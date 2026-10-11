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Naderiho ve Skotsku opěvují: Hraje jako Thomas Müller! Takového střelce chceme

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  11:32aktualizováno  11:32
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Ryan Naderi v dresu Rangers slaví gól proti Kilmarnocku.

Ryan Naderi v dresu Rangers slaví gól proti Kilmarnocku. | foto: Rangers FC / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Ryan Naderi v dresu Rangers slaví gól proti Kilmarnocku.
Ryan Naderi (uprostřed) slaví svůj gól proti Glasgow Rangers v duelu s...
Angličan Jude Bellingham obehrává českého útočníka Ryana Naderiho.
Český útočník Ryan Naderi padá v souboji s Rodrim ze Španělska.
12 fotografií
Na hlavní stránce prestižní BBC svítí jeho fotografie, na které posílá polibky směrem k tribunám. A kousek pod ní vedle jeho jména najdete hvězdu pro hráče utkání. Ryan Naderi, čerstvý český reprezentant, pomohl v sobotu skotským Rangers dvěma góly k vítězství 3:1 nad Kilmarnockem.

„Je to takový typ útočníka, kterému jakýkoli balon nasypete do vápna, skončí gólem,“ smekl kouč Derek McInnes.

Naderi se dvakrát radoval ještě před přestávkou. Nejprve v patnácté minutě skóroval hlavou, těsně před pauzou pak po centru z levé strany zvýšil ramenem.

„Jednoduše nezastavitelný,“ popsal pak oficiální účet klubu jeden z gólů.

Za poslední dva zápasy už vstřelil tři góly a ostrovní média si ho začínají všímat. I kvůli tomu, že coby německý rodák přijal pozvánku od české reprezentace a představil se v zápasech ve Španělsku (1:3) a v Anglii (0:3).

„Občas předvádí věci, u kterých si řeknete: Jak to sakra udělal?“ rozplýval se bývalý útočník Rangers Peter Lovenkrands.

„Připomíná mi Thomase Müllera. Nehraje úplně pohledně, ale vytváří neortodoxní řešení,“ doplnil.

Naderi prožívá povedené týdny.

Ryan Naderi v dresu Rangers slaví gól proti Kilmarnocku.

Debut v české reprezentaci označil za pohádkový, v Česku navštívil babičku a jako divák v Edenu sledoval úvodní utkání s Anglií, než s týmem odcestoval na venkovní dvojzápas.

Realizační tým v čele s manažerem Pavlem Nedvědem zaujal už dříve, ke kontaktům došlo během předkol evropských pohárů v Jablonci. A teď už vedle Naderiho jména svítí česká vlaječka.

„Je potřeba, abychom mu vytvářeli šance. Je to dobrý a poctivý kluk, který si pozvánku do národního týmu zasloužil. Všichni z něj máme velkou radost. Potřebujeme někoho, kdo bude pravidelně dávat góly,“ kývl McIness.

Zatím to vypadá, že je Naderi na dobré cestě.

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