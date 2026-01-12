S takovou ztrátou jsme dřív bývali druzí! Udivený Prokop se na Dakaru posunul

V pořadí 48. ročník rallye tentokrát pokračoval etapou se startem i cílem ve Vadí ad-Davásir. Závodníky čekala 483 km dlouhá rychlostní zkouška, nejdelší v celé soutěži. V autech byl nejrychlejší Jihoafričan Saood Variawa a připsal si premiérové etapové vítězství v kariéře. Prokop na něj ztratil 5:34 minuty a zajel čtrnáctý čas.
„Byl to mazec. Etapa byla rychlá, ale se spoustou zajímavých úseků. Užili jsme si to, protože některé byly fakt parádní. Velkou komplikací byl hodně silný vítr a často nebylo vidět. I když před námi nikdo nejel, tak to občas zaválo, že to vypadalo, že před námi auto jede,“ uvedl Prokop na sociálních sítích.
Nejhorší to bylo v dunách. „Vítr bral vršky dun a nebylo vidět, kde brzdit. Najít rytmus bylo skoro nereálné. Bylo to 500 km, ztratili jsme pět minut a jsme dvanáctí, což je šílené. Je to strašně vyrovnané. Dříve bychom s takovou ztrátou byli druzí třetí a teď nejsme ani v desítce. Šílenost,“ dodal jezdec Orlen Jipocar týmu.
Kamionům v pondělí kraloval Mitchel Van Den Brink, který porazil druhého Žalu o pět minut. Macík byl třetí se ztrátou téměř 22 minut, Aleš Loprais šestý a Michal Valtr sedmý. V celkovém hodnocení Macík ztrácí na vedení 50 minut, na Žalu dvanáct. Loprais je průběžně čtvrtý, deset minut za krajanem.
Mezi motocyklisty byl nejrychlejší Benavides, jenž navázal na nedělní triumf a posunul se do čela průběžného pořadí před obhájce prvenství Daniela Sanderse z Austrálie. Vede však jen o deset sekund. Engel zajel devatenáctý čas se ztrátou 34 minut, Dušan Drdaj byl dvě místa za ním. David Pabiška skončil 42., v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence je průběžně sedmý.
„Na začátku jsem měl menší technický problém, který jsem vyřešil. Pak už jsem stahoval jezdce přede mnou, jak to šlo. Nakonec jsem měl dobré tempo bez pádu a bez větší navigační chyby. Bylo to rychlé, ale zároveň se jelo ve velmi náročném písčitém terénu,“ uvedl Engel, který stejně jako Prokop poukázal na nepříjemný vítr.
Rallye Dakar - 8. etapa: Vadí ad-Davásir - Vadí ad-Davásir
721 km celkově/483 km rychlostní zkouška
Automobily (kategorie Ultimate): 1. Variawa, Cazalet (JAR, Fr./Toyota) 4:20:35, 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -3, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) -29, ...14. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -5:34, 38. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -44:33, 47. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -1:11:07.
Průběžné pořadí: 1. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) 32:32:06, 2. Ekström, Bergkvist -4:00, 3. Lategan, Cummings -6:08, ...12. Prokop, Chytka -41:26, 35. Trněný, Pritzl -6:58:48, 41. Zapletal, Sýkora -9:53:14.
Motocykly: 1. L. Benavides (Arg./KTM) 4:26:39, 2. Sanders (Austr./KTM) -4:50, 3. Brabec (USA/Honda) -5:02, ...19. Engel (ČR/Kove) -34:07, 21. Drdaj -37:07, 42. Pabiška (oba ČR/KTM) -1:13:06.
Průběžné pořadí: 1. L. Benavides 33:18:50, 2. Sanders -10, 3. Brabec -4:47, ...20. Engel -4:58:53, 26. Drdaj -5:57:51, 38. Pabiška -9:28:33.
Kamiony: 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 5:03:42, 2. Žala (Lit./Iveco) -5:31, 3. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -21:44, ...6. Loprais -26:42, 7. Valtr (oba ČR/Iveco) -30:18.
Průběžné pořadí: 1. Mitchel van den Brink 37:48:31, 2. Žala -38:33, 3. Macík -50:29, 4. Loprais -1:00:58, ...7. Valtr -4:22:21.