benavides (Arg./KTM)1. Macík (ČR/Iveco)
9.1. Attíja, Boulanger (Kat., Fr./Dacia)1. L. Benavides (Arg./KTM)1. Loprais (ČR/Iveco)
10.1. Roma, Haro (Šp./Ford)1. Docherty (JAR/KTM)1. Loprais (ČR/Iveco)
11.1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford)1. Schareina (Šp./Honda)1. Macík (ČR/Iveco)
12.1. L. Moraes, Monleon (Braz., Šp./Toyota)1. Docherty (JAR/KTM)1. Loprais (ČR/Iveco) 1:04:23

Výsledky Rallye Dakar 2025: pořadí, jak si vedli Češi

