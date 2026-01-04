Michek dojel v první etapě Dakaru patnáctý, do čela se posunul Branch

V první etapě Rallye Dakar dojel český motocyklový jezdec Martin Michek patnáctý a stejná pozice mu patří i v průběžném pořadí. Výsledky sobotního prologu rozhodovaly pouze o startovním pořadí do nedělní úvodní etapy.

Martin Michek během prologu na Rallye Dakar 2026 | foto: Profimedia.cz

V čele kategorie motocyklů je Ross Branch z Botswany, který byl na 305 km dlouhé rychlostní zkoušce o 16:37 minuty rychlejší než český reprezentant.

Michek startující letos poprvé na čínském motocyklu Hoto se v etapě držel v druhé desítce průběžného pořadí. Nejlépe byl desátý na druhém kontrolním bodu. Nakonec by měl skončit patnáctý se stejnou ztrátou jako šestnáctý Jihoafričan Bradley Cox.

Branch, který byl v roce 2024 celkově druhý, zvítězil o 81 sekund před Edgarem Canetem. Dvacetiletý Španěl byl nejrychlejší v prologu. Třetí skončil obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie.

