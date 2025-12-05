USA odhalily luxusní olympijskou kolekci. Sportovce znovu obleče Ralph Lauren

Módní společnost Ralph Lauren představila oficiální olympijskou kolekci, ve které americká výprava nastoupí na zahajovací i závěrečný ceremoniál zimních olympijských a paralympijských her v Miláně a Cortině. Jde už o desáté hry v řadě, kdy známá značka sportovce Spojených států obléká. Kolekce klade důraz na tradiční styl, národní barvy a výrobu v USA.
Oficiální olympijská kolekce Ralph Lauren pro zimní olympijské a paralympijské hry v italském Milánu a Cortině 2026. Kolekce v barvách USA kombinuje tradiční motivy, moderní střihy a výrobu v amerických dílnách (4. prosince 2025) | foto: Courtesy of Ralph Lauren

Módní dům tak navazuje na téměř dvacetileté partnerství s americkým olympijským a paralympijským výborem. Uniformy doplní i rozsáhlá fanouškovská kolekce, která se začíná prodávat ve Spojených státech i v Itálii.

Uniforma pro zahajovací ceremoniál staví na elegantním bílém vlněném kabátu s dřevěnými knoflíky inspirovanými historickým stylem, ikonickém pleteném roláku s vyobrazením americké vlajky a tmavých vlněných kalhotách.

Líbí se vám zimní olympijská kolekce USA?

celkem hlasů: 276

Na závěrečný ceremoniál si pak sportovci obléknou modernější verzi – prošívanou bundu s výrazným nápisem Team USA, rolák v barvách americké trikolory a bílé kalhoty.

Oba outfity doplňují barevné čepice a palčáky, kožený opasek a alpské semišové boty s červenými tkaničkami. Všechny kusy byly vyrobeny ve Spojených státech.

Je to čest, která nikdy nevybledne

Šéf brandingu a inovací David Lauren zdůraznil, že značka chce prostřednictvím designu vyprávět příběh amerického ducha: „Oblékat téměř 20 let sportovce USA je obrovská čest. Tyto uniformy, nadčasové i moderní, vyjadřují optimismus a neúnavnou touhu po dokonalosti.“

Podle šéfky amerického olympijského výboru Sarah Hirshlandové partnerství se značkou pomáhá reprezentovat USA s hrdostí, řemeslným umem a inovacemi.

Součástí kolekce je i široká řada oblečení pro veřejnost – v pánských, dámských i dětských variantách. Od svetrů a péřových bund po fleecové svrchníky a doplňky. Barevná paleta se drží tradičních červených, bílých a modrých tónů, doplněných nápisy „Team USA“.

Fanoušci si mohou vybírat od drobných doplňků za 25 dolarů (asi 580 Kč) až po luxusní koženou bundu z ovčí kůže za 3498 dolarů (zhruba 81 tisíc Kč).

