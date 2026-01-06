Prokop zazářil na Dakaru, mezi automobily už je po životním výsledku druhý

Účastníci 48. ročníku slavné soutěže tentokrát absolvovali 421 km dlouhou rychlostní zkoušku se startem i cílem v Úle. Prokop do ní odstartoval až jako dvaadvacátý, byl ale výrazně rychlejší než řada favoritů v čele s pětinásobným vítěze Násirem Attíjou z Kataru. Ten klesl z prvního na 10. místo průběžné klasifikace.
Své postavení vylepšil i motocyklista Martin Michek: zajel dvanáctý čas a na 12. místo se posunul i průběžně. I nadále vede obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie. Nejrychlejší byl Španěl Tosha Schareina, na něhož Michek ztratil 20 minut. K posunu pomohlo nejlepšímu českému motorkáři odstoupení Slováka Štefana Svitka a pád Tobiase Ebstera z Rakouska.
