Když se poprvé snažil probojovat na olympijské hry, jeho současní spoluhráči ještě ani nebyli na světě. Povedlo se mu to až po padesátce, ale pozor... na šanci musel v Cortině čekat.
Ve čtyřčlenném týmu amerických curlerů totiž dělá náhradníka. Jenže když ve čtvrtek prohrávali Američané se Švýcary už 2:9, Ruohonen se dostal do hry.
O šanci si řekl sám: „Hele, chlapi, vadilo by vám, kdybych naskočil na poslední end?“
A spoluhráči odvětili: „Nevadilo, pojď a užij si to!“
„Radši bych hrál za stavu, kdy bychom 8:2 vedli,“ vyprávěl Ruohonen se smíchem novinářům. „Znám všechny kluky z týmu dlouhou dobu. Znám i jejich táty, takže mi dali šanci. Klobouk dolů před nimi, vzali to v pohodě,“ culil se 54letý olympionik.
A když zahrál svůj první kámen, skip amerického výběru Danny Casper přes celý led hulákal: „Jo, bejby! Dobrý úder, Richi!“
Casper je ročník 2001, je tak o téměř třicet let mladší než jeho spoluhráč. „Šanci si zasloužil, nebyla to žádná laskavost,“ vyprávěl. „Jezdí s námi fakt dlouho. Bylo krásné vidět někoho, jak si splnil svůj sen a usmíval se u toho.“
„Miluju tyhle kluky,“ reagoval Ruohonen. „Prožil jsem s nimi hodně věcí. Jsou to mí nejlepší přátelé, i když jim je jen polovina toho, co mně. Oni vědí, jak moc pro mě znamená se sem dostat.“
Američané mají po třech zápasech skóre 1:2. V úvodním klání v dramatické koncovce zdolali Česko 8:7, pak prohráli se Švýcarskem a v pátek ráno zase nestačili na Kanadu 3:6.
Na absolutní rekord potřebuje ještě sedmnáct let
Ruohonen žije ve státu Minnesota, kde pracuje na plný úvazek jako právník. „Pokud byste potřebovali právníka, stačí zavolat Richovi,“ smál se Casper na tiskové konferenci před začátkem curlingového turnaje čtveřic.
„Snažil jsem se dostat na olympiádu v roce 1988, curling tam byl na zkoušce. Za posledních 25 let mi olympiáda mnohokrát těsně utekla, naposledy před čtyřmi lety. Měl jsem několikrát zlomené srdce,“ svěřil se Ruohonen.
V ochozech v Cortině mu fandila celá rodina. „Nemůžu tomu uvěřit, splnil se mi sen,“ povídal dojatě.
O dva roky překonal dosavadního amerického rekordmana Josepha Savageho, někdejší krasobruslař byl až do čtvrtka nejstarším Američanem, který kdy startoval na zimních olympijských hrách. V roce 1932 v Lake Placid mu bylo 52 let.
Na absolutní americký rekord napříč zimní i letní olympiádou si ale Ruohonen musí ještě počkat. Lukostřelec Thomas Scott totiž na hrách v St. Louis v roce 1904 soutěžil v 71 letech.