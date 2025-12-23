Policie při razii zadržela Vémolu, u něj doma zasahovala kvůli drogám

  12:29aktualizováno  13:42
Den před Vánocemi zasahuje policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Na místě je několik vozů včetně Celní správy. Zásah se týká drogové trestné činnosti a policie podle informací iDNES.cz zadržela i samotného Vémolu.

KRIMI

„Zadrželi jsme dvě osoby v Praze a ve Středočeském kraji. Nyní probíhají úkony trestního řízení. Zásah se týká drogové trestné činnosti,“ uvedla mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.

Vémola měl svátky strávit v nemocnici, kde mu měli operovat akutní zánět čelisti.

Celní správa zasahuje u domu Karlose Vémoly.
Razie u domu Karlose Vémoly.
Vemoland, domov Karlose Vémoly.
Policie při razii u domu Karlose Vémoly.
Razie doma u Vémolových neprobíhá poprvé. Před třemi lety také v prosinci zasahovala u MMA zápasníka Celní správa kvůli kontrole chovu exotických zvířat.

Vémola tehdy uvedl, že razie u něj proběhla na základě udání. Celní správě předložil dokumenty potřebné k chování exotických šelem. Doma měl v té době lvy, žraloky a krokodýly, při ověřování dokumentů ale zjistila policie problém u bílého tygra, jehož původ zápasník neprokázal.

Po několika měsících vyšetřování se Vémola k nelegálnímu chovu tygrů přiznal, tygřice Antonie Ramba však mohla zůstat v jeho péči a zápasník zaplatil pokutu dvě stě tisíc korun.

Připravujeme podrobnosti...

