Michek dojel v první etapě Dakaru patnáctý, do čela se posunul Branch

V čele kategorie motocyklů je Ross Branch z Botswany, který byl na 305 km dlouhé rychlostní zkoušce o 16:37 minuty rychlejší než český reprezentant.
Michek startující letos poprvé na čínském motocyklu Hoto se v etapě držel v druhé desítce průběžného pořadí. Nejlépe byl desátý na druhém kontrolním bodu. Nakonec by měl skončit patnáctý se stejnou ztrátou jako šestnáctý Jihoafričan Bradley Cox.
Branch, který byl v roce 2024 celkově druhý, zvítězil o 81 sekund před Edgarem Canetem. Dvacetiletý Španěl byl nejrychlejší v prologu. Třetí skončil obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie.