Zádrhel pro Tomečka těsně před startem Dakaru. Z posádky musel vyřadit syna

  9:45aktualizováno  9:45
Nepříjemné problémy musel krátce před startem Rallye Dakar řešit pilot kamionu Tomáš Tomeček. Až při administrativních přejímkách zjistil, že všichni členové posádky musí mít vedle licence Mezinárodní automobilové federace (FIA) i řidičské oprávnění na kamion, což jeho dvacetiletý syn Metoděj ještě nemá.

Tomáš Tomeček se svou Tatrou na Africa Eco Race | foto: Promet/Czechoslovak Group

Tomeček, jenž pojede legendární soutěž jako takzvaná ostrá asistence týmu South Racing, tak musel na poslední chvíli hledat náhradu. Posádku nakonec doplnil Slovák Tomáš Kazarka.

„Vůbec jsme o tom pravidle nevěděli, nejspíš proto, že jsme s ním nikdy neměli potíže. Okamžitě jsem začal telefonovat na všechny strany a shánět náhradníka,“ uvedl Tomeček v tiskové zprávě.

Jako první kontaktoval svého dlouholetého spolupracovníka Arda Munstera z Nizozemska, který ale přiletět nemohl.

„Podobné to bylo i u dalších kandidátů. V týmu South Racing se lidé s řidičákem na skupinu C našli, ale nikdo z nich neměl licenci FIA. Nakonec jsem zkusil zavolat na Slovensko Radovanu Kazarkovi. A ten mi doporučil svého syna,“ řekl pětapadesátiletý závodník.

Tomáš Kazarka nabídku přijal a okamžitě zamířil do Vídně na letadlo směr Džidda. Opačným směrem se vydal smutný Metoděj Tomeček, který musel nejméně o rok odložit svou dakarskou premiéru.

Třicetiletý Kazarka startoval na Dakaru v roce 2023, kdy byl usedl do kamionu Tatra týmu Buggyra Racing řízeného Róbertem Kasákem. Třetím členem Tomečkovy posádky je jihoafrický mechanik Grant Ballington.

Rallye Dakar startuje v sobotu v Saúdské Arábii prologem.

