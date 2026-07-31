„No, pokud nemají zájem pořádat seriózní turnaje s nejsilnějšími reprezentacemi, je to jejich problém. Mistrovství světa v hokeji upadlo bez Ruska, ne my bez něj. Úroveň našeho hokeje to nijak neovlivní,“ pravil třeba bývalý reprezentační kouč Vladimir Krikunov, jehož slova pro deník Sovetskij Sport citoval server Championat.
„Tímto rozhodnutím se střílejí do vlastní nohy. Na některé semifinalisty mistrovství světa už se nedá dívat bez slz,“ dodal s odkazem na šampionáty, kde o medaile bojovali například Norové nebo Dánové.
IIHF ve středu večer uvedla, že důvodem pro prodloužení zákazu startu na mezinárodních akcí pro Rusko a Bělorusko jsou přetrvávající obavy ohledně bezpečnosti, ochrany a sportovní integrity.
Avšak platí, že Bělorusové nebudou chybět na šampionátu do 18 let, přičemž o účasti ruských žen na MS bude IIHF znovu jednat v listopadu.
Nařízení u mužské dospělé kategorie však trvá dál.
„Jsem naštvaný. Naši hokejoví funkcionáři slibovali, že všechno bude v pořádku. Ale najdou si jakoukoli výmluvu, aby nás tam nepustili. Prostě si z nás, hokejové velmoci, která investovala do rozvoje tohoto sportu tolik, dělají legraci. Zdá se, že ve světovém hokeji nemáme žádnou důvěryhodnost. Je to velmi smutný den pro ruský hokej, obzvlášť v roce jeho 80. výročí,“ uvedl dlouholetý kapitán reprezentace Vjačeslav Fetisov pro Sport-Express.
„Po tomhle se mi ani nechce sledovat mezinárodní hokej, klesl pod úroveň! Je mi líto našich kluků a holek, kterým z vymyšlených důvodů neumožňují účast na soutěžích. To vše ve mně vyvolává rozhořčení, je to opravdová hloupost!“ přidal dvojnásobný olympijský vítěz Alexandr Koževnikov.
Právě on mimochodem v reakci na prodloužení zákazu zmínil i Čechy, koneckonců jako mnozí další už v minulosti. Obecně se z Ruska opakují hlasy, v němž viní nejen Čechy, ale i další evropské zástupce z Finska nebo Švédska z tohoto nařízení.
Podle nich drží Evropané v IIHF hlavní slovo. Kdežto v jiných federacích, kde mají početnější zastoupení třeba státy z Afriky nebo Jižní Ameriky, už návrat Rusů povolili.
Řeč je například o šermu, plavání nebo vodním pólu. Naposledy oznámil uvolnění restrikcí také volejbal nebo házená.
„Zato mezitím nejvíce rusofobní federace, jako je Mezinárodní biatlonová unie a fotbalová UEFA, okamžitě prohlásily, že se na ně rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru nevztahuje. A IIHF v podstatě oznámila stejný postoj,“ psal server Championat.
Skrze něj promluvil i právě Koževnikov. „Na tomto rozhodnutí není nic překvapivého. Vše podle očekávání. Co k tomu ještě říct? Všichni ti Češi, Švédové, Finové… Celá ta banda darebáků. Nashromáždilo se tam tolik závisti, že to ani není k uvěření!“ myslí si.
„Ruská reprezentace je vždycky rozdrtila, bez Ruska se jim hraje a vyhrává mnohem snáze. Je to opravdové evropské spiknutí proti naší zemi. Čisté svinstvo! Celá Rada IIHF je hromada použitých kondomů. Řekněme to takhle, mírněji. I když mám pro jejich popis vhodnější mužská slova a formulace,“ použil Koževnikov poněkud netradiční přirovnání.
Rusové se nehodlají vzdát ani po tomto rozhodnutí IIHF. Ihned oznámili, že se odvolali k Mezinárodní sportovní arbitráži. „Diskvalifikovat nás z bezpečnostních důvodů považujeme za neopodstatněné a v rozporu s postojem MOV,“ uvedl generální ředitel Ruské hokejové federace Dmitrij Kurbatov.
Právě on se zúčastnil poslední Rady IIHF, která celou otázku řešila. „Vystoupil jsem na něm a trval na návratu všech týmů, zejména s ohledem na postoj MOV. Vyjádřili jsme připravenost kompenzovat organizátorům dodatečné náklady na zajištění bezpečnosti během soutěže,“ oznámil agentuře TASS.
Jenže neuspěl. Záhy však prozradil, že od Spojených států se mu dostalo pozitivní reakce. Ty hostí následující juniorský šampionát a podle nich nemají s ruskou účastí na něm žádný problém.
Ovšem IIHF už rozhodla, že i na tomto turnaji se Rusové neobjeví.